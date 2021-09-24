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GÜNDEM / 24 Eylül 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 24 Eylül 2021

24.09.2021 08:57
GÜNDEM / 24 Eylül 2021, System.String[]

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, valiliği ziyaret edecek, il eğitim değerlendirme toplantısına katılacak, Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ziyarette bulunacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, valiliği ziyaret edecek, il eğitim değerlendirme toplantısına katılacak, Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ziyarette bulunacak.

(Antalya/10.00/10.15/11.50) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İlçe Başkanları Toplantısı'na katılacak, Bayındır Belediyesini ziyaret edecek, Küçük Menderes Havzası Tarım Toplantısı'nda bulunacak, nar hasadı ve faydalı böcek salımı yapacak, meyve işleme ve paketleme tesisine ziyaret gerçekleştirecek.

(İzmir/09.00-17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tutak Yolu Viyadüğü'nde incelemede bulunacak, valiliği, belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek esnafla buluşacak.

(Ağrı/10.30-15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı sektörel güven endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- New York'ta devam eden BM 76. Genel Kurulu Görüşmeleri takip ediliyor

(Birleşmiş Milletler)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe'yi ziyaret ederek basın toplantısı düzenleyecek.

(Şanlıurfa/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 7. hafta mücadelesi Altay- Beşiktaş maçıyla başlayacak.

(İzmir/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'de 7. haftanın ilk maçında Kocaelispor ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek.

(Kocaeli/20.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 3. Lig'de 4. hafta mücadelesi 1. Grup'ta yapılacak tek maçla başlayacak.

4- Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Türk takımlarından kadınlarda Fenerbahçe Opet, VakıfBank ve Türk Hava Yolları, erkeklerde Fenerbahçe HDI Sigorta ve Ziraat Bankkart'ın grup aşamasındaki rakipleri Slovenya'da çekilecek kurayla belli olacak.

(Ljubljana/19.00)

5- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 2. haftası tek maçla başlayacak. (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- YÖKDİL sınavı elektronik ortamda da yapılacak

ÖSYM Başkanı Halis Aygün:

"YÖKDİL sınavını basılı ortamda gerçekleştirmeye devam ederken aynı zamanda elektronik ortamda da uygulamayı planlıyoruz"

"Önümüzdeki yıl e-YÖKDİL'i elektronik sınav merkezlerimizde uygulamaya başlayacağız"

(Selma Kasap-Eren Bozkurt/Adana)

2- En çok ihracat yapanlar listesine ilk kez giren şirketlerde "hazır giyim" ve "çelik" ağırlığı

Geçen yıl listeye ilk kez giren şirketlerin faaliyet gösterdiği sektörler arasında başı 12 işletmeyle hazır giyim ve konfeksiyon çekerken, bu sektörü 11 firmayla çelik, 10 firmayla kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti

169 şirketten 66'sı İstanbul'dan listeye girerken, İzmir'den 19, Gaziantep'ten 15, Ankara'dan 14 işletme listede ilk kez yer aldı

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

3- AKPM Türk Heyeti Üyesi Serap Yaşar'dan Avrupa'da kaybolan mülteci çocuklar için dünyaya çağrı:

"Göç akını arttıkça göçmen çocuklar meselesinin de daha fazla öne çıkıp, daha fazla dikkate değer, çözüm üretilecek boyut kazanması gerekiyor. Dünya devletleri bakımından ne yazık ki henüz öyle bir gündemimiz yok"

"(Avrupa'daki Kayıp Göçmen ve Mülteci Çocuklar Raporu) Bu rapora göre Avrupa'da yüz binlerce çocuk kayıp. Başlarına ne geldiği belli değil."

"Bunlar önce çocuk, sonra göçmen ve mülteci. Dolayısıyla rapordan önce böyle bir sorunun varlığı çok bilinmiyordu. Şimdi haberdarlar. Bu çocuklar önceden kayboluyordu, şimdi ise kaybediliyor"

"Türkiye dünyanın vicdanı oldu. Bunu da gururla söylüyorum. Dünya insanlık ve göç tarihine yazılacak bir göç yönetimimiz var"

(Sefa Mutlu/İstanbul)

***

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Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Nisan, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 24 Eylül 2021 - Son Dakika


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