GÜNDEM/ 25 Aralık 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak, Panorama 25 Aralık Kahramanlık Müzesi, Şehitkamil Vadi Park, AB- Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, Gaziantep Havalimanı yeni terminal binası ile yapımı tamamlanan projelerin açılış törenine iştirak edecek.

(Gaziantep/13.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, klasik Türk müziği sanatçısı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak.

(İstanbul/13.10) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 48'inci yılı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek anma törenine iştirak edecek.

(Ankara/09.25) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Külliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı Teşkilat Akademisi programı ile TVF Burhan Felek Salonu'ndaki "İlahiyat Gençlik Buluşması"na katılacak.

(Ankara/10.00/İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki heyet, kent merkezinde ziyaretlerde bulunacak, Saratlı ve Demirci beldelerinde parti binası açılışı gerçekleştirecek.

(Aksaray/11.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin internet ve sosyal ağ kullanım verilerinin düzenli periyotlarla yapılan araştırmalar sonucunda kamuoyuyla paylaşılacağı Sosyal Ağ Haritası Lansman Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı Çelebi Buluşması'na, Üsküdar Din Görevlileri Vakfı ile TDV Yayınevi açılışına ve Türkiye Gençlik STK'ları Platformu 3000 İlahiyat Öğrencisiyle Buluşma programına katılacak.

(İstanbul/10.30/12.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için düzenlenecek cenaze törenlerine katılacak.

(İstanbul/10.30-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de sezonun 19'uncu ve ilk yarısının son hafta mücadelesi başlayacak; Kasımpaşa- Altay, Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor, GZT Giresunspor-Atakaş Hatayspor ve Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçları yapılacak.

(İstanbul/13.30/16.00/Giresun/16.00/Trabzon/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto 1. Lig'de sezonun 19'uncu ve ilk yarısının son hafta mücadelesine Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altaş Denizlispor, Royal Hastanesi Bandırmaspor- İstanbulspor ve Nasadoge Menemenspor- Bursaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Erzurum/Balıkesir/13.30/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 2. Lig gruplarında ve TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonun 19'uncu ve ilk yarısının son hafta mücadelesi başlayacak.

4- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A ve B Gruplarında sezonun 2. hafta maçları başlayacak.

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftası başlayacak; HDI Sigorta Afyon Belediyespor- Frutti Extra Bursaspor, Darüşşafaka- Beşiktaş Icrypex, Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol ve Türk Telekom- Fenerbahçe Beko maçları oynanacak.

(Afyonkarahisar/13.00/İstanbul/15.30/18.00/Ankara/20.15) (Fotoğraflı)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası başlayacak; Galatasaray-Beşiktaş HDI Sigorta, Elazığ İl Özel İdare- Çankaya Üniversitesi, Bursa Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ, Nesibe Aydın-Hatayspor, Bellona Kayseri Basketbol-Fenerbahçe Safiport, UMF Yapı İzmit Belediyespor-Antalya 07 Basketbol maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/Elazığ/13.30/Bursa/14.00/Ankara/15.30/Kayseri/16.00/Kocaeli/17.00) (Fotoğraflı)

7- Beşiktaş Kulübü 2019 Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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