GÜNDEM / 23 Şubat 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, esnafı, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşacak.

(Denizli/11.30/14.00/16.00/17.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç'ın cenaze törenine katılacak.

Kasapoğlu, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izleyecek.

(İstanbul/13.25/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliğe yapacağı ziyaretin ardından İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak ve basın açıklaması yapacak, Öğretmenler ile Buluşma Programı'na iştirak edecek, Liselere Geçiş Sınavı ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerle bir araya gelecek, Kültürpark Çadır Kenti'ne ziyarette bulunacak.

(Elazığ/10.15-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mardinli iş adamları ile buluşacak, Valiliği ve Artuklu Belediyesini ziyaret edecek.

Yılmaz, Diyarbakır Öğretmenevi'nde AK Parti Siyaset Akademisi'nin açılışına katılacak, Valiliğe ve Bağlar Belediyesine ziyarette bulunacak.

(Mardin/10.00-12.55/Diyarbakır/15.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü Lapseki şantiyesinde incelemede bulunacak, AK Parti Eceabat İlçe Kongresi'ne katılacak.

(Çanakkale/11.00/14.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar takip ediliyor.

(Elazığ) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 23. haftasında derbi maçta Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Ligde günün diğer maçlarında BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor, Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü karşılaşacak.

(İstanbul/19.00/Malatya/13.30/Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'de 23. hafta Giresunspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Altay-Adanaspor, İstanbulspor-Boluspor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Giresun/14.00/İzmir/16.30/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

3- 3. Uluslararası Etnospor Forumu, Calista Luxury Resort'ta sona erecek.

(Antalya/09.30) (Fotoğraflı)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/15.15) (Fotoğraflı)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftası PTT-Galatasaray HDI Sigorta, Atlasglobal Yeşilyurt-Karayolları, Türk Hava Yolları-Beşiktaş, VakıfBank-Nilüfer Belediyespor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.00/İstanbul/14.00/17.00/17.30) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmaları yapılacak.

7- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 25. hafta müsabakaları oynanacak.

8- Uluslararası Bisiklet Birliğinin 2.1 kategorisinde bulunan Antalya Bisiklet Turu sona erecek.

ÖZEL HABER

1- Ticaret müşavirleri artık "bir tık uzaklıkta"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

"Hayata geçirdiğimiz 'Müşavire Danışın' uygulaması sayesinde iş dünyamızın ticaret müşavir ve ataşelerimiz ile iletişimini kolaylaştırmayı ve etkinleştirmeyi amaçlıyoruz"

"İş dünyamızın yurtdışındaki ilk temas noktası olan ticaret müşavirlerimiz, bu uygulama ile dış ticaret erbabının ve yatırımcıların yurt dışı pazarlara ilişkin sorularını doğrudan sistem üzerinden yanıtlayabilecek"

"Uygulama üzerinden gelen talepler ilgili müşavirliğimize doğrudan yönlendirilecek ve en kısa sürede cevaplandırılacak"

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

2- Türk bilim insanları görüntü kalitesi yüksek taşınabilir mikroskop geliştirdi

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nde cep telefonunun görüntüleme özellikleri kullanılarak ticari mikroskoplara göre görüntüleri daha fazla büyütebilen ve pille çalışan mikroskop geliştirildi

Araştırmanın grup lideri Dr. Arif Engin Çetin:

"Geliştirdiğimiz mikroskop, 10 bin liraya mal oldu. Piyasada 100 bin liradan başlayan ve taşınmayan ticari mikroskopların yaptığı tüm görüntüleme işlemlerini aynı kalitede yapıyor"

(Tezcan Ekizler/İzmir)

3- Sıfır otomobile ilgi "tam gaz" devam ediyor

OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu:

"Otomotiv sektörünün genel durumu; 'keşke daha fazla mal olsa da satsak, talebe yetişebilsek' şeklinde"

"Türkiye'de üretilen araçlarda şu anda herhangi bir stok sıkıntısı yok"

"Mevduat faizinin düşmesi insanların parasını yavaş yavaş tekrar otomobile, konuta döndürmesini sağladı. Bundan sonra ticaret de açılır, işler de açılır, diğer bütün sektörler de harekete geçer diye düşünüyorum"

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

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