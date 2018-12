Gündem / 24 Aralık 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Engelli Vatandaşların ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde...

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920



1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Engelli Vatandaşların ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.



(Ankara/14.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında partinin genel merkezinde toplanacak.



(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Meyra Hotel'de düzenlenecek "Eğitime Bakış 2018: İzleme ve Değerlendirme Raporu" programına iştirak edecek.



(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Karayolları Trafik Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifi görüşülecek.



(TBMM/13.30) (Fotoğraflı)



EKONOMİ



1- TÜİK, 2017 yılı sanayi ürün istatistiklerini ve 2016-2017 dönemi devlet hesaplarını açıklayacak.



(Ankara/10.00)



DÜNYA DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi ve Başbakan Yusuf eş-Şahid tarafından kabul edilecek, mevkidaşı Hamis el-Cihinavi ile ortak basın toplantısı düzenleyecek, Uluslararası Maarif Vakfı Okuluna ziyarette bulunacak.



(Tunus) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.



(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Endonezya'nın Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamiye ilişkin gelişmeler izleniyor.



(Cakarta) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.?



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)



5- Yemen'de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler izleniyor.



(Sana/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)



GÜNCEL



1- FETÖ davaları



FETÖ/PDY'nin "takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptığı ve şüphelilere kumpas kurarak darbeye teşebbüs ettiği" iddiasıyla terör örgütü elebaşı firari Fetullah Gülen, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz ve eski emniyet müdürü Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 71 sanığın yargılanmasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri'de devam edilecek.



(İstanbul/10.00)



FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davası, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.



(Ankara/09.30)



FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



Bayburt'ta FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin aralarında eski 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı Bayburt Kışla Komutanı yarbay Ahmet Ergüden'in de bulunduğu, 10'u tutuklu 21 rütbeli askerin yargılanması, Bayburt Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.



(Bayburt/09.00)



FETÖ'nün usulsüz dinleme davasına ilişkin İzzet Otyakmaz'ın yargılanmasına Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Kırklareli/14.00)



Adana'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada eski hakim ve savcının yargılanması, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.



(Adana/10.00)



SPOR



1- Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısı, Antalyaspor-Fenerbahçe ve Akhisarspor-Atiker Konyaspor maçlarıyla sona erecek.



(Antalya/Manisa/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Spor Toto 1. Lig'de sezonun ilk yarısının son maçında Altınordu ile Giresunspor, Bornova Stadı'nda karşı karşıya gelecek.



(İzmir/19.00) (Fotoğraflı)



3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftanın kapanış maçında Darüşşafaka Tekfen ile Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda karşılaşacak.



(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)



4- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 11. haftası, Çanakkale Belediyespor-VakıfBank ve Fenerbahçe Opet-Halkbank karşılaşmalarıyla başlayacak.



(Çanakkale/14.00/İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)



5- Turkcell Türkiye Kulüpler Arası Genç ve Açık Yaş Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, Beylikdüzü Yüzme Havuzu'nda başlıyor.



(İstanbul/09.00/17.00)



ÖZEL HABER



1- "Sınırsız haberleşme" hazırlığı



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:



"Kullanıcıların belirli bir kotayı aşması durumunda internet hızının yavaşlamasına neden olan ve geçen yıl mayıs ayında kademeli kaldırılan AKN uygulaması, 1 Ocak 2019 itibarıyla tamamen kaldıracak. Böylece internet kullanımına sınırlama getirilmeyecek"



"2019 yılı da bizi 2023 yılı hedeflerimize taşıyacak önemli bir yıl olacak. Ülkemizi çok daha güçlü hale getireceğiz. Milletimize verdiğimiz sözlere uygun şekilde Türkiye'yi büyütmenin, güçlendirmenin çabası içinde olacağız"



(Arife Yıldız Ünal/Ankara)



2 - "TAV Havalimanları için hikaye yeni başlıyor"



TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener:



"Yolcu sayıları dünyada her yıl yüzde 4-5 artıyor. Bu büyümenin ekseriyeti bizim de faaliyet gösterdiğimiz gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşecek. Bu nedenle, TAV Havalimanları için hikaye aslında yeni başlıyor diyebiliriz"



"2018 oldukça yoğun yatırımlarla geçti. Gündemimizde takip ettiğimiz birçok havalimanı projesi var. Doğu Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu ve Afrika şeklinde özetleyebileceğimiz ana faaliyet coğrafyamızda yeni yatırım fırsatlarını araştırıp değerlendirmeye devam edeceğiz"



"Yabancı turist sayısında yaşanan artış bizim açımızdan Türk yolcularımızda yaşanan zayıflığı telafi etti. Turizmde yaşanan iyileşmenin 2019'da da devam etmesini öngörüyoruz"



"(İstanbul Havalimanı'nda yer hizmetleri şirketlerimiz Atatürk Havalimanı'ndaki gibi hava yolu şirketlerine hizmet vermeye devam edecek. Bunun dışında yeni havalimanında sınırlı bir yiyecek, içecek ve lüks markaların gümrüksüz satışı operasyonu yapacağız"



(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)



3- Teröristlerin korkulu rüyası Bora-12, hedefi 12'den vuruyor



MKEK tesislerinde Ar-Ge çalışmalarına 2008 yılında başlanan ve üretiminin tamamlanmasının ardından 2014 yılında TSK'nin operasyonel birliklerine dağıtılan Türkiye'nin ilk milli keskin nişancı tüfeği JMK Bora-12 ile terör hedefleri 12'den vuruluyor



Pakistan ve Suudi Arabistan'da düzenlenen atışların ve çevresel testlerin gerçekleştirildiği müsabakalarda da kullanılan nişancı tüfeği, tüm testleri başarıyla tamamladı



MKEK Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakcıoğlu:



"JMK Bora-12'nin yurt dışındaki yarışmalarda birinci olması da gurur kaynağımız. İnşallah daha iyilerini yapmaya gayret edeceğiz"



(Fatih Gökmen/ Kırıkkale)



***



Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ordu'da Belediyenin Atık Tesisinde Parçalanmış Ceset Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la Görüştü

MasterChef Yarışmasının Birincisi Belli Oldu

Balkanlar Üzerinden Yeni Soğuk Hava Dalgası