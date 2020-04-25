GÜNDEM / 25 Nisan 2020 - Son Dakika
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GÜNDEM / 25 Nisan 2020

6 saat önce

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

GÜNDEM / 25 Nisan 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

(Fotoğraflı - Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Bakan Mustafa Varank, yerli yoğun bakım solunum cihazının üretim sürecini anlattı:

"Türk mühendisleri projede Milli Mücadele süreci şuuruyla hareket ettiler"

"Yurt dışından iki katı fiyatına alınmaya çalışılıp bize gönderilmeyen ürünlerin mühendislerimiz tarafından 2-3 gün gibi kısa sürede yerlileştirildiğini birebir takip ettim"

"Cumhurbaşkanımız uygun görürse bu cihazın ihracatı da yapılabilir. Çünkü dünya standartlarında bir alet ürettiğimize inanıyoruz"

(Sefa Şengül/Ankara)

2-Türkiye'nin dört bir yanındaki öğretmenler, evlerde orkestra kurarak müzik kanalı açtı

Milli Eğitim Bakanlığı, müzik öğretmenlerinin evlerinde eş zamanlı orkestra oluşturarak Türk sanat, halk, pop, rock, tasavvuf müzik türlerinde eserler icra ettiği Youtube kanalı kurdu

"Öğretmenler Türkiye için Söylüyor" isimli kampanya kapsamında ve "Sesimiz nefes olsun" sloganıyla açılan kanal, binlerce izlenme sayısına ulaştı

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı:

"Öğretmenlerimiz, enstrümanları ve sesleriyle salgın sürecinde Türkiye'ye 'evde kal müzik dinle', 'evde söyle evde çal' diyerek sosyal bir sorumluluk projesinin mimarı oldu"

(Selma Kasap/Ankara)

3- Düğün alışverişleri online mecralara kaydı

Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz:

"Evlenecek çiftlerin büyük çoğunluğu düğün hazırlıklarına en az 6 ay önce başlıyor. Bu nedenle şu anda mağazalarımıza gelemeyen çiftler, online üzerinden ürün alımlarını gerçekleştiriyor"

"Son dönemde online platformlardan çeyizlik züccaciye ürünü alanların sayısı geçtiğimiz dönemlere göre yüzde 100 arttı"

MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan:

"Evlenecek çiftlerin bir kısmı koronavirüs nedeniyle mobilyalarını online üzerinden seçmeye başladı"

"Online satışlarımızda önceki dönemlere göre yüzde 30'luk artış söz konusu"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

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Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 09:02 Kaynak: AA

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