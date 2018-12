Gündem / 25 Aralık 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Ömer er-Rezzaz'ı kabul edecek.

(Ankara/11.45/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 45'inci yılı nedeniyle Anıtkabir'de yapılacak anma töreni ile partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.



(Ankara/09.30/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Bakanlık'ta yapılacak son toplantısına başkanlık edecek.



(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, KKTC'de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile görüşecek.



(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- HDP ve İYİ Parti'nin Meclis grupları toplanacak.



(TBMM/12.45/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- TBMM'den



Genel Kurulda, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, NATO'nun Afganistan'da icra edeceği destek misyonu için yurt dışına gönderilmesi ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye üzerinden Afganistan'a intikali konusunda hükümete verilen yetkinin süresinin iki yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülecek.



(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)



Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Maden Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri başlayacak.



(TBMM/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



EKONOMİ



1- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, STM ThinkTech Teknolojik Düşünce Merkezinin Sheraton Otel Ankara'da düzenleyeceği "Terörle Mücadelede Yeni Oyuncu: Yapay Zeka" konulu panele katılacak.



(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.



(Ankara/14.30)



3- TÜİK, 2017 yılı tıbbi atık istatistiklerini yayımlayacak.



(Ankara/10.00)



DÜNYA DİPLOMASİ



1- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.



(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.?



(Riyad/Washington/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Endonezya'nın Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamiye ilişkin gelişmeler izleniyor.



(Cakarta) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.



?(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)



5- Yemen'de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler izleniyor.



(Sana/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)



KÜLTÜR SANAT



1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valilik, Belediye Başkanlığı, Orhangazi ve Osmangazi türbeleri ile Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret edecek, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katılacak.



(Bursa/13.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Şarkıcı, besteci ve söz yazarı Adnan Şenses, vefatının 5. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak.



(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Türkiye'nin ilk yerli uçağını üreten pilot, mühendis ve müteşebbis Vecihi Hürkuş'un yaşamını anlatan "Ben Vecihi Hürkuş" tiyatro oyununun galası Eyüpsultan Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.



(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- 10. İletişim Fikirleri Yarışması'nın ödül töreni ile "Radyo Televizyon yayıncılığı ve Telif" konulu konferans, TRT Radyo Binası'nda yapılacak.



(İstanbul/16.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



GÜNCEL



1- RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya ile TDK Başkanı Gürer Gülsevin, yayınlarda Türkçe kullanımına ilişkin tarama çalışmasının sonuçlarını ortak basın toplantısıyla kamuoyuna açıklayacak.



(Ankara/14.00)



2- FETÖ davaları



FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



Örgütün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahındaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı dava Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.



(Ankara/09.30)



FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Abdullah Korucuk'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davanın görülmesine Erzurum'da devam edilecek.



(Erzurum/09.15)



Bayburt'ta, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin aralarında eski 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı Bayburt Kışla Komutanı yarbay Ahmet Ergüden'in de bulunduğu 10'u tutuklu 21 rütbeli askerin yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.



(Bayburt/09.00)



Adana'da MİT tırlarının durdurulmasına yönelik soruşturmayla kamuoyunda "yasa dışı dinleme soruşturması" olarak bilinen dosya kapsamında tutuklanan bazı asker ve polis şüpheliler için usulsüz ve zorlama tahliye kararları verdirdiği iddia edilen eski hakim tutuksuz sanığın yargılanmasına Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Adana/12.00)



SPOR



1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'ne ve Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri toplantısına katılacak.



(İstanbul/09.30/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunun ilk yarısı Eczacıbaşı VitrA-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Nilüfer Belediyespor, Türk Hava Yolları-Galatasaray HDI Sigorta, Karayolları-Beşiktaş müsabakalarıyla sona erecek.



