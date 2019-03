Gündem / 25 Mart 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı ve Muş mitinglerine katılacak.

(Ağrı/13.30/Muş/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta halkla buluşacak.



(Zonguldak/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'na konuk olacak.



(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Valiliği ziyaret edecek ve koordinasyon toplantısına iştirak edecek, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, İstihdam Seferberliği 2019 Denizli Buluşması'na katılacak, İl Gençlik Kolları Seçim Çadırı, esnaf, Serinhisar ilçesi SKM, Acıpayam Kaymakamlığı Kriz Masası ve afet bölgesi ziyaretlerinde bulunacak.



(Denizli/09.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Avcılar'da esnafı ziyaret edecek, vatandaşlar ve kanaat önderleriyle buluşacak.



(İstanbul/11.30-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Safranbolu'da ve Kırıkkale'de halka hitap edecek, Keçiören'de seçim bürosu açılışına katılacak, Mamak'ta halka seslenecek.



(Karabük/11.00/Kırıkkale/17.30/Ankara/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kalekapı-Kapalıyol Bölgesi İstişare Toplantısı'na, TÜRSAB Buluşması'na ve İbradı Merkez Geniş Katılımlı Açık Hava Toplantısı'na katılacak, Başlar Merkezi ziyareti ve Demirkapı Tüneli incelemesinde bulunacak, Ürünlü Mahallesi'ni ziyaret edecek, muhtarlar ve muhtar adaylarıyla bir araya gelecek.



(Antalya/10.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



5- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çerkezköy'de hayırseverlerle buluşacak, Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ve Valiliği ziyaret edecek, iş insanları ve STK temsilcileriyle bir araya gelecek.



(Tekirdağ/09.00-14.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)



6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Derince'de STK temsilcileriyle buluşacak, Tepecik Mahallesi'nde İzmit esnafını ziyaret edecek, Seka Park Kağıt Müzesi'nde ilk defa oy kullanacak üniversiteli gençlerle bir araya gelecek, Ali Kahya Mahallesi'nde İzmit ilçe mitingine katılacak.



(Kocaeli/14.30-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



7- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.



(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



EKONOMİ



1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Tuz Gölü İmza Töreni ve Kalite Yönetim Sistemleri Belge törenlerine, Nallıhan ve Beypazarı ilçelerinin Salon Toplantıları'na iştirak edecek.



(Ankara/11.30-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dünden Bugüne AK Parti Yöneticileri" ile toplantı yapacak, Hayrat, Of ve Araklı ilçeleri ile Arsin OSB'ye ziyarette bulunacak ve sanayicilerle istişare toplantısına katılacak.



(Trabzon/10.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Valiliği ziyaret edecek, Ticaret ve Sanayi Odasında iş insanlarıyla bir araya gelecek.



(Nevşehir/11.30/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- TÜİK, mart ayı sektörel güven endekslerini ve 2018 yılı iş gücü istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)



5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını duyuracak.



(Ankara/10.00)



DÜNYA DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kalekapı bölge esnafları ve Güzeloba Mahallesi toplantıları ile Memur-Sen Antalya Buluşması'na katılacak.



(Antalya/10.00-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da görüşecek.



(Washignton)



3- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Gürcistan'da resmi temaslarda bulunacak.



(Tiflis) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından bölgedeki gelişmeler ve teröre tepkiler takip ediliyor.



(Christchurch/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)



GÜNCEL



1- Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 10. yılında eşi Gülefer Yazıcıoğlu, oğlu Furkan Yazıcıoğlu, kızı Firuze Yazıcıoğlu, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, partililer ve sevenlerinin katılımıyla Taceddin Dergahı'ndaki kabri başında anılacak.



(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- FETÖ davaları



FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.



(Ankara/09.30)



Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 kişinin yargılanması Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.



(Ankara/08.30)



FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davanın görülmesine Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.



(Ankara/09.30)



KÜLTÜR SANAT



1- 55. Kütüphane Haftası'nın resmi açılışı, İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.



(İstanbul/10.00)



SPOR



1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hamamyolu Sevgi Yürüyüşü ve Amatör Spor Kulüpleri Buluşması programlarına katılacak, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda A Milli Futbol Takımı'nın Moldova ile yapacağı maçı izleyecek.



(Eskişehir/17.30/18.30/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 2. hafta A, B ve H gruplarındaki müsabakalarla sürecek.



H Grubu'nda yer alan Türkiye, Eskişehir Yeni Stadyum'da Moldova'yı konuk edecek.



(Eskişehir/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün olağan mali genel kurulunda yaşanan gelişmelerle ilgili Türk Telekom Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.



(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 23. haftanın son maçında Darüşşafaka Tekfen ile Afyon Belediyespor, Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.



(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)



ÖZEL HABER



1- Türkiye'nin polisleri bu okullarda yetişiyor



Polislik mesleğinin dinamosu olan polis meslek yüksek okulları, İstanbul, Kastamonu, Kırıkkale, İzmir ve Samsun'da ülkenin huzur ve güvenliği için her yıl binlerce polis yetiştiriyor



Milletin can güvenliğini sağlamak adına çoğu zaman kendi canını hiçe sayan, asayiş ve terör gibi birçok alanda 7/24 teyakkuz halinde çalışma yürütün polisler, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksek Okullarında 2 yıl süren eğitimlerde sağlanan başarının ardından polis memuru olmaya hak kazanıyor



Bu okullardan biri olan Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu da ülkenin polis ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlarken, aynı zamanda birçok gencin "polislik hayali"ne ulaşmasına olanak sunuyor



Adile Sadullah Mermerci PMYO Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Haydar Karsavuranoğlu:



"Temel hedefimiz, 15 Temmuz ruhunu vicdanında yaşayabilen, yaşatabilecek polisler yetiştirmektir. Burada öğrencilerimize önce insan, sonra polis olmayı öğretiyoruz"



(Kaan Bozdoğan/İstanbul)



2- İhraç edilen 5 araçtan biri "Made in Sakarya" damgalı



Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 19,6'sını karşılayarak yılın ikinci ayında önemli dış satım gerçekleştiren Sakarya, ürettiği 23 bin 562 aracın 20 bin 952'sini ihraç etti



Geçen yıla oranla dış satımını şubatta yüzde 10 artıran kent, otomotiv ihracatındaki başarısını sürdürmeye devam ediyor



(Onur Orhan/Sakarya)



3- Estetik fırsatçılığına karşı mobil ihbar hattı



Türk Dermatoloji Derneğince, halk sağlığını tehdit eden ve hekim olmayan kişiler tarafından yapılan cilt ve estetik uygulamalarına karşı "WhatsApp İhbar Hattı" kuruldu



Dernek Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu:



"Bir ay içerisinde ihbar hattına şikayetler yağdı. Bunları değerlendiriyoruz. Her şikayeti dikkate alıyoruz. Sağlık açısından yapabileceklerimiz varsa da ilgili tıbbi kuruluşa yönlendirme konusunda yardımcı oluyoruz. Bu hat bize aynı zamanda durumun ne kadar vahim olduğunu gösterdi. Bir benin, doktor olmayan kişi tarafından asitle yakılması gibi bir tablo ile karşılaştık"



"Lazer epilasyon yanıkları ilk sırada yer alıyor. İlginç olan geçen dönemlerde görmediğimiz kadar lazer ile çok dövme silme işleminin doktor olmayan kişiler tarafından yapıldığını ne yazık ki gördük"



(Duygu Yener/Ankara)



***



