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GÜNDEM / 24 Temmuz 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 24 Temmuz 2021

24.07.2021 08:58
GÜNDEM / 24 Temmuz 2021, System.String[]

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize ve Artvin'deki sel ve heyelan bölgelerinde incelemelerde bulunacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize ve Artvin'deki sel ve heyelan bölgelerinde incelemelerde bulunacak.

(Rize/Artvin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların madalya mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo/09.00/14.37) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk, bisiklet, eskrim, judo, atıcılık, tekvando ve halter olmak üzere 7 branşta ilk madalyalar sahiplerini bulacak.

Oyunlarda 16 milli sporcu mücadele verecek. Atıcılıkta İsmail Keleş ve Yusuf Dikeç, bisiklette Ahmet Örken ve Onur Balkan, boksta Necat Ekinci, artistik cimnastikte Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Adem Asil, judoda Gülkader Şentürk ve Mihraç Akkuş, okçulukta Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, tekvandoda Rukiye Yıldırım, yüzmede de Emre Sakçı ve Berkay Ömer Öğretir müsabakalara çıkacak.

(Tokyo) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor ve Medipol Başakşehir futbol takımları, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

4- Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürecek. İlk bölümü basına açık akşam idmanı öncesi bir futbolcu soruları cevaplayacak.

(İstanbul/18.00) (Görüntülü-Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Tatilcilere bulundukları şehirlerde Kovid-19 aşısı olmaları önerisi

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan:

"Beklemenin hiçbir anlamı yok. Bugün salgınla mücadelenin anahtarı aşı. Aşı olmadan bu salgının üstesinden gelemeyiz"

"Güz dönemi geldiğinde vatandaşların işlerine devam etmesi, gençlerin okullarına gidebilmesi için aşılanmanın belli bir seviyeye gelmesine ihtiyacımız var"

"Şu an için bir kısıtlama söz konusu değil ama bu sürecin böyle devam etmesi için bir an önce sırası gelen herkesin birinci ve ikinci doz aşısını olması gerekiyor"

(Aybüke İnal Kamacı/Ankara)

2- "Fethin sembolü"nün yeniden ibadete açılmasının üzerinden 1 yıl geçti

916 yıl kilise, 1453'te İstanbul'un fethinden sonra 1934'e kadar cami olarak hizmet veren Ayasofya, bu tarihten itibaren müze olarak kullanıldı

Tarihi yapı 86 yıl aradan sonra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ismiyle 24 Temmuz 2020'de yeniden ibadete açıldı

Camide kılınan ilk cuma namazında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra çok sayıda Müslüman saf tuttu

Camide 86 yıl sonra ilk bayram namazı 31 Temmuz 2020'de, 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı da 13 Mayıs 2021'de kılındı

(Hikmet Faruk Başer)

3- Türk Bisiklet Endüstrisi kapasitesinin üzerinde bir üretimi ve istihdamı sürdürüyor

BİSED Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet:

"Sektörümüz, doğal mecrasındaki büyüme eğiliminin yanında pandemi sürecinde artan talep sebebiyle kapasitelerinin üzerinde bir üretim ve istihdamı sürdürmektedir"

"İhracat anlamında en büyük işbirliği adresimiz olan AB bölgesi ciddi bir büyüme ve talep artışı yaşamaktadır"

(Muhammet Emin Horuz/Yunus Türk/İstanbul)

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Adil Karaismailoğlu, Artvin, Nisan, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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