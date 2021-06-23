GÜNDEM / 23 Haziran 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu toplantısına başkanlık edecek, güven mektubu sunacak Ruanda Büyükelçisi Fidelis Ntampaka Mironko, Gambiya Büyükelçisi Sering Modou Njie ve Nijerya Büyükelçisi İsmail Yusuf Abba'yı ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/14.00/16.00/17.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ATO Congresium'da Ankara Büyükşehir Belediyesinin "Başkent Kart Tanıtım Töreni"ne, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "23 Haziran Seçimi Yıldönümü Etkinliği"ne katılacak.

(Ankara/12.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis grup toplantısında konuşacak, ATO Congresium'da Ankara Büyükşehir Belediyesinin "Başkent Kart Tanıtım Töreni" ile partisinin genel merkezinde "Hayalimdeki Doğu Türkistan Resim Yarışması Ödül Töreni ve Sergi Açılışı"na iştirak edecek.

(Ankara/10.30/12.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

Genel Kurulda, Askeri Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Adalet Komisyonunda, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler sürecek.

KİT Komisyonunda, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ, Tasfiye Halinde Kalkınma Yatırım Menkul Değerler AŞ ile Arıcak Turizm ve Ticaret AŞ'nin hesapları ele alınacak.

(TBMM/14.00/12.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gazi Üniversitesi Rektörlük konferans salonunda düzenlenecek Yeni Akit Gazetesi Enerji ve Madencilik Şurası'na katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile GEBKİM Kimya İhtisas OSB'yi, Bilişim Vadisi'ni ve İntercity İstanbul Park'ı ziyaret edecek.

(Kocaeli/13.40/15.15/İstanbul/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım ve orman sektör temsilcileriyle bir araya gelerek ziyaretlerde bulunacak.

(Tunceli/11.00-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi 7. Yürütme Kurulu ve Birinci Fazının Kapanış Toplantısı'na katılacak, Sırbistan İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Tomislav Momirovic ile bir araya gelecek.

(Ankara/10.00/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya konulu İkinci Berlin Konferansı, Birleşmiş Milletler (BM) ve Almanya himayesinde, Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası aktörlerin katılımıyla toplanacak.

(Berlin) (Fotoğraflı)

2- G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde, Katanya kentinde G20 üyesi ülkelerin çalışma bakanları bir araya gelecek.?

(Roma)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunlar için hazırlanan; seyahat, seremoni kıyafeti ve sportif kıyafetlerden oluşan "Tokyo 2020 Team Türkiye Koleksiyonu"nun tanıtımı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılacağı The Marmara Esma Sultan'daki organizasyonla gerçekleştirilecek.

Bakan Kasapoğlu, tanıtım öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(İstanbul/19.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) grup maçları E Grubu'nda İsveç-Polonya ve Slovakya-İspanya; F Grubu'nda Almanya-Macaristan ve Portekiz-Fransa mücadeleleriyle tamamlanacak.

(Saint Petersburg/Sevilla/19.00/Münih/Budapeşte/22.00) (Fotoğraflı)

3- 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final maçları yapılacak.

(İspanya/Fransa)

ÖZEL HABER

1- TBMM Başkanı Şentop'tan "terörle mücadele" değerlendirmesi:

"Teknolojik gelişmeler bilhassa Türkiye'nin İHA'lar ve SİHA'larla ilgili elde ettiği başarılar, terörle mücadelemizi iyi bir noktaya taşıdı. Bugün başka ülkelerin istihbaratına, desteğine muhtaç olmaksızın kendi elimizdeki imkanlarla, teknolojik gücümüzle terör örgütlerine artık nefes aldırmıyoruz"

"Bazı batılı ülkelerin özellikle kendi çıkarlarına hizmet edebilecek, kendi çıkarlarına zarar veremeyeceğini düşündüğü terör örgütleri için tavır almadıklarını, zaman zaman bazı faaliyetlere göz yumduğunu hatta bazen iş birliği içerisinde olduğunu görüyoruz"

(Ayşe Yıldız/Antalya)

2- ÖSYM Başkanı Aygün, YKS hazırlıklarını AA'ya açıkladı :

"Sınavın Temel Yeterlilik Testi'ne 2 milyon 592 bin 579, Alan Yeterlilik Testlerine 1 milyon 781 bin 760 ve Yabancı Dil Testi'ne 130 bin 522 aday katılacak"

"Sınav evrakının hazırlanması, basımı ve paketlenmesi 40 gün sürdü. Evrakın sınav merkezlerine naklinde 448 şehirler arası nakil aracı kullanılacak"

"Sınavlarda üç oturumda toplam 727 bin 820 kişi görev alacak"

"Gençlerimiz kendilerine güvensinler, çalışmalarının karşılığını alacaklarına inansınlar. Ailelerimiz de evlatlarının hayattaki başarılarıyla gurur duymalı ve onların yanlarında olmalılar"

(Selma Kasap/Ankara)

3- Milli İHA'lar yerli uydu terminalleriyle uçuyor

CTech tarafından üretilen uydu terminalleri Anka-S ve Aksungur'a entegre edildi

5 hava aracıyla testler dahil 500 saatlik uçuş süresine ulaşıldı, yeni araçlara entegrasyon çalışmaları devam ediyor

CTech Genel Müdürü Cüneyd Fırat:

"Bu sistemlerin ilk defa yerlileştirilerek hizmete girmesinin oldukça önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Zira bugüne kadar bu terminaller yurt dışından temin ediliyordu. Bu tür kritik alt sistemlerin yurt dışı bağımlı olması hem platformun operasyonel bağımsızlığına hem de ihracatına önemli kısıtlamalar getirebiliyor"

"Bundan sonraki süreçte beklentimiz ürünlerimizin kazanacağı uçuş tecrübesiyle ulusal ve uluslararası alanda yer alan farklı İHA platformlarında da kendine yer bulmasıdır"

(Göksel Yıldırım/Ankara)

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