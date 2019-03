Gündem / 23 Mart 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKM Hipodrom'da Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi'ne katılacak.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920



1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKM Hipodrom'da Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi'ne katılacak.



(Ankara/13.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sancak Dostları Platformu Dayanışma Yemeği'ne katılacak.



(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tez Koop İş Genel Kurulu'na katılacak, Artvin'de halka hitap edecek ve esnaf, Ticaret Odası ve kooperatif temsilcileri ile bir araya gelecek.



(Ankara/10.00/Artvin/16.00/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valilik ve AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edecek, esnafla buluşacak, Sıfır Atık Ayrıştırma Tesisi Proje Tanıtım Toplantısı'na katılacak.



(Muş/11.20/11.50/12.30/13.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bayburtlular Kahvaltısı"na katılımının ardından, Küçükçekmece'de Aşık Veysel Caddesi, Sefaköy'de Fevzi Çakmak Meydanı, Eyüpsultan'da Yeşilpınar Yağlıdere Parkı, Kartal'da Hürriyet ve Orhantepe mahalleleri, Şile'de Çavuş Mahallesi'nde vatandaşlara hitap edecek.



(İstanbul/10.00/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, sektör temsilcileri ile bir araya gelecek.



(Isparta/15.30/16.00/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valilik ziyareti ve İl Sağlık Müdürlüğü sunumunun ardından basın açıklaması yapacak, Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunacak, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ni ziyaret edecek.



(Gaziantep/12.30/13.00/14.15/15.15) (Fotoğraflı - Görüntülü)



5- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ataşehir Sivaslılar Buluşması'na katılacak.



(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Akçaşehir ve Sudurağı beldelerinde düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek, SKM açılışını gerçekleştirecek, Valilik ziyaretinde bulunacak ve il merkezindeki mitingde konuşacak.



(Karaman/12.00/14.00/15.30/16.30/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



EKONOMİ



1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi Projesi İmza Töreni'ne katılacak, belediye, ticaret ve sanayi odası, organize sanayi bölgesi, Seyfebeli Sanayi Sitesi ve Ticaret Merkezi, 2. Organize Sanayi Bölgesi ziyaretinde bulunacak ve Cumhuriyet Teknokent Açılış Töreni'ne katılacak.



(Sivas/11.00 - 16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Uludağ Ekonomi Zirvesi ile Dünya Meteoroloji Günü Kutlama Programı'na iştirak edecek.



(Bursa/ 11.50/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Trabzon'da çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunacak, vatandaşlara hitap edecek.



(Trabzon/10.00-19.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



DÜNYA DİPLOMASİ



1- Brexit konusunda yeni referandum yapılmasını isteyen gruplar Londra'da yürüyüş düzenleyecek.



(Londra) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından bölgedeki gelişmeler ve teröre tepkiler takip ediliyor.



(Christchurch/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)



3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)



SPOR



1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bodrum Yelken Kulüpleri ile kahvaltıya katılacak, spor kulüpleri ile buluşma programına iştirak edecek, Gençlik merkezi ve spor salonu inşaatlarında inceleme?de bulunacak



(Muğla/10.00/11.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde ilk hafta D, F ve J gruplarında yapılacak maçlarla tamamlanacak. (Fotoğraflı)



3- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Arnavutluk'ta Loro Borici Stadı'nda yapacağı basına kapalı antrenmanla başlayacak ve Eskişehir'e gidecek.



(İşkodra/13.00/Tiran/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



4- Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek.



(Elbasan/21.00) (Fotoğraflı)



5- Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.



(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



6- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Pınar Karşıyaka, Galatasaray Doğa Sigorta-Beşiktaş Sompo Japan, Banvit-İstanbul Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla başlayacak.



(Sakarya/13.00/İstanbul/15.15/Balıkesir/17.30) (Fotoğraflı)



7- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta Gündoğdu Adana Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyespor, OGM Ormanspor-BOTAŞ, Çukurova Basketbol-Canik Belediyespor, Kırçiçeği Bodrum-İstanbul Üniversitesi, Bellona Kayseri Basketbol-İzmit Belediyespor, Galatasaray-Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaşmalarıyla başlayacak.



