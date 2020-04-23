GÜNDEM / 23 Nisan 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 100. açılış yıl dönümü kutlanıyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclisin açılışının 100. yıl dönümü törenleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak, Anıtkabir ve Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenecek anma törenlerine katılacak.

Şentop, özel gündemle toplanacak TBMM Genel Kuruluna başkanlık edecek, Mecliste gerçekleştirilecek havai fişek, ışık ve lazer gösterisini izleyecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Anıtkabir ve Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenecek anma törenlerine ve özel gündemle toplanacak TBMM Genel Kuruluna iştirak edecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anıtkabir'deki törene ve özel gündemle toplanacak TBMM Genel Kuruluna katılacak.

(TBMM/ANKARA/09.00/09.15/10.00/14.00/21.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri video konferans yöntemiyle toplantı yapacak.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Yönetim Kurulu, video konferans yönetimiyle toplanarak, liglerin geleceğine ilişkin alınacak kararları görüşecek.

ÖZEL HABER

1- Ramazanda gıda işletmelerine sıkı denetim

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

"Özellikle ramazanda tüketimi artacak unlu mamuller, ekmek, tatlı, şeker ve şekerli mamuller gibi gıda ürünlerini üreten ve satan işletmelerin resmi kontrollerine ağırlık verilecek"

"Ramazan paketlerinde bulunan gıdaların son tüketim tarihi ve etiket bilgilerini titizlikle kontrol edeceğiz"

"Sokaklarda, fırın önlerinde ve pazar yerlerinde ambalajsız unlu mamuller, tatlı gibi gıda maddelerinin satışının yapılması engellenecek"



(Deniz Çiçek/Ankara)



2- İçecekte stok yeterli, ramazanda fiyat artışı beklenmiyor

Meyve Suyu Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Duruk:



"Ramazan ayı nedeniyle hemen hemen tüm içecek türlerinde mevsimsel etkilerin dışında talep artışı yaşanıyor"



"Üretim ve dağıtım zincirinde hafta sonları dışında herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Yeterli stok var ve üretimde de sıkıntı yok. Bu nedenle mevcut durumda fiyat artışını gerektirecek bir etken bulunmuyor. Ramazan nedeniyle fırsatçılara göz açtırılmamalı"



(Eda Topcu/İstanbul)

3- Turizm sektörü Kovid-19 salgını sonrası döneme odaklandı

HIS Travel Türkiye Genel Müdürü Emre Özkur:

"Yaşadığımız krizi, birçok değişimi beraberinde getirecek bir sürecin başlangıcı olarak görüyoruz"

Limak Turizm Grubu Başkanı Kaan Kavaloğlu:



"Özellikle Avrupa'da şu anda evine kapanan insanlar için, Türkiye'nin ciddi anlamda cazip bir hale gelmesini bekliyorum"



Neredekal.com Genel Müdür Yardımcısı Özkan Özbaş:



"Müşteri tarafında bu sene fark yaratan tesisler öne çıkabilir"



(Sefa Şengül/Ankara)

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