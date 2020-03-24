GÜNDEM / 24 Mart 2020 - Son Dakika
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GÜNDEM / 24 Mart 2020

6 saat önce

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

GÜNDEM / 24 Mart 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- TÜİK, ocak ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi bültenini yayımlayacak

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, 3 yıl vadeli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek, 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

(Ankara)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Küresel pandemi hükümetlere kesenin ağzını açtırdı

Yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla para politikalarında manevra alanı daralan merkez bankalarının attığı genişlemeci adımlar "panik ortamını" yatıştırmada yetersiz kalınca devreye hükümetler girdi

Hükümetlerce açıklanan teşvik paketlerinde ekonominin en mikro düzeyine odaklanıldığı görülürken, borçlanma maliyeti artan ve temerrüt riskinin ortaya çıktığı şirketler ve çalışma hayatı negatif etkilenen bireylere yönelik kredi ve mali destekler öne çıktı

Sokağa çıkma yasakları ve çeşitli kısıtlamaların olduğu bir ortamda ekonomide çarkların dönmesi için piyasalara likidite desteğinin yanı sıra bireylerin harcama kabiliyetini kaybetmemesi, işverenlerin de çalışanlarının maliyetini karşılayabilmesi için maaş ödemelerinden çek dağıtımına ve vergi desteğine kadar birçok tedbir devreye alındı

Sektör bazlı bakıldığında, turizm ve havacılık sektörlerine yönelik vergi ötelemesi ve kurtarma paketlerine yoğunlaşıldığı, pandeminin önlenmesinde büyük role sahip sağlık sektörü çalışanlarına ise teşvik edici bir yaklaşım benimsendiği görülüyor

(Murat Birinci-Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

2- Kovid-19'un ruh sağlığını olumsuz etkilememesi için öneriler

DSÖ Türkiye Ofisi Ruh Sağlığı Program Yöneticisi Doç. Dç. Dr. Akfer Karaoğlan Kahıloğulları:

"Karantina süreçleri sırasında kişiler kaygılı, öfkeli, çaresiz, tükenmiş, çökkün hissedebilirler"

"Sürekli salgınla ilgili haber kanallarını izlemek, sosyal medyayı takip etmek ruh sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratacağından bu, günde bir ya da iki kez olacak şekilde belirlenen zaman dilimlerinde yapılmalı"

"Evdeki yakınlarla zaman geçirilebilir, telefonla ya da sosyal platformlar aracılığı ile arkadaşlarla görüşülebilir ya da hobilere zaman ayrılabilir"

(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)

3- GRAFİKLİ - İlkeli duruşuyla dikkati çeken bir lider: Muhsin Yazıcıoğlu

Vatan ve millet sevgisine adadığı yaşantısında Genç Ülkücüler Hareketi'ne katılarak 1968'de siyasete ilk adımını atan ve 1993'te de BBP'yi kuran Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının ardından 11 yıl geride kaldı

Muhsin Yazıcıoğlu, askeri darbe döneminde yaşadıklarına rağmen Avrupa Birliği İnsan Hakları gözlemcilerinin "İşkence yapılıp yapılmadığı" sorusu üzerine "Türk Devletini size şikayet edecek birisi değilim" diyerek yaşadıklarını sineye çeken ve devletine küsmeyen bir lider olarak dikkati çekti

Anadolu gençliğinin okuyarak adam olması, milletine ve vatanına hizmet etmesi gerektiği düşüncesiyle hareket eden Yazıcıoğlu, 2009'da seçim çalışmaları için partisi tarafından kiralanan helikopterin Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi kırsalında düşmesi sonucu hayatını kaybetti

(İsmail Hakkı Demir/Kahramanmaraş)

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Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:02 Kaynak: AA

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