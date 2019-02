Gündem / 23 Şubat 2019

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu Camikebir'de Tersane İstanbul Temel Atma Töreni'ne katılacak, Müftülük Meydanı'nda düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu Camikebir'de Tersane İstanbul Temel Atma Töreni'ne katılacak, Müftülük Meydanı'nda düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.



(İstanbul/11.00/Kahramanmaraş/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Düzce Valiliğini ziyaret edecek, AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü'nün proje tanıtım törenine katılacak.



(Düzce 14.00/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek'in proje tanıtım toplantısına iştirak edecek.



(Antalya/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adıyaman merkez ile Kahta ve Gölbaşı ilçelerinde seçim koordinasyon merkezi (SKM) açılışına katılacak, esnaf ziyareti yapacak, Araban ve Yavuzeli'nde SKM'leri ziyaret edecek.



(Adıyaman/11.00-17.00/Gaziantep/19.00/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bursa İş Dünyası ile İstihdam Buluşmasına katılacak, Valiliği ziyaret edecek ve şehit yakınları ile buluşma programına iştirak edecek.



(Bursa/10.30/12.00/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği, Belediyeyi ve AK Parti SKM'yi ziyaret edecek, Bozüyük SKM'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yapacak; milletvekilleri, hayırseverler, iş adamları ve STK temsilcileri ile bir araya gelecek.



(Bilecik/11.30-18.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti İl Başkanlığını ve Palandöken Kayak Merkezini ziyaret edecek, turizm sektör temsilcileriyle toplantı yapacak, Çifte Minare ve Yakutiye Medresesini ziyaret edecek, Sarıkamış'ta sektör temsilcileri ile yapılacak toplantıya iştirak edecek.



(Erzurum/11.00/11.30/12.00/13.00/Kars/21.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



EKONOMİ



1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Valiliği ziyaret edecek, elektrik, gaz dağıtım şirketleri ve STK temsilcileriyle toplantı gerçekleştirecek,



Çiftçilere koyun süt yemi dağıtım, biyogaz üretim tesisi açılış, seçim bürosu açılış törenlerine katılacak Dönmez, Hasan Kalyoncu Üniversitesini ziyaret ederek öğrencilerle sohbet gerçekleştirecek.



(Gaziantep/09.30-16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli Sanayi Odası'nda istis¸are toplantısı yapacak, Go¨lcu¨k Sanayi Sitesi ac¸ılıs¸ına katılacak, esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek.



(Kocaeli/11.00-14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, belediye başkan adayı tanıtımına katılacak.



(Bartın/18.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Demirci Belediyesini ziyaret edecek, vatandaşlarla buluşacak, bölgesel istişare toplantısına katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.



(Manisa/12.00-19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



DÜNYA DİPLOMASİ



1- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefet arasındaki gerilim, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.



(Caracas) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)



SPOR



1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, seçim bürosu açılışları gerçekleştirecek, esnaf ziyaretlerinde bulunacak, Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Kompleksi açılışına katılacak, amatör spor kulübü yöneticileri ile bir araya gelecek.



(Çorum/10.30-19.10) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- Spor Toto Süper Lig'de 23. haftaya Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa, Medipol Başakşehir-Bursaspor maçlarıyla devam edilecek.



(Sivas/13.30/Antalya/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)



3- Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta Boluspor-Adanaspor, Adana Demirspor-Altınordu, Gençlerbirliği-Ümraniyespor karşılaşmalarıyla sürüyor.



(Bolu/13.30/Adana/Ankara/16.00) (Fotoğraflı)



4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta Mersin Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe, Kırçiçeği Bodrum-Gündoğdu Adana Basketbol müsabakalarıyla başlayacak.



(Mersin/Muğla/14.00) (Fotoğraflı)



5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftası VakıfBank-Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray HDI Sigorta-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Halkbank, Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet müsabakalarıyla başlayacak.



