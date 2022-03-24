GÜNDEM / 24 Mart 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek NATO Olağanüstü Zirvesi'ne iştirak edecek. Erdoğan, zirve kapsamında ikili temaslarda bulunacak.

(Brüksel)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile baş başa görüşecek, ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek. Şentop, Töre ve beraberindeki heyet onuruna öğle yemeği verecek.

(TBMM/11.00/Ankara/13.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi'nde düzenlenecek Muhtarlar Buluşması programına katılacak.

(Ankara/09.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kartepe'de "Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü" programına katılacak.

(Kocaeli/14.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Canik ilçesinde Cahit Zarifoğlu İlkokulunun açılışını gerçekleştirecek.

(Samsun/09.30/09.45/11.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tomarza, Bünyan ve Melikgazi ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Kayseri/11.30/13.10/14.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM Genel Kurulunda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.

(TBMM/14.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı'nın son gününe katılacak.

(Paris)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uşak Deri İşleme Tesisi ile Uşak Teknopark ve OSB yatırımlarının da aralarında bulunduğu açılış törenlerine katılacak, bazı ziyaretler gerçekleştirecek, sanayici ve gençlerle ayrı ayrı bir araya gelecek.

(Uşak/10.30-19.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bulgaristan'daki temasları kapsamında Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Asen Vasilev, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Sanayi Bakanı Korneliya Ninova, İnovasyon ve Gelişim Bakanı Daniel Lorer, Ulaştırma ve İletişim Bakanı Nikolay Sabev ile görüşecek, Türk firmalarının temsilcileriyle toplantı gerçekleştirecek.

(Sofya)(Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tokat Havalimanı'nda incelemelerde bulunacak, basın açıklaması yapacak.

(Tokat/14.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi düzenlenecek.

(Brüksel)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AB Liderler Zirvesi'nin ilk gün oturumları yapılacak.

(Brüksel)(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- G7 Zirvesi düzenlenecek.

(Brüksel)

4- Rusya- Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin play-off yarı finalinde deplasmanda Portekiz'le karşı karşıya gelecek.

C Yolu'ndaki diğer play-off yarı finalinde İtalya, Kuzey Makedonya'yı konuk edecek.

(Porto/22.45/Palermo/22.45)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı final maçları yapılacak.

(Mersin/17.00/19.30)(Fotoğraflı)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Anadolu Efes, İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30)(Fotoğraflı)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasından ertelenen Aliağa Petkimspor-HDI Sigorta Afyon Belediyesi maçı yapılacak.

(İzmir/18.00)(Fotoğraflı)

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