İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika
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İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

23.06.2022 08:57

İngiltere Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Elizabeth Truss, Ukrayna'dan tahıl koridoru açılmasına ilişkin "Eğer buradaki sorun çözülmezse bu limanlardan tahıllar çıkartılamazsa ciddi bir açlığa sebep olacaktır.

İngiltere Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Elizabeth Truss, Ukrayna'dan tahıl koridoru açılmasına ilişkin "Eğer buradaki sorun çözülmezse bu limanlardan tahıllar çıkartılamazsa ciddi bir açlığa sebep olacaktır." dedi.

Truss, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ve İngiltere'nin NATO'nun önde gelen ülkeleri olarak daha iyi ilişkileri olması gerektiğini düşündüklerini kaydeden Truss, Türkiye'nin özellikle Ukrayna'da çok kıymetli şeyler yaptığını ve bunu bildiklerini söyledi.

Türkiye'nin Ukrayna konusundaki çabaları dolayısıyla Çavuşoğlu'na teşekkür eden Truss, Ukrayna'dan tahıl koridoru açılmasına ilişkin şunları kaydetti:

"Eğer buradaki sorun çözülmezse, bu limanlardan tahıllar çıkartılamazsa ciddi bir açlığa sebep olacaktır. Bu konuda da yine uygulamaya dair kararlar alabileceğimizi düşünüyorum."

(Sürecek)

YORUMLAR
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Mevlüt Çavuşoğlu: Ukrayna Tahılının İllegal Bir Şekilde Uluslararası Piyasalara Satılmasına Karşıyız, Türkiye Olarak Bu Ürünlerin Gelmesine Müsaade... Mevlüt Çavuşoğlu: Ukrayna Tahılının İllegal Bir Şekilde Uluslararası Piyasalara Satılmasına Karşıyız, Türkiye Olarak Bu Ürünlerin Gelmesine Müsaade... Bakan Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Truss ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) Bakan Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Truss ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss: '(Ukrayna'daki tahıl krizi) Sorun çözülmezse bu limanlardan tahıllar çıkartılmazsa ciddi bir açlığa sebep... İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss: '(Ukrayna'daki tahıl krizi) Sorun çözülmezse bu limanlardan tahıllar çıkartılmazsa ciddi bir açlığa sebep...
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika
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