GÜNDEM / 24 Mayıs 2022

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak Yüksek İstişare Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na iştirak edecek.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Türk Devletleri Teşkilatı Vizyonu ve Aksakallar Konseyi'nin Rolü" programına katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

HDP ve MHP'nin grup toplantıları düzenlenecek.

Genel Kurulda, Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.

KİT Komisyonunda, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün hesapları incelenecek.

(TBMM/12.45/10.45/15.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB İkiz Kuleler'de Sanayinin Liderleri Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü Etkinliği'ne katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AB Müktesebatına Uyum Sürecinde Türkiye'nin Ulaştırma Mevzuatının Analizi Projesi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TÜİK, nisan ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 9 ay vadeli hazine bonosu ve 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

6- "Davos Zirvesi" olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu (WEF), İsviçre'nin Davos kasabasında devam edecek.

(Davos) (Fotoğraflı)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin'de resmi temaslarda bulunacak.

(Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Dünya Eğitim Forumu'na katılacak.

(Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zeytinburnu Belediyesi tarafından Maltepe'de inşa edilen 8. Bilgi Evi'nin açılış törenine katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 3. Lig 1. Grup play-off finalinde Artvin Hopaspor ile Arnavutköy Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Kayseri/19.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 2. Lig play-off yarı final rövanşları maçları yapılacak, finalistler belli olacak. (Fotoğraflı)

4- ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Anadolu Efes, üçüncü maçta Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

5- ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/21.00) (Fotoğraflı)

6- Teniste 2022'nin ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) ana tablo maçlarıyla devam edilecek.

(Paris) (Fotoğraflı)

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