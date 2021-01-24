GÜNDEM / 24 Ocak 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci yazar Uğur Mumcu için düzenlenecek anma törenine katılacak.

(Ankara/13.15) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Deprem Konutları Şantiye Alanı'nda incelemede bulunacak ve Valilik koordinasyon toplantısına katılacak.

(Elazığ/13.00/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 21'inci hafta mücadelesine İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor, Yeni Malatyaspor-Galatasaray, Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük, Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor ve Beşiktaş-Göztepe maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/13.30/Malatya/Denizli/16.00/Gaziantep/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'in 18. haftasına Ankara Keçiörengücü-Beypiliç Boluspor, Tuzlaspor-Akhisarspor, Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor ve Yılport Samsunspor-Altay maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/İstanbul/13.30/Giresun/16.00/Samsun/19.00) (Fotoğraflı)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası Aliağa Petkimspor-Pınar Karşıyaka, Empera Halı Gaziantep Basketbol-Frutti Extra Bursaspor, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Fenerbahçe Beko ve TOFAŞ-HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(İzmir/13.00/Gaziantep/15.15/Muğla/17.30/Bursa/20.00) (Fotoğraflı)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası Çankaya Üniversitesi-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftası Arhavi Voleybol-Afyon Belediye Yüntaş, Spor Toto-İnegöl Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Halkbank, Altekma-Solhanspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart ve Sorgun Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta maçlarıyla tamamlanacak.

(Artvin/13.00/Ankara/İstanbul/14.00/İzmir/14.30/Bursa/15.00/Yozgat/16.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftası Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı VitrA maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda Kastamonu Belediyespor, 3. maçında Rusya'nın Lada takımını konuk edecek.

(Kastamonu/16.00) (Fotoğraflı)

8- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 9. haftasından ertelenen tek karşılaşma; Kadınlar Süper Ligi'nin 10 ve 11. haftalarından ertelenen birer maç yapılacak. (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1-MEB'in analiz ve değerlendirme raporları 10 milyon kez indirildi

Kasım 2018'de başlatılan uygulama kapsamında internet üzerinden yayımlanan eğitim analiz ve değerlendirme raporları arasında bugüne kadar en fazla indirilen 3 milyon 750 bin ile "Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı Pilot Çalışma Sonuçları" raporu oldu

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer:

"Bu raporlar, atılan adımların ve başlatılan yeni projelerin sonuçlarının net şekilde izlenebilmesine imkan veriyor. Dolayısıyla eğitimle ilgili tüm alanlarda sürekli iyileştirme kültürünün güçlendirilmesi için de önemli dayanak sağlıyor"

(Sefa Şahin/Ankara)

2- SALGINDA YILDIZI PARLAYAN SEKTÖRLER - "e-ticaret ekonominin lokomotifi olacak" öngörüsü

GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı:

- 'e-ticaretle tanışan tüketicilerin önümüzdeki dönemde de online alışverişi sürdüreceğini ve ilk defa online alışveriş yapanların en az yüzde 50'sinin kalıcı kullanıcılar haline geleceğini öngörüyoruz"

- "Dijitalleşme çalışmalarını daha ağırdan almış birçok işletme, bu dönemde biz ve bizim gibi online pazar yerleri aracılığıyla hızlı bir şekilde e-ticarete adım attı. İşlerini e-ticarete taşıyan ve e-ticarete yatırım yapan firma sayısının önümüzdeki yıllarda da artmaya devam edeceğini öngörüyoruz. Salgın döneminde birkaç yıllık gelişim sürecini hızlı çekimle ileri sardık diyebiliriz"

- "GittiGidiyor'da mobil trafiğin toplam trafiğin içindeki payı yüzde 80'i geçmiş durumda. Benzer şekilde mobil satışın da toplam satış içindeki payının yüzde 70'e ulaştığını görüyoruz. Bu artış trendini de göz önünde bulundurarak yaptığımız geliştirmelerde mobile öncelik veriyoruz"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

3- Halka arzlar 2020'nin parlayan yıldızı oldu

Küresel halka arzlar, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 19 artışla 1.363'e, halka arzlardan elde edilen gelirler yüzde 29 yükselişle 268 milyar dolara ulaştı

Türkiye'de geçen yıl 8 şirket halka arz olurken, halka arzların değeri 450 milyon lirayı aştı

Asya-Pasifik, 822 adetle 2020'de en çok halka arz yapılan bölge oldu

Halka arzlar, hızlı büyüyen şirketlerin Ar-Ge projelerini fonlamaları ve büyümelerini desteklemede önemli rol oynadı

(Murat Aslan/ İstanbul)

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