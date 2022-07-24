GÜNDEM / 24 Temmuz 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM / 24 Temmuz 2022

24.07.2022 09:03
GÜNDEM / 24 Temmuz 2022

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuvayi Milliye Meydanı'nda Milletin Sesi Mitingi'ne katılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuvayi Milliye Meydanı'nda Milletin Sesi Mitingi'ne katılacak.

(Balıkesir/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesine devredilen ANKAPARK'ı ziyaret edecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST, TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışması ile ASELSAN İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması programlarına katılacak, Valiliği, Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, DOKAP-DOKA Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katılacak.

(Giresun/10.00-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakan Adil Karaismailoğlu, Nevşehir- Ürgüp yolu şantiyesini, Valiliği, Belediye Başkanlığını ziyaret edecek. Belediye başkanları ve ilçe başkanlarıyla toplantı yapacak Karaismailoğlu, AK Parti ve MHP il başkanlıkları ile esnaf ziyaretinde bulunacak, Havalimanı Cami açılış törenine iştirak edecek.

(Nevşehir/11.30-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Avrupa'da devam eden aşırı sıcaklar ve orman yangınları takip ediliyor.

(Paris/Selanik) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İtalya ile karşılaşacak.

(Hradec Kralove/19.00)

2- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. ayağı Fransa Grand Prix'si yapılacak.

(Le Castellet/16.00) (Fotoğraflı)

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YORUMLAR
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CHP Gençlik Kolları'ndan AK Parti'ye 'kargo paketi' CHP Gençlik Kolları'ndan AK Parti'ye 'kargo paketi' CHP Gençlik Kolları, AKP Genel Merkezi'ne CHP Parti Programı'nı ve Kılıçdaroğlu'nun Gençlere Yönelik Vaatlerinin Sıralandığı Broşürü Gönderdi. CHP Gençlik Kolları, AKP Genel Merkezi'ne CHP Parti Programı'nı ve Kılıçdaroğlu'nun Gençlere Yönelik Vaatlerinin Sıralandığı Broşürü Gönderdi.
Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 24 Temmuz 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM / 24 Temmuz 2022 - Son Dakika
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