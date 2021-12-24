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GÜNDEM / 24 Aralık 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 24 Aralık 2021

24.12.2021 08:57
GÜNDEM / 24 Aralık 2021

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Kongre Merkezi'nde "İYİ Kalkınma Kongresi"ne iştirak edecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Kongre Merkezi'nde "İYİ Kalkınma Kongresi"ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Pendik STK toplantısına katılacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ziyaretlerde bulunacak, sektör toplantısına iştirak edecek.

(Zonguldak/10.15-14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Filyos-5 Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirecek, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı'nı, esnafı, MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Kardemir Kavşağı'nda incelemelerde bulunacak, Safranbolu Eski Çarşı esnafını ziyaret edecek.

Karaismailoğlu, Platin Dergisi tarafından düzenlenen Platin Global 100 Ödülleri 2021 törenine katılacak.

(Karabük/10.00-14.30/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, "İş gücü Maliyeti İstatistikleri, 2020" haber bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Enez Fatih Camisi'nin açılışını yapacak, cuma hutbesini irat edecek.

(Edirne/13.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto 1. Lig'de 19'uncu ve sezonun ilk yarısının son haftası başlayacak; Altınordu- Beypiliç Boluspor, Adanaspor-Kocaelispor maçları yapılacak.

(İzmir/16.30/Adana/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final turu Fenerbahçe HDI Sigorta-Spor Toto ve Halkbank- Arkas Spor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/12.00/Ankara/13.30) (Fotoğraflı)

3- Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı yapılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

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Meral Akşener, İYİ Parti, İstanbul, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 24 Aralık 2021 - Son Dakika


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