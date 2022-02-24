GÜNDEM / 24 Şubat 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM / 24 Şubat 2022

24.02.2022 08:57
GÜNDEM / 24 Şubat 2022

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul edecek, partisinin genel merkezinde MKYK toplantısına başkanlık edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul edecek, partisinin genel merkezinde MKYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnaf ziyaretinde bulunacak, STK temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek, Merkezefendi Belediyesi toplu açılış törenine katılacak.

(Denizli/10.00/11.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

2- TÜİK, 2021 yılı tarımsal işletme iş gücü ücret yapısı ile yapı izin istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahale ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Kiev/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AB ülkelerinin liderleri Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüşmek için bir araya gelecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Altındağ'da yapımı tamamlanan 6 spor merkezinin açılışına katılacak.

(Ankara/14.00-16.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçları yapılacak; Fenerbahçe, deplasmanda Çekya'nın Slavia Prag takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Prag/23.00) (Fotoğraflı)

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu ikinci maçları oynanacak.

3- Türkiye Futbol Federasyonu Yayın İhale Komisyonu, Süper Lig ve 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin toplanacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes, İsrail'in Maccabi Playtika Tel Aviv takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

5- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Son 8 Turu ilk maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Ukrayna ekibi Prometey ile karşı karşıya gelecek.

(Filibe/21.00)

6- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası'nın yarı final ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, İtalya'nın Savino Del Bene takımını konuk edecek.

(Aydın/19.00) (Fotoğraflı)

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Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, AK Parti Genel Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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