(Adana/Ankara/Mersin/Muğla/14.00/Kayseri/16.00/İstanbul/17.30) (Fotoğraflı)



8- Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley yarı final maçlarında Eczacıbaşı VitrA-Galatasaray HDI Sigorta ve VakıfBank-Fenerbahçe Opet karşılaşacak.



(İzmir/14.00/17.00) (Fotoğraflı)



9- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 20. haftasında 2 maç yapılacak. (Fotoğraflı)



10- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 28. hafta altışar maçla başlayacak.



11- Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Süleyman Seba Spor Salonu'nda karşılaşacak.



(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)



ÖZEL HABER



1- Okulların yıllık yol haritaları olacak



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:



"(Okul Profili Değerlendirme Çalışması) Okula 'Sen şu ölçütlerde çok iyisin, şu ölçütlerde de daha geridesin. Bunu düzeltebilmen için sana bir yıllık yol haritası veriyoruz' diyeceğiz. Her okul yol haritasına göre gelişme planını takip edecek. Bir yılın sonunda da hangi okul başarmış hangisi başaramamış bakacağız ve duruma göre önlemlerimizi alacağız"



"(Ortaöğretimde ders sayılarının azaltılması) Bu, sadece ders sayılarıyla ilgili değil, ortaöğretimin yeniden yapılandırılması ve ortaöğretimde kalitenin yükseltilmesiyle ilgili bir çalışma"



"Çalışmayı birkaç hafta içerisinde kamuoyuyla paylaşacağız. Fakat genel ilke olarak hiçbir öğretmenimizin açıkta kalması ya da norm kadro sorunu yaşaması, belirli birtakım gerekçeler nedeniyle öğretmenlerimizin derslerinin ellerinden alınması asla söz konusu olmayacak"



"Eğitim sisteminde bir şeyi yeşertme talebimiz var, bu mutfaktan, sahadan olacak. Öğretmenlerimizin gönülden katılımıyla, desteğiyle, okul müdürlerimizin liderliğiyle başaracağız"



(Burcu Çalık-Ankara)



2- Marmaray'dan ilk uluslararası tren geçti



Marmaray Boğaz Tüp Geçişi'nin ardından Gebze-Halkalı hatlarının da hizmete girmesiyle Avrupa-Asya arasında kesintisiz demir yolu ulaşımı başladı



Ankara-Bakü arasında yolcu taşımacılığında kullanılması planlanan ve Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 21 Mart'ta Türkiye'ye giriş yapan özel yolcu treni, Marmaray'ı da kullanarak Ankara'ya geldi. Tren, Kayseri-Sivas-Erzurum-Kars üzerinden Tiflis'e, oradan son durağı Bakü'ye ulaşacak



Böylece Pekin'den Londra'ya kesintisiz demiryolu ulaşımının önü açılmış olacak



(Arife Yıldız Ünal/Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)



3- FETÖ elebaşının saç tellerini duruşmaya getirmişler



FETÖ'den firari olarak yargılanan Avukat Bekir Yavuz Tapar ile yine FETÖ'den hakkında soruşturma açılan Efrahim Özcan arasındaki ByLock yazışmasında, FETÖ elebaşının saç tellerinin Amerika'dan getirilerek, 17-25 Aralık, yasa dışı dinleme ve Selam Tevhid'de kumpas soruşturmalarından tutuklu eski emniyet personeline verildiği ve sanıkların bu saç telleri ile duruşmaya çıktıkları bilgisi yer alıyor



(Enes Can/İstanbul)



***



Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bakan Gül, IMF'nin Türkiye Açıklamalarına Yanıt Verdi: Seçimlere Karışmayan Bir Onlar Kalmıştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Dolar Yorumu

Ünlü Sanatçı Alexandra Stan, Altın Palmiye İçin Türkiye'ye Geliyor

Mansur Yavaş'tan Özhaseki'ye Boydak Göndermesi!