(İstanbul/14.00/18.00/19.30/Ankara/18.00) (Fotoğraflı)



ÖZEL HABER



1- "Sinema sanatına hak ettiği desteği vermeye başlıyoruz"



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:



"(Sinema ve dizi sektörüne destek içeren yasa teklifi) Yasadan sonra daha kaliteli filmler, prodüksiyonlar seyredeceğiz. Sinema sanatına hak ettiği desteği vermeye başlayacak, sorunları da çözmüş olacağız"



"Düzenleme konusunda sektörde yüzde 90 mutabakat var. Bütün sektör tarafından heyecanla bekleniyor"



(Burcu Çalık-Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara)



2- "Teşviklerin 2019'da da mutlaka devam etmesi gerek"



Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı:



"Teşviklerin 2019'da da mutlaka devam etmesi gerek çünkü bu bir süreç. Yazlık kışlık sezonda nasıl kıyafet düzenlemesi yapıyorsak, ekonominin bu tarz dalgalanmalarında da mutlaka düzenleme yapmamız lazım"



"Yılı yüzde 3'ün üzerinde bir büyümeyle kapatacağımızı düşünüyorum. 2019 için baktığımız zaman büyümede ilk yarıda belki yavaşlama görebiliriz ancak yılın tamamını yüzde 2-3'lük bir rakamla tamamlayacağımızı, enflasyonun da kısmen düşerek yüzde 15 civarında oluşacağını tahmin ediyorum"



"Türkiye jeopolitik olarak öyle bir noktada ki hiçbir yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilgisinin kesilmesi söz konusu değil. Dünyada hangi yatırımcı ne üretirse üretsin, Türkiye ve yakın coğrafyasında pazarı var ama yatırım zemininin daha iyi sağlanması lazım. Yabancı yatırımlar açısından 2019'un 2018'den daha iyi olacağını düşünüyorum"



"Türkiye'nin üzerine düşen görev, kendi ekonomisini korumaya yönelik tedbirleri almaktan hiçbir zaman kaçınmamalıdır. ABD bile böyle bir tutum takınırken, bizim pazarımızı ithal ürünlere açmaktan çok ciddi şekilde kaçınmamız lazım"



"Biz döviz kredilerini boşuna kullanmadık, altyapı yatırımları yaptık. Baktığımızda Türkiye altyapı yatırımlarını tamamladı. Bunun getirisini göreceğiz. Türkiye ekonomisinin gücüne ve dinamizmine inanıyor ve güveniyorum. Önümüzdeki yılların çok daha iyi ve güçlü büyümelerle geçeceğine inanıyor, buna göre de hareket ediyorum"



(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)



3- Banka promosyonunu FETÖ'ye vermeyenler pilot olamamış



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından itirafçı olan iki subay, örgüte himmet ve banka promosyonu vermedikleri için başarılı olmalarına rağmen pilotluk uçuşlarından elendiklerini öne sürdü



İtirafçı subay E.A'nın ifadesinden: "Her uçuş öncesi şevkimi kırmak için bana sürekli beceriksiz, kabiliyetsiz vb. hakaretvari sözler söylüyorlardı. Yaklaşık 3 ay eğitim uçuşlarına katıldım. Eğitim uçuşlarında başarısız olduğum gerekçesiyle 2013'ün Nisan ayında pilotluktan elendim. Benim gibi, arkadaşım Y.M.Ö. de pilotluktan elendi. Elenme sebebimizin net bir şekilde FETÖ'ye itaat etmediğimizden, himmet parası vermediğimizden, örgüt için ev kiralamadığımızdan olduğunu biliyorum"



"Bunun üzerine 'Ömer' kod adlı abinin evine gittim. Abiye, pilotluktan elenmemin, cemaatle (örgütle) bir ilgisinin olup olmadığını sordum. Abi de, bir alakasının olmadığını söyledi. Ben de, 'Allah adına yemin eder misin?' diye sorduğumda, sessiz kaldı"



(Ömer Süt/ İzmir)



***



