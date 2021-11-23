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GÜNDEM / 23 Kasım 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 23 Kasım 2021

23.11.2021 08:57
GÜNDEM / 23 Kasım 2021

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Merkez'de AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Merkez'de AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü münasebetiyle 81 ilden 81 öğretmenle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemekte bir araya gelecek.

(Ankara/12.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kosova Adalet Bakanı Albulena Haxhiu'yu kabul edecek.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ???????"Sivil Toplum Buluşmaları"nın ikincisine başkanlık edecek.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 89. Interpol Genel Kurul Toplantısı'nın açılış törenine katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

MHP ve HDP'nin grup toplantıları yapılacak.

Genel Kurulda İcra İflas Kanunu'nda değişiklikleri de içeren 5. Yargı Paketi görüşülecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığının 2022 yılı bütçesi ele alınacak.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/10.45/12.45/15.00/10.00/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 7 yıl vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Yayıncıları Derneğinin düzenlediği "Yeni İletişim Teknolojileri ve Yerel Medyanın Geleceği Çalıştayı"na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve takımdan bir futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda çarşamba günü Hollanda'nın Ajax takımıyla oynayacakları karşılaşmaya ilişkin BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; siyah-beyazlı ekip son çalışmasını tesislerde yapacak.

Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag ve takımdan bir oyuncu Beşiktaş maçına ilişkin Vodafone Park'ta düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; Hollanda ekibi son çalışmasını da statta gerçekleştirecek.

(İstanbul/16.00/17.00/20.00/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, düzenlenecek toplantıda basınla bir araya gelecek.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda perşembe günü deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak; antrenman sonrası futbolcu Miguel Crespo basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu'nda Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda Macaristan'ın NKA Universitas PEAC takımıyla karşılaşacak.

(Pecs/20.00)

5- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası 16'lı finaller ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Litvanya'nın TK Kaunas VDU takımıyla karşılaşacak.

(Bursa/18.00) (Fotoğraflı)

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AK Parti Genel Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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