GÜNDEM / 25 Kasım 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden 36. ISEDAK Toplantısı Açılış Oturumuna canlı bağlantı yapacak, MGK Toplantısı'na başkanlık edecek.

(TBMM/12.00/Ankara/13.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına katılacak, ardından basın açıklaması yapacak.

(Ankara/17.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

Genel Kurulda, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

KİT Komisyonunda, TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketi hesapları ele alınacak.

(TBMM/14.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çevrim içi olarak gerçekleştirilecek Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin açılış oturumunda konuşacak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü) ???????(Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve HAK-İŞ Kadın Komitesi üyeleri, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla konfederasyon genel merkezinde basın açıklaması yapacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu mücadelesinin ikinci gününde Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor Etimesgut Belediyespor ile Atakaş Hatayspor Karacabey Belediyespor ile Gaziantep FK Serik Belediyespor ile Fraport TAV Antalyaspor Pendikspor ile Çaykur Rizespor da Uşakspor ile karşılaşacak.

(Malatya/13.00/Hatay/15.00/Gaziantep/17.00/Antalya/19.00/Rize/21.00) (Fotoğraflı)

Kupada TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor Sultanbeyli Belediyespor ile İstanbulspor Tarsus İdman Yurdu ile Ankara Keçiörengücü Kocaelispor ile Royal Hastanesi Bandırmaspor Darıca Gençlerbirliği'yle, Altınordu Çorum FK ile Eskişehirspor GMG Kastamonuspor ile Adana Demirspor Afjet Afyonspor ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/13.00/14.30/Ankara/Balıkesir/13.00/İzmir/Eskişehir/14.30/Adana/19.00) (Fotoğraflı)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta A, B, C ve D gruplarında yapılacak maçlarla tamamlanacak.

3- UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda perşembe günü Azerbaycan'ın Karabağ ekibiyle karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay ve futbolculardan Arouna Kone, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak, takım son çalışmasını da statta yapacak.

(İstanbul/16.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda da düzenlenecek basın toplantısında Demir Grup Sivasspor maçına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Galatasaray ve Socios.com arasında gerçekleştirilen iş birliği ile sarı-kırmızılı kulübün kriptoparası "$GAL Fan Token"in kriptopara işlem platformu Paribu'da listelenmesinin duyurulacağı tanıtım toplantısı, kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in de katılımıyla Türk Telekom Stadı'nda yapılacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası Fenerbahçe Öznur Kablo-Beşiktaş HDI Sigorta ve Galatasaray-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/15.00/17.15) (Fotoğraflı)

6- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk ayak maçlarına Bulgaristan'da devam edilecek.

Ligde Türkiye'yi temsil eden takımlardan VakıfBank, ikinci maçında Fransa'nın ASPTT Mulhouse takımıyla karşılaşacak.

(Filibe/21.30)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasından ertelenen İlbank-Beşiktaş ve Kuzeyboru-Sistem9 Yeşilyurt maçları yapılacak.

(Ankara/15.00/Aksaray/17.00) (Fotoğraflı)

8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında Arkas Spor-Afyon Belediye Yüntaş ve Halkbank-Ziraat Bankkart maçları yapılacak.

(İzmir/16.00/Ankara(19.00) (Fotoğraflı)

9- AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley C Grubu'nda ertelenen Sarıyer Belediyespor-Türk Hava Yolları maçı oynanacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı)

10- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden Yalıkavakspor ve Muratpaşa Belediyespor'un son 16 turundaki, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda yer alan Beykoz Belediyespor, Spor Toto ve Antalyaspor'un 3. turdaki rakipleri, Avrupa Hentbol Federasyonu'nun Avusturya'daki ofisinde çekilecek kurayla belli olacak.

(Viyana/13.00)

11- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasından ertelenen MYK Hentbol-Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi maçı yapılacak.

(Ankara/18.00)

12- Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 7. haftadan ertelenen Bergama Belediyespor-Kozanspor karşılaşması oynanacak.

(İzmir/13.00)

ÖZEL HABER

1- Türkiye genelindeki 89 deniz feneri yeni yüzleriyle gemilere ışık tutacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan 89 betonarme fenerimizi restore edeceğiz"

"Yüzyıllardır gemilerimizin kıyı emniyetini sağlayan Anadolu ve Rumeli fenerlerinin de tarihe saygı ve turizme katkı amacıyla restorasyonlarını yapıyoruz"

(Sefa Şengül/Ankara)

2- Malatya'da toplanan immün plazmalar 700 Kovid-19 hastasına şifa oldu

Yeni tip koronavirüse karşı Türkiye'de ilk immün plazma naklinin gerçekleştiği İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Kovid-19 hastalarının umudu oluyor

Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre ve Aferez Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt:

"700 Kovid-19 hastasına buradan hazırlanan plazmalar gönderildi ve tedavilerinde kullanıldı. Özellikle erken evrede yoğun bakıma yatmadan önce kullanılan immün plazmaların tedavide çok etkili olduğunu gördük"

"Her ne kadar yeni çıkan aşılar bildirilse de 2021 sonuna kadar dünyadaki aşılanma devam edeceği için daha en azından 1 yıllık süre var. Bu sürede tedavide immün plazma tedavisi yoğunlukla kullanılmalıdır"

"İmmün plazma stoğumuz tamamen azaldı. Bu nedenle bilinçli vatandaşlarımız, iyileşen hastalarımızın immün plazma bağışlayarak hastalara faydalı olmasını istiyoruz. Bu bir vicdanı görevdir, bu bir hayat kurtarmaktır"

(Volkan Kaşik/Malatya)

3- ABD'de "tatil sezonu"nda perakende satışlarda Kovid-19 salgınına rağmen artış bekleniyor

Ülkede kasım ayından yılbaşına kadar olan 2 aylık "Tatil Sezonu" döneminde, perakende satışların geçen yıla göre yüzde 3,6 ila yüzde 5,2 arasında artarak 755,3 milyar dolar ila 766,7 milyar dolar arasında gerçekleşmesi bekleniyor

Her yıl izdiham görüntülerine sahne olan "Kara Cuma" gibi indirimli alışveriş günlerinde ise tüketicilerin önceki yılların aksine Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl internet alışverişine yönelmesi öngörülüyor

"Tatil Sezonu" döneminde internetten yapılan satışların geçen yıla oranla yüzde 33 artarak 189 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor

(Dilara Zengin/Washington)

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