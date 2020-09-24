GÜNDEM / 24 Eylül 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 24 Eylül 2020

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek.

GÜNDEM / 24 Eylül 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, 19. Dönem Siyaset Akademisi Sertifika Töreni'ne iştirak edecek.

(Van/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST 2020'nin, kortej yürüyüşü ve açılış törenine katılacak.

(Gaziantep/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Kooperatifler Fuarı Açılış Törenine iştirak edecek.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığı ile Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Salarha Tüneli ile Rize - Artvin Havalimanı'nda incelemelerde bulunacak.

(Rize/09.30/11.00/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

5- TCMB, eylül ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ile haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00/14.30)

6- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul görüşmeleri takip ediliyor.

(New York)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- İletişim Başkanlığı tarafından video konferans yoluyla "Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı" düzenlenecek.

(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- "Sanat Güneşi" Zeki Müren, vefatının 24'üncü yılında Emirsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak.

(Bursa/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valilik ile Belediyeyi ziyaret edecek, kent merkezi ve ilçelerdeki spor tesislerinde incelemelerde bulunacak, gençlerle bir araya gelecek.

(Giresun/11.30/12.00/12.30/16.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2019-2020 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Bayern Münih ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşan Sevilla, UEFA Süper Kupa maçında karşılaşacak.

(Budapeşte/22.00)

3- UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu mücadelesi tamamlanacak. Tek maç üzerinden oynanan turda Beşiktaş, Portekiz ekibi Rio Ave'yi, Galatasaray, Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'i konuk edecek; Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Norveç'in Rosenborg takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/20.00/21.00/Trondheim/20.00) (Fotoğraflı)

4- 22 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası, Selçuk ilçesinin Pamucak Plajı'nda başlayacak.

(İzmir/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ - Taze incir ihracatından 39 milyon dolar

Türkiye'nin yaklaşık 2 aylık dönemde yaş incir ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 34 milyon 992 bin dolardan 39 milyon 306 bin dolara çıktı

Yaklaşık 50 ülkede sofraları süsleyen yaş incirde en fazla ihracat, 13 milyon 456 bin dolarla Almanya'ya yapıldı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak:

"Geçen yıl toplam 49 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiştik. Bu artış hızıyla sene sonunda 60 milyon doları yakalama hedefimiz devam ediyor"

(Yusuf Şahbaz/İzmir)

2- İkinci el online araç pazarında ağustosta en çok tercih edilen marka Volkswagen oldu

Binek araçta yine en fazla Passat, hafif ticaride Doblo tercih edildi

En hızlı satılan marka Ford, en yavaş satılan ise Mercedes-Benz olarak kayıtlara geçti

Satışlarını en çok artıran markalar BMW ve Peugeot oldu

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

3- Ören yerleri müzeleri geride bıraktı, tarihi mekanları bu yaz 3 milyon kişi ziyaret etti

Yeni tip koronavirüs sebebiyle mart-haziran döneminde kapalı kalan Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerini, yaz aylarında ziyaret edenlerin sayısı 3 milyon 10 bine ulaştı

233 bin 185 ziyaretçi ile Denizli Pamukkale Hierapolis Örenyeri en çok gezilen ilk 10 müze ve ören yeri listesinin başında yer alırken, Pamukkale'yi Konya Mevlana Müzesi ve Antalya Olympos ören yeri takip etti

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara)

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Mgk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 08:59 - Kaynak: AA

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