GÜNDEM / 23 Mart 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- CHP, HDP ve İYİ Partinin Meclis grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/13.30/12.45/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Turkcell iş birliğinde düzenlenen "Dijital Bahar Projesi Açılış Töreni"ne katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Sheraton Otel'de Türk Polisi ve Diğer Kolluk Kuvvetlerinin Seyahat Belgesi Sahteciliği Tespiti ve Risk Analizi Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Açılış Konferansı'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Ankara Spor Salonu'nda 7. Olağan Büyük Kongre hazırlıklarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM'den

Genel Kurulda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi ele alınacak.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/15.00/15.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği Genel Kurul Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2021 IPARD Yatırımcı Buluşması Programı'na ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünde "Dünya Meteoroloji Günü" etkinliğine iştirak edecek.

(Ankara/09.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı canlı hayvan ve hayvansal ürün fiyatları ve üretim değeri verileri ile şubat ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl (1757 gün) vadeli iki devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalelerini yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumuna katılacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, "Transatlantik bağını güçlendirmek" konulu sohbet toplantısı düzenleyecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 24 Mart Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hollanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda, teknik direktör Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu basın toplantısında maça ilişkin değerlendirmede bulunacak.

A Milli Futbol Takımı, yapacağı son antrenmanla Hollanda maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

(İstanbul/17.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Voleybolda Kadınlar CEV Kupası finalinin rövanşında Galatasaray HDI Sigorta, İtalya'nın Saugella Monza takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu'nda Türk Telekom, deplasmanda Rusya'nın Nizhny Novgorod takımıyla, I Grubu'nda Pınar Karşıyaka iç sahada İsrail'in Hapoel Unet-Credit ekibiyle karşılaşacak.

(Novgorod/19.00/İzmir/20.00) (Fotoğraflı)

4- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 19. hafta mücadelesi Elazığ Sosyal Yardımlaşma-Yalıkavak maçıyla başlayacak.

(Elazığ/12.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Erhan Akdoğan, yerli Kovid-19 aşı çalışmalarını AA'ya anlattı:

"Şu anda 6 ayrı aşı geliştirme projesi Erciyes, Hacettepe, Yıldız Teknik, Marmara, Atatürk ve Akdeniz üniversitelerinde yürütülüyor"

"Ar-Ge çalışmaları bir süreç gerektirdiğinden şu an bu çalışmaların devam ettiğini demekle iktifa ederim. Ama bugünün bilimi yarının teknolojisi dediğimizde 'yarın' yakın"

"Erciyes Üniversitesinde geliştirilen aşı için çalışmalar devam ediyor, ön sonuçların açıklanması için biraz daha vaktimiz var"

"Nazal aşı dediğimiz burun spreyi şeklindeki aşı çalışmasının da Ar-Ge süreci devam ediyor. Bu aşı adayı için henüz insan deneylerine başlanmadı"

(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)

2- EBA TV İlkokul dersleri Hababam Sınıfı'nın çekildiği 168 yıllık kasırdan öğrencilere ulaştı

Filmde usta oyuncu Münir Özkul'un hayat verdiği Mahmut Hoca karakterinin "Okul her yerdir" repliği, salgın nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesinin ardından adeta bir eğitim yuvasına dönüşen Adile Sultan Kasrı'nda hayat buldu

Kasrın içine kurulan 4 stüdyoda EBA TV İlkokul için çekilen 1600'ü aşkın ders ve birçok ders dışı etkinlik videosu milyonlarca öğrenciye ulaşırken, 2020-2021 eğitim öğretim yılının 2. dönemi için hazırlanan 378 ders videosunun çekimleri de tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanı Ayhan Korkmaz:

"Burası eğitimle hemhal olmuş bir bina. Burada ülkenin kültürüne, ailenin birliğine, çocukların doğru olmalarına ilişkin Mahmut Hoca üzerinden verilmiş mesajlar var. Yine aynı şekilde Adile Naşit üzerinden hep sıcaklık ve içtenlik, çocuklar üzerinden de gülümseme mesajları verilmiş. Nasıl burası tarihi bir binaysa yaptığımız işin de tarihi bir iş olduğunu, vereceğimiz her mesajın da ülkenin geleceği için güzelliklere vesile olacağını biliyoruz"

EBA TV'de ders anlatan öğretmenlerden Yasemin Başlantı:

"İlk çekimden sonra dizlerimin bağının çözüldüğünü hissettim ve çıkıp hüngür hüngür ağladım. Çok soğuk gelmişti bana, 'Yapamayacağım, anlatamayacağım.' dedim. 'Yaparsın.' dediklerinde de 'Hayır, çocuk yok.' dedim. Bizler öğrencilerimizin gözlerinin içine bakmayı, nefeslerini duymayı, onlardan karşılık almayı, başlarını okşamayı o kadar içselleştirmişiz ki onlar olmadan yapamayacağımızı düşünmüştüm"

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul)

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