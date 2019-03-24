Gündem / 24 Mart 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki "Büyük İstanbul
Mitingi"ne katılacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, Kapaklı
ve Hayrabolu
ilçelerinde esnaf ziyareti yapacak, STK
temsilcileri ve iş çevreleriyle bir araya gelecek.
(Tekirdağ/13.30/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Maltepe
'de tapu dağıtım törenine katılacak, Büyükada'da muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya gelecek, Kartal
ve Çekmeköy
'de halkla buluşacak.
(İstanbul/10.30/13.00/15.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, Valiliği ziyaret edecek, Ceyhan
Petrokimya Endüstri Bölgesi tanıtımına, inşaat ve yapı sektörü temsilcileri ve belediye başkan adaylarıyla toplantı yapacak, biri Seyhan
'da olmak üzere halkla buluşma etkinliklerine katılacak.
(Adana/10.45-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Çanakkale
, Burdur
ve Niğde
'de halka hitap edecek.
(Çanakkale/11.30/Burdur/17.30/Niğde/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Cahit Turhan, koordinasyon toplantısına katılacak, 6. Kitap Fuarı'nı ziyaret edecek, gençlerle bir araya gelecek.
(Trabzon/10.00/13.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Gündoğmuş
, İbradi ve Akseki
ilçelerinde geniş katılımlı toplantılara iştirak edecek.
(Antalya/11.00/14.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Suriye
iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Eski BBP
Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu
'nun vefatının 10. yılında anma etkinlikleri kapsamında, Gönüllerde Birlik Vakfı tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Ödülleri Töreni düzenlenecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, Kemer
turizm sektör toplantısına, Falez Parkı'ndan Lara
bandına yürüyüşe katılacak, esnaf ziyaretinde bulunacak, "Tazelenme Kermesi"ni ziyaret edecek.
(Antalya/09.30-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Lübnan
asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain, CRR'de müzikseverlerle buluşacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı
Teknik Direktörü Şenol Güneş
, 2020 Avrupa
Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 25 Mart'ta Moldova
ile yapılacak ikinci maç öncesi Eskişehir
Yeni Stadyum'da basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlı ekip, son çalışmasını aynı statta gerçekleştirecek.
Moldova Milli Takımı Teknik Direktörü Alexandru Spiridon'un Eskişehir Yeni Stadyum'daki basın toplantısının ardından konuk ekip aynı statta antrenman yapacak.
(Eskişehir/17.00/17.30/18.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde ikinci hafta C, E, G ve I gruplarında yapılacak maçlarla başlayacak.
3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 23. haftaya Fenerbahçe
Beko-TOFAŞ, Arel Üniversitesi Büyükçekmece
Basketbol-Bahçeşehir Koleji, Gaziantep
Basketbol- Anadolu Efes
müsabakalarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.00/17.30/Gaziantep/15.15) (Fotoğraflı)
4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 23. haftanın son maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş
, Metro Enerji Spor Salonu'ndaki derbide karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)
5- Voleybolda AXA Sigorta
Kadınlar Kupa Voley final etabı, Eczacıbaşı
VitrA ile Fenerbahçe Opet
arasında yapılacak final maçıyla sona erecek.
(İzmir/18.00) (Fotoğraflı)
6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 20. hafta 3 maçla tamamlanacak.
7- TFF
2. Lig ve TFF 3. Lig'de 28. hafta müsabakaları sona erecek.
ÖZEL HABER
1- Türk ürünlerine "çatı marka" geliyor Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
:
"Türk ürünleriyle ilgili uluslararası bir çatı marka kurma hedefimiz var. Yüksek kalite yerli ve milli ürünleri yurt dışında sergileme, bunlar için talep oluşturma ve söz konusu ürünleri yüksek fiyatla satmayı planlıyoruz"
"Yılın ilk yarısını bitirmeden açıklamış oluruz bu markayı"
"Tarım sektörü için geleceğe yönelik rekolte ve ürün fiyatları tahminleri konusunda meteorolojimiz çalışıyor"
"Seracılık alanında bizim Türkiye olarak onlara (Katar
) verebileceğimiz Batı'dan çok daha fazla şey var"
(Tuba Şahin/Gökhan Ergöçün-Bursa)
2- GRAFİKLİ - Vatan ve millet sevdalısı bir lider: Muhsin Yazıcıoğlu
Siyasete 1968'de Genç
Ülkücüler Hareketi'ne katılarak adım atan, 1993'te de Büyük Birlik Partisi
'ni kuran Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının üzerinden 10 yıl geçti
Anadolu gençliğinin okuyarak adam olması, milletine ve vatanına hizmet etmesi gerektiğini her zaman dile getiren Yazıcıoğlu, 24 yaşındayken dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk
'e mektup yazarak, "Eller silah değil, kalem tutmalı" diyen bir gençlik lideriydi
1980 askeri darbesinin ardından 7,5 yıl cezaevinde kalmasına rağmen "vatan ve millet aşkı" hiç dinmeyen Yazıcıoğlu, 2009'da Kahramanmaraş
'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetti
Vefatının ardından Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi Sivas
ve Anadolu'nun birçok şehri ile Pakistan
gibi dost ve kardeş ülkelerde cadde, park ve okullara verilerek yaşatılıyor
(İsmail Hakkı Demir/ Kahramanmaraş)
3- Türkiye'de Sanayi 4.0'ın gerçekleşmesi için herhangi bir engel yok"
Mitsubishi Electric Avrupa Fabrika Otomasyon Sistemleri Başkanı Hartmut Pütz:
-"Türkiye'de Sanayi 4.0'ın gerçekleşmesi için herhangi bir engel yok"
"Dünyayı geziyorum ve baktığım noktada Türkiye beceri konusunda oldukça ön plana çıkıyor ve önemli bir noktada"
(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)
***
Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.