Gündem / 25 Ocak 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda AK Parti Erzurum Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı ile Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde AK Parti Erzurum İl Başkanlığı...

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920



1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda AK Parti Erzurum Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı ile Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde AK Parti Erzurum İl Başkanlığı Teşkilat Yemeği'ne katılacak.



(Erzurum/14.00/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek, görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener, ortak basın açıklaması yapacak.



(Ankara/11.30/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, sokak sağlıklaştırması, millet bahçesi ve Frigya Vadisi Projesi alanları ile TOKİ İscehisar konutlarında incelemelerde bulunacak.



(Afyonkarahisar/12.30-18.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda için Zincirlikuyu Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.



(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Eğitim ile Sanayi ve Ticaret bakanlıkları, İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası arasında Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde imzalanacak iş birliği protokolü törenine iştirak edecek.



(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



EKONOMİ



1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, temizlik ürünü BORON'un tanıtım toplantısına katılacak.



(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Cevahir Otel'de düzenlenecek Üst Yönetim Değerlendirme ve Eğitim Semineri'ne iştirak edecek.



(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



3- 49'uncu Dünya Ekonomi Forumu (WEF) izleniyor.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dünya Ekonomi Forumu'nda temaslarda bulunacak.?



(Davos) (Fotoğraflı - Görüntülü)



4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini açıklayacak.



(Ankara/10.00)



5- TCMB, ocak ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını duyuracak.



(Ankara/10.00)



6- TÜİK, ocak ayı sektörel güven endekslerini yