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GÜNDEM / 24 Ocak 2022 - Son Dakika

GÜNDEM / 24 Ocak 2022

24.01.2022 08:57
GÜNDEM / 24 Ocak 2022

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenecek MYK toplantısına başkanlık edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenecek MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Uğur Mumcu'yu anma törenine, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Sezgin'in babası Mukadder Sezgin için Kocatepe Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret edecek.

(Ankara/12.30/13.06/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Mobilya Fuarı'nın açılış programına katılacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 ve 6 yıl vadeli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye-Yunanistan 5. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na katılacak ve Atatürk Evi'ni ziyaret edecek.

(Atina/Selanik) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- KKTC'deki erken genel seçimin yansımaları izleniyor.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AB Dışişleri Bakanları Toplantısı, Ukrayna ve Rusya ana gündemiyle yapılacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile Rusya konusunu görüşecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- İtalya'da cumhurbaşkanı seçim süreci, parlamenterler ve bölge yöneticilerinden oluşan 1009 üyeli "Büyük Seçici Meclis"in yapacağı ilk tur oylamayla başlayacak.

(Roma) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftası BOTAŞ-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi maçıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı)

2- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. hafta mücadelesi Yeni Kızıltepespor-Galatasaray HDI Sigorta maçıyla sona erecek.

(Mardin/15.00) (Fotoğraflı)

3- Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası A, B ve D gruplarında ikişer karşılaşma yapılacak; Erkekler Türkiye Kupası'nda D Grubu mücadelesi başlayacak.

(Mardin/Sivas/Yozgat/Ordu)

4- Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta teklerde son 16 turu müsabakaları yapılacak.

(Melbourne) (Fotoğraflı)

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AK Parti Genel Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 24 Ocak 2022 - Son Dakika


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