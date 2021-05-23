GÜNDEM / 23 Mayıs 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 23 Mayıs 2021

23.05.2021 08:58
GÜNDEM / 23 Mayıs 2021, System.String[]

İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek.

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cudi Cup Tenis Turnuvası'nı izleyecek, Cizre Gençlik Merkezi'nin açılışına katılacak, Muş'ta ziyaretlerde bulunup sporcu ve gençlerle bir araya gelecek.

(Şırnak/11.00/13.30/Muş/15.30/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından desteklenen Europa-Orient/ Doğu-Batı Dostluk Rallisi'nin İstanbul- Ankara etabı sembolik startı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı'nın da katılımıyla Sultanahmet Meydanı'nda Alman Çeşmesi önünden verilecek.

(İstanbul/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- A Milli Futbol Takımı'nın 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi hazırlık kampı sürüyor.

(Antalya/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi mücadelesi üçüncülük ve final maçlarıyla sona erecek.

(Gaziantep/15.00/17.00) (Fotoğraflı)

5- ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 3. maçında Beşiktaş Icrypex, Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde Anadolu Efes'i konuk edecek.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı final ikinci maçları yapılacak; Erkekler Türkiye Kupası yarı final rövanşında tek karşılaşma oynanacak.

7- Milli sporcuların da mücadele ettiği Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası Macaristan'da sona erecek.

(Budapeşte)

8- Kuzey Makedonya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası, grekoromen stilde müsabakalarla tamamlanacak.

(Üsküp)

9- Avrupa Karate Şampiyonası Hırvatistan'da sona erecek. Erkek Kata Milli Takımı final, Kadın Kata Milli Takımı ise üçüncülük mücadelesine çıkacak.

(Porec)

10- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 5. yarışı Monaco Grand Prix'si yapılacak.

(Monaco/16.00)

ÖZEL HABER

1- Yaklaşık 300 bin turizm çalışanına Kovid-19 aşısı uygulandı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan:

"Aşı tedarikine göre, tüm turizm çalışanları haziran sonunda aşılanmış olacak. Şu an yaklaşık 300 bin turizmcimiz aşılandı. Turizmcilerin üçte ikisinin aşılandığını söyleyebiliriz"

"Rusya ile uçuş trafiğinin açılması Türkiye açısından ve Türk turizmi açısından son derece önemli. En kısa zamanda Rusya ile uçuş trafiğinin başlamasını arzu ediyoruz. Buna yönelik çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor"

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Rus turistler Türkiye ile uçuşların başlamasını sabırsızlıkla bekliyor

Türkiye ile Rusya arasında uçuşların tekrar başlatılmasına yönelik üst düzey müzakereler 17 Mayıs'ta başlarken, Ruslar da uçuşların açılmasını ve Türkiye'de tatil yapmayı istiyor

Tatyana Uspenskaya:

"(Türkiye'yi) Mümkün olursa ziyaret etmek isterim. Ayasofya'yı ve İstanbul'daki Kapalıçarşı'yı ziyaret etmek isterdim"

Valeriya Oboronina:

"Eğer yurt dışına gidebilseydim Türkiye'ye gitmek isterdim. Şu anda kapalı ama durum düzelirse Türkiye'ye de gidebilirim"

Yevgeniy İvanoviç:

"Ruslar için de Türkiye'de tatil yapmak bir alışkanlık. Elbette mevcut kısıtlamaların kaldırılmasını isterdim"

(Emre Gürkan Abay/İstanbul)

3- 700 binden fazla kamu işçisinin gözü zam pazarlığında

Kamu işçilerinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği görüşmeler öncesi birlikte hareket eden Türk-İş ve Hak-İş, mali ve sosyal hakları içeren ortak taleplerini hazırladı

Konfederasyonların taleplerini kısa süre içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunması, görüşmelerin de temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor

(Özcan Yıldırım/Ankara)

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Avrupa Birliği, Türkiye, İsrail, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 23 Mayıs 2021 - Son Dakika


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