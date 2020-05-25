GÜNDEM / 25 Mayıs 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 25 Mayıs 2020

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Siyasi partiler arasında video konferans yöntemiyle bayramlaşma programları düzenlenecek.

GÜNDEM / 25 Mayıs 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Siyasi partiler arasında video konferans yöntemiyle bayramlaşma programları düzenlenecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Uzak Doğu pazarlarında yeni kapılar birbiri ardına açılıyor


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:


"Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınına rağmen ihracatta pazar çeşitlendirmesi çalışmalarımıza hız verdik. Bu kapsamda özellikle Uzak Doğu ülkelerine yönelik yürüttüğümüz tarım ürünleri ihracatının önündeki engelleri bir bir kaldırıyoruz"


"Son dönemde yaptığımız yoğun çalışmalar neticesinde, Tayland'a elma ihracatının önü açıldı. 'Satın almak için uzak değilse, satmak için de uzak değildir' dediğimiz Çin pazarı da kapılarını süt ve süt ürünlerimiz için açtı"


"Bu ülkelerin yanı sıra, Japonya, ABD, Filipinler, Vietnam ve Avustralya gibi ülkelere yaş meyve ürünlerinin ihracatının başlatılmasına yönelik çalışmalara da Tarım ve Orman Bakanlığı ve ilgili ülkelerdeki Ticaret Müşavirlikleri ile koordineli olarak devam ediyoruz"

"Tarım ürünlerimizin ihracatında pazar çeşitliliğinin sağlanması ve uzak coğrafyalardaki pazar payımızın artırılması noktasında önümüzdeki dönemde de yeni pazar açılımı çalışmalarına ağırlık vereceğiz"

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

2- Tu¨rkiye-ABD ikili ticareti Kovid-19 su¨recinden gu¨c¸lenerek c¸ıkacak

ABD'ye ihracatta ilk çeyrekte yakalanan yüzde 10,7'lik artışın ardından nisanda Kovid-19 salgını nedeniyle 155,5 milyon dolarlık kayıp yaşanırken, normalleşme sürecinin ardından ikili ticarette yeniden 100 milyar dolarlık hedefe odaklanılacak

DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ:


"Afrika gibi u¨lkemizin ac¸ılım go¨sterdigˆi u¨c¸u¨ncu¨ cogˆrafyalarda ABD ile gelis¸tirilecek is¸ birlikleri, firmalarımızın finansman sorununa da o¨nemli o¨lc¸u¨de c¸o¨zu¨m olacaktır"


"Tedarik zincirlerinde C¸in'e bagˆımlı firmalar artık go¨zlerini farklı u¨lkelere c¸eviriyor ve bu u¨lkelerin arasında Tu¨rkiye de bulunuyor. Kendimizi imalatta C¸in'e alternatif olarak konumlandırmamız ve bunu yaparken de Tu¨rk sanayi ve is¸ gu¨cu¨ne gu¨venimizi korumamız gerek"

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

3- Salgının etkisiyle siber saldırıların hedefi sağlık sektörü oldu

Siber Güvenlik Uzmanı ve IntelProbe Siber İstihbarat Direktörü Seyhun Özbilen:

"Siber saldırganların hedefleri genellikle aynı olsa da stratejileri gündeme göre şekilleniyor. Bu nedenle son dönemde saldırılar salgının etkisiyle sağlık sektörüne yoğunlaştı"


"İnsanların salgın gibi durumlarda tedirginlikleri daha fazla oluyor ve normalde yapmayacakları işlemleri internette daha fazla yapabiliyorlar. Bu durum siber saldırganlar için uygun bir zemin oluşturuyor"


(Tolga Yanık/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 08:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 25 Mayıs 2020 - Son Dakika

