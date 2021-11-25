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GÜNDEM / 25 Kasım 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 25 Kasım 2021

25.11.2021 08:57
GÜNDEM / 25 Kasım 2021

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik 143'üncü Genel Kurulu'na katılmak üzere Madrid'e gidecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik 143'üncü Genel Kurulu'na katılmak üzere Madrid'e gidecek.

(Ankara/ 17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 8. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Fuarı ve 7. Dünya Helal Zirvesi açılışına katılacak, 37. İSEDAK Bakanlar Toplantısı kapanış konuşmasını yapacak.

(İstanbul/11.30/15.10) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Dikmen Hakimevi'nde düzenlenecek Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi 2021 Yılı Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bayraklı'da hak sahiplerine teslime hazırlanan konutlar ile Manavkuyu, Mansuroğlu ve Salhane mahallelerinde incelemelerde bulunacak. Depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya gelecek.

(İzmir/13.30-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak başkanlığındaki Ekonomi Masası heyeti OSTİM'de OSB Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının 2022 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sheraton Hotel'de, 13. Hidrokarbon Arama-Üretim İstişare Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Küçükbaş Damızlık Koyun Üretim Merkezi Protokol Töreni'ne katılacak, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi ile toplantı yapacak, "Deprem Konutları" konulu toplantı ile Ticaret Odası ve EBSO toplantısına iştirak edecek.

(İzmir/12.30-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Ülkeler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Ticaret Bakanları çalışma kahvaltısına katılacak.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı-Eurasia Rail Fuarı Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantı özetini, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

GÜNCEL

1- Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen ve AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu "İstanbul Eğitim Zirvesi" başlayacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi'nde, E Grubu'nda Galatasaray, Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibini konuk edecek; D Grubu'nda Fenerbahçe, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.45/Pire/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Belarus ile karşılaşacak.

(Minsk/19.30) (Fotoğraflı)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Anadolu Efes'i konuk edecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu'nda Hatayspor, Polonya'nın Polkowice takımını konuk edecek, C Grubu'nda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi deplasmanda Polonya'nın AZS UMCS Lublin takımıyla, F Grubu'nda OGM Ormanspor, deplasmanda Macaristan'ın Ludovika FCSM Csata ekibiyle karşı karşıya gelecek.

(Hatay/18.30/Lublin/20.00/Budapeşte/22.30) (Fotoğraflı)

5- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında Fenerbahçe Opet, Rusya'nın Dinamo-Ak Bars Kazan takımını konuk edecek; C Grubu'ndaki ilk mücadelesinde Türk Hava Yolları, İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımına konuk olacak.

(İstanbul/19.00/Novara/22.00) (Fotoğraflı)

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Mustafa Şentop, İstanbul, Ankara, Madrid, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 25 Kasım 2021 - Son Dakika


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