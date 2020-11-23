GÜNDEM / 23 Kasım 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 23 Kasım 2020

23.11.2020 08:59
GÜNDEM / 23 Kasım 2020, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraf - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Anıttepe yerleşkesinde, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraf - Görüntülü)

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığı ile bağlı kurumların 2021 bütçeleri ele alınacak.

(TBMM/11.00) (Fotoğraf - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, IICEC Turkey Energy Outlook: Türkiye Enerji Zirvesi Özel Lansmanı'na videokonferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraf - Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nallıhan'da Belediyeyi ve AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Çayırhan Tüneli Şantiyesi'nde projeye ilişkin brifing alacak.

(Ankara/09.00/09.30/10.00) (Fotoğraf - Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü) (Fotoğraf - Görüntülü)

2- BM öncülüğünde, Libya'daki farklı siyasi ve sosyal kesimleri temsilen seçilen 75 kişinin bir araya geldiği "Libya Siyasi Diyalog Forumu" video konferans yöntemiyle toplanacak.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraf - Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kırıkkale Valiliği, Belediye, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Yeşilvadi-Bisiklet Yolu-Obaköy'de, Dinek Dağı Atlı Safari ve Doğa Parkı ile Çeşniğir Kanyonu'nda incelemelerde bulunacak, Kırıkkale Gençlik Merkezi Açılış Töreni ile İl Brifingi ve İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Kırıkkale/12.35-17.00) (Fotoğraf - Görüntülü)

2- Süper Lig'in 9. haftası Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.30) (Fotoğraf - Görüntülü)

3- TFF 1. Lig'in 10. hafta mücadelesi Aydeniz Et Balıkesirspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Menemenspor-Altay maçlarıyla sona erecek.

(Balıkesir/İzmir/19.00) (Fotoğraf - Görüntülü)

4- Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü için prensipte anlaşma sağlanan Orhun Ene ile çevrim içi düzenlenecek törende resmi sözleşme imzalayacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraf - Görüntülü)

5- Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Manchester United'a konuk olacağı maç için İngiltere'ye gidecek.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraf - Görüntülü)

6- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve takımdan bir futbolcu, Old Trafford Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında Manchester United maçına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak, takım son çalışmasını da statta yapacak.

(Manchester/21.30/22.00) (Fotoğraf - Görüntülü)

7- Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 2. haftadan ertelenen Siirt İl Özel İdaresi Spor-Karbel Karaköprü Belediyespor, 7. haftadan ertelenen 68 Aksaray Belediyespor-Adıyaman 1954spor maçları yapılacak.

(Siirt/Aksaray/13.00) (Fotoğraf)

ÖZEL HABER

1- Mükelleflere borç yapılandırmasında "maskesiz" başvuru imkanı

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşların vergi dairelerine gitmesine gerek olmayacak

Gelir İdaresi Başkanlığı, mükelleflere, Kovid-19 salgını nedeniyle yapılandırma başvurularını İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden 7 gün 24 saat online yapma imkanı tanıdı

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden başvurusu alınan mükellefler, belirlenen plana göre ödemelerini peşin veya taksitler halinde anlaşmalı bankaların kredi kartları kullanılarak yapabilecek

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- Yabancı öğrenciler, İzmir depremi sonrası Türk Kızılay gönüllüsü oldu

Azerbaycanlı Süleyman Aliyev:

"Yardım deposunda görev alıyorum. Burada çalışırken çok mutluyum. İnsanların moralleri çok bozuk. Gönüllü olarak onlara destek vererek biraz da olsa onların yüzünü güldürmeye çalışıyorum"

Somalili Fatime Abdi:

"Türk Kızılay gönüllüsü oldum. Çok mutluyum. Yardım deposunda çalıştım, aşevinde görev yaptım. İnsanlara yardım etmek çok güzel bir şey, acılar paylaşıldıkça azalır.

(Tezcan Ekizler/Haydar Toprakçı/İzmir)

3- Dijital değişime ayak uyduramayan kurumlar kaybolacak

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen:

"Pandemiden önce dijitalleşme yönünde değişen davranışlar pandemi ile birlikte hız kazandı. Değişimin hızı artarken, kurumların da bu değişimin gerisinde kalmadan dijitalleşmesi elzem olacak, değişime ayak uyduramayan kurumların kaybolduğunu göreceğiz"

"2019 sonu itibarıyla 7,8 milyon olan mobil bankacılık müşteri sayısı 9 milyona ulaştı

"Yaklaşık 1,2 milyon müşterimiz, kredi kartları ile ilk kez temassız alışveriş yaptı"

"Daha önce kartında hiç e-ticaret işlemi bulunmayan 300 bine yakın müşterimizin bu dönemde ilk kez online alışverişe yöneldiğini gördük"

"2022 dönemi, açık bankacılık uygulama örneklerini daha yaygın şekilde görmeye başlayacağımız bir yıl olacak"

(Murat Birinci/İstanbul)

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Merkez Yürütme Kurulu, CHP Genel Başkanı, Türkiye, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 23 Kasım 2020 - Son Dakika


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