Son Dakika

Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu Ünlü model, kilo eleştirilerine ateşli pozuyla cevap verdi Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu 9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı Cem Uzan torun sahibi oldu 56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu İrem Derici'den sanat camiasını kızdıracak sözler: 10 milyon TL param olsa şarkıcılığı bırakırım Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı 3 buçuk aylık hamile olan Sinem son haliyle beğeni rekoru kırdı Sadece sosyal medya paylaşımlarından aylık 600 bin lira kazanıyor Genç milyarder, yatak pozlarıyla milyonları kendine hayran bıraktı Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı
Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme yenilemek istiyor Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme yenilemek istiyor         
15:16
İdlib'deki Türk askeri, çocukların gözündeki mutluluğun sebebi oldu İdlib'deki Türk askeri, çocukların gözündeki mutluluğun sebebi oldu         
14:37
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi         
14:37
Köpek korkusu, yabancı uyruklu kadını az daha canından ediyordu Köpek korkusu, yabancı uyruklu kadını az daha canından ediyordu         
14:18
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı         
14:18
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı         
14:03
Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı         
14:01
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı         
14:00
Faturayı görünce şok geçirmeyin! Evde su tasarrufu yapmanın 7 yolu Faturayı görünce şok geçirmeyin! Evde su tasarrufu yapmanın 7 yolu         
13:55
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi         
13:36
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı         
13:35
Fenerbahçe Ülker ve Anadolu Efes'in yer aldığı THY Euroleague'de 2019-20 sezonu iptal edildi Fenerbahçe Ülker ve Anadolu Efes'in yer aldığı THY Euroleague'de 2019-20 sezonu iptal edildi         
13:28
El öpme geleneğine, sosyal mesafe kuralına uygun korona tarifesi El öpme geleneğine, sosyal mesafe kuralına uygun korona tarifesi         
13:24
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı         
13:23
26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı 26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı         
13:21
Temel Karamollaoğlu'nun Temel Karamollaoğlu'nun "Demokrasi" çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi         
13:15
Muğla'da yapımı devam eden Girme Barajı, ekonomiye yıllık 32 milyon lira katkı sağlayacak Muğla'da yapımı devam eden Girme Barajı, ekonomiye yıllık 32 milyon lira katkı sağlayacak         
13:10
Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Volkan Demirel'in menajeri: Volkan'ın hedefi teknik direktörlük Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Volkan Demirel'in menajeri: Volkan'ın hedefi teknik direktörlük         
13:01
Sulama kanalında kurt yavrusu gören Sivaslının şaşkınlığı kamerada Sulama kanalında kurt yavrusu gören Sivaslının şaşkınlığı kamerada         
12:35
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Sivassporlu Mert Hakan: Transferden önce şampiyonluğu düşünüyorum Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Sivassporlu Mert Hakan: Transferden önce şampiyonluğu düşünüyorum         
12:33
Şehit eşinin paylaşımı, korona yüzünden buruk geçen bayramı daha da trajik hale getirdi Şehit eşinin paylaşımı, korona yüzünden buruk geçen bayramı daha da trajik hale getirdi         
12:11
Bayram şekeri için ağlayan miniğin yüzünü, belediye başkanı güldürdü Bayram şekeri için ağlayan miniğin yüzünü, belediye başkanı güldürdü         
12:10
Yeni Zelanda Başbakanı, 5.9'luk depreme canlı yayında yakalandı Yeni Zelanda Başbakanı, 5.9'luk depreme canlı yayında yakalandı         
12:01
Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşı Ibrahimovic'in Türkiye'de bir takım tuttuğunu itiraf etti Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşı Ibrahimovic'in Türkiye'de bir takım tuttuğunu itiraf etti         
11:54
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu         
11:54
Ünlü model Demi Rose, fazla kilolarına gelen eleştirilere ateşli pozuyla cevap verdi Ünlü model Demi Rose, fazla kilolarına gelen eleştirilere ateşli pozuyla cevap verdi         
11:36
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyen gençler, mahallede futbol maçı yaptı Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyen gençler, mahallede futbol maçı yaptı         
11:34
Haftaya düşüşle başlayan gram altın altının gram fiyatı 378,6 liradan işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan gram altın altının gram fiyatı 378,6 liradan işlem görüyor         
11:31
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu         
11:28
Galatasaray Belhanda ve Feghouli ile yollarını ayırıyor Galatasaray Belhanda ve Feghouli ile yollarını ayırıyor         
11:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2020 15:28:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM / 25 Mayıs 2020 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]