GÜNDEM / 24 Ağustos 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek, ATO Congresium'da düzenlenecek Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'ne katılacak.

(Ankara/14.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nde Türkiye'nin İlk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni açıklayacak.

(Kocaeli/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İngiltere başkanlığında Afganistan konulu G7 Zirvesi yapılacak.

(Londra)

3- Afganistan'da Taliban'ın ülke genelinde kontrolü ele almasının ardından gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni, Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek.

(Tokyo/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nın Romanya'da düzenlenen D Grubu mücadelesindeki 5. ve son maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

(Kaloşvar/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş etabı, Ludogorets- Malmö, Ferencvaros- Young Boys ve PSV Eindhoven- Benfica maçlarıyla başlayacak.

(Razgrad/Budapeşte/Eindhoven/22.00)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu maç programının belirleneceği kura çekimi, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Tüketici, konut kiralarındaki "fahiş artıştan" şikayetçi

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa:

" Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Bostancı, Göztepe gibi semtlerde yüzde 50-60'lara varan, hatta daha fazla artış var. 1-2 sene önce 3 bin TL'ye bulduğunuz evi şu anda 4-5 bin TL'den aşağı bulamıyorsunuz. Avrupa Yakası'nda da bu hikaye Avcılar'da başladı"

"Kiralardaki fahiş artışlar önce kentsel dönüşümle başladı. Merkez ilçeler bu artıştan o bölgelerdeki kadar etkilenmedi ama Avcılar'da 1000 TL'lik ev, 2 bin 500 TL'ye çıktı, Suadiye'de, Bostancı'da kiralar 4-5 bin TL'ye çıktı"

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük:

"Kira artışlarındaki yüksekliğe ilişkin çok sayıda şikayet alıyoruz. Kiralarda fahiş fiyat artışı var"

"Ev sahipleri TÜFE kuralına uymuyor, daha da arttırmak istiyor ve çeşitli bahanelerle mevcut kiracıyı çıkarıp daha yüksek kirayla evlerini kiraya vermek istiyor"

(Eda Topcu/İstanbul)

2- Bozkurt'ta Ezine Çayı'nın yatağı selde 40 metre genişlemiş

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Miraç Aydın:

"Dere yatağının 30-40 metre genişleyip içeri girdiğini, bu sebepten de binaların yıkıldığını görüyoruz"

"Dere yatağının kenarlarına tampon bölgeler kurmalıyız. Yatağın kenarına bir tampon bölge yapsak, selin şiddeti burada azalırdı. Yatağın kenarı direkt yerleşime açılmamalı, 100 metre olur, 200 metre olur ama mutlaka bir tampon bölge lazım"

(Özgür Alantor/Kastamonu)

3- Güvenlik güçleri Algan 8x8 ile her koşulda ilerleyecek

MKE AŞ, alt yüklenicilerle iş birliği yaparak silahlı amfibi 8x8 araç Algan'ı geliştirdi

Algan 8x8, hafif-orta kalibreli silah ve mühimmatların kullanımına imkan veriyor

Araç, hareket kabiliyetiyle her türlü savaş alanında, engebeli arazide, bataklıkta, su üzerinde, kum zeminde ve karla kaplı arazilerde görev yapabilecek

(Göksel Yıldırım/Ankara)

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