(İstanbul/14.00/19.00/Aydın/13.00/Bursa/17.30) (Fotoğraflı)



6- Voleybolda Efeler Ligi'nin 20. haftası Fenerbahçe-İkbal Afyon Belediye Yüntaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Maliye Piyango, Ziraat Bankası-Galatasaray, Arkas Spor-Halkbank karşılaşmalarıyla başlayacak.



(İstanbul/14.00/Ankara/İzmir/16.00) (Fotoğraflı)



7- Beşiktaş Kulübünün olağan divan kurulu toplantısı Vodafone Park'ta yapılacak.



(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



8- Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 16. haftasında 3 maç oynanacak. (Fotoğraflı)



9- TFF 2. Lig'de 23. hafta 4, TFF 3. Lig'de ise 23. hafta 2 maçla başlayacak.



ÖZEL HABER



1- Yerli ve milli 5G teknolojisi teşvik edilecek



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:



"BTK tarafından 5G mobil el terminallerinin yerli ve milli olarak üretiminin teşvikinin sağlanmasının yanı sıra 5G mobil haberleşme baz istasyonu ve benzeri teçhizatın yerli tasarımı ve üretim kabiliyetinin ülkeye kazandırılması amaçlanıyor"



"Bu kapsamda 5G hizmetinde kullanılacak küçük hücre baz istasyonlarının kurulumu kolaylaştırılacak"



"5G yetkilendirmesi kapsamında işletmecilere makul oranda ve uygun bir zaman planlaması içinde yerli malı belgeli ürün kullanım yükümlülüğü getirilecek"



(Arife Yıldız Ünal/Ankara)



2- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Öykü Arin" çağrısı



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Antalya'da hayata tutunması için ilik nakli olması gereken 3,5 yaşındaki Öykü Arin ve ailesini ziyaret etti, Türk milletine kök hücre bağışı çağrısında bulundu



Erbaş:



"Embriyonik kök hücre hariç, kök hücre bağışlamak sevaptır. Hiçbir sakıncası yoktur. 150 bin personelimiz bulundukları mahallelerde, görev yaptıkları her yerde kök hücre bağışının sevap olduğunu anlatıyorlar"



"İnşallah Öykü ve onun gibi binlerce kök hücre bağışı, organ bağışı bekleyen hastalarımız şifa bulurlar, sağlıklarına kavuşurlar. Biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz"



Öykü Arin'in annesi Eylem Yazıcı:



"Kök hücre bağışı bizim ülkemizde çok iyi bilinmediği için ve 'ilik nakli' adıyla konuşulduğu için insanlar günah olabileceğini düşünüyordu. Bize de bu yönde çok soru geliyordu. Hatta başkalarına tutup da vazgeçenler oldu. Diyanet İşleri Başkanımızın açıklaması bizi çok mutlu etti"



3- Türk astronom, uzayda "tuhaf dev yıldız" keşfetti



Ankara Üniversitesi astronomlarından Doç. Dr. Tolgahan Kılıçoğlu'nun, rasathanede 2 yıl süren gözlemleri ve analizleri sonucu uzaydaki bir cismin "kimyasal tuhaf" olarak adlandırılan sıcak bir dev yıldız olduğunu keşfetmesi bilim dünyasını heyecanlandırdı



Güneşten iki kat daha sıcak, çapı 5 kat daha kütleli ve uzaya 2100 kat daha fazla ışınım yayan "tuhaf" yıldız, dünyadan yaklaşık 12 katrilyon kilometre uzaklıkta



Astronom Tolgahan Kılıçoğlu:



"Yıldıza ilişkin keşfettiğimiz özellikler, öne sürülen teorilerle tam olarak uyuşmuyor. Keşfimiz, uzayda daha önce bilinmeyen sırların aydınlatılması açısından bir adım olarak değerlendirilebilir"



Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş:



"2 yıl önce yeni bir gezegen keşfeden Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim elemanlarımız, yakın zaman önce de uzaydaki yıldızı uluslararası arenada keşif listelerine eklediler"



(Selma Kasap/Ankara)



***



