Gündem / 23 Ocak 2019

23 Ocak 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretiTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan Rusya'ya hareket edecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan Rusya'ya hareket edecek.



Erdoğan, Kremlin Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüşecek, iki ülke arasındaki heyetler arası çalışma yemeğine iştirak edecek, ardından Putin ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.



(Ankara/11.30/Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Malta İş Konseyi Toplantısı'na katılacak.



(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlıkta düzenlenecek "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşması İmza Töreni" ile Gölbaşı Vilayetler Evi'nde "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"na iştirak edecek.



(Ankara/09.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Çevre ve Doğal Kaynaklar Daimi Komisyonu tarafından "Ormanların Doğal Zenginliğinin Korunması ve Doğal Kaynakların Çevreye Uyumlu Kullanımı" konulu çalıştay düzenlenecek.



(TBMM/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



EKONOMİ



1- 49'uncu Dünya Ekonomi Forumu takip ediliyor.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dünya Ekonomi Forumu'nda temaslarda bulunacak.



(Davos) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'ni açıklayacak.



(Ankara/14.00)



3- TÜİK, ocak ayı Tüketici Güven Endeksi'ni açıklayacak.



(Ankara/10.00)



DÜNYA-DİPLOMASİ



1- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.



(Washington)? (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)



GÜNCEL



1- FETÖ davaları



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



Örgütün darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulunda görevli subayların da aralarında bulunduğu 31'i tutuklu 43 sanığın yargılanması, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürdürülecek.



(İstanbul/11.00)



15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 76 sanığın yargılanmasına ilişkin dava İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.



(İstanbul/11.00)



FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı'nı işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 77'si tutuklu 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.



(İstanbul/11.00)



SPOR



1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçları sürüyor. Kupanın ikinci gününde Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe-Antalyaspor, Balıkesirspor Baltok-Trabzonspor karşılaşacak.



(Muğla/14.00/İzmir/18.00/Balıkesir/20.30) (Fotoğraflı)



2- Voleybolda Türkiye'nin de ev sahipleri arasında bulunduğu 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda grupların belli olacağı kura çekimi Sepetçiler Kasrı'nda yapılacak.



(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)



3- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 12. haftasında D Grubu'nda Beşiktaş Sompo Japan, İtalya temsilcisi Segafredo Virtus Bologna'ya konuk olacak.



(Bologna/22.30)



4- Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. tur I Grubu 4. hafta maçında Pınar Karşıyaka, Macaristan temsilcisi Szolnoki Olaj ile Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.



(İzmir/20.30) (Fotoğraflı)



5- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında A Grubu'nda VakıfBank, Fransa temsilcisi BEZIERS'e konuk olacak. E Grubu'nda ise Fenerbahçe Opet, Romanya ekibi CSM Bükreş'i Burhan Felek Voleybol Salonu'nda ağırlayacak.



(Montpellier/22.00/İstanbul/18.30) (Fotoğraflı)



6- Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası 8'li final turu rövanş maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Belçika temsilcisi Hermes ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



(Oostende/22.30)



7- Voleybolda Efeler Ligi 12. hafta erteleme maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Tokat Belediye Plevne karşılaşacak.



(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)



ÖZEL HABER



1- Sosyal hizmetlerden 10 milyon kişi faydalandı



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:



"Çocuk, kadın, engelli, yaşlı hizmetleri ile şiddet mağdurları, madde bağımlılığı, sosyal yardımlar gibi birçok alanda hizmet vermesi amacıyla açılan Sosyal Hizmet Merkezlerinden geçen yıl 10 milyon vatandaşımız faydalandı"



"Sosyal hizmet ve sosyal yardım alanlarındaki ihtiyaçları karşılayan merkezlerin sayısı, 2013'te 120 iken 2018'de 321'e ulaştı"



"Nöbetçi meslek elemanlarının bulunduğu ve 7/24 esasına göre çalışan merkezlerin sayısının, 2023 yılına kadar 424'e ulaştırılmasını hedefliyoruz"



(Merve Yıldızalp/Ankara)



2- TTK'dan 2 kat üretim ve sıfır kaza hedefi



Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından ilk kez 2013'te Amasra maden ocaklarında denenen ve başarılı sonuç alınmasıyla diğer müesseselerde de uygulanmaya başlanan mekanize kazı teçhizatıyla klasik sisteme göre yüzde 100 üretim artışının yanında bir pano için harcanan yaklaşık 2 milyon liralık ağaç direk sarfiyatının önlenmesi ve maden kazalarının da sıfıra indirilmesi hedefleniyor



TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu:



"Bu tür operasyonların olduğu yarı ve tam mekanizelerde bizim iddiamız sıfır kaza. İnşallah sıfır kazayla kendimizi konumlandıracağız. Bizim en çok önemsediğimiz noktalardan biri bu"



"Şu anda kişi başına 700 kilogram kömür çıkarıyoruz. Bizim zararlarımızı en aza indirmede ilk hedefimiz bin kilogram, arkasından bin 250 ve bin 500 kilogramlara çıkmak istiyoruz"



(Selim Bostancı/Bartın)



3- "Acile gidenlerin yüzde 70'i aile hekimliği hastası"



Sağlık Bilimleri Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Seçil Günher Arıca:



"Acil servise başvuru yapan hastaların sağlık problemlerinin yüzde 70'i birinci basamakta teşhis ve tedavisi yapılabilecek hastalıklardır"



"Acil sağlık hizmetlerindeki yığılma, gerçek acillerin saatlerce sıra beklemesine, sağlık personelinde tükenmişliğe ve sağlıkta şiddete neden olmaktadır. Acil serviste çalışan hekimler, hasta yoğunluğu nedeniyle her bir hasta başına anamnez (hasta öyküsü) ve fiziki muayene için yeterince vakit ayıramamaktadır"



"Kamu hastanelerinin branşlara göre hasta sayılarına bakıldığında, her 4 hastadan biri acile başvuru yapıyor. Yine dünyada acillere başvuru oranlarına bakıldığında Türkiye, nüfusundan fazla sayıda acile başvuru sayısı olan tek ülkedir"



(Hatice Şenses/İstanbul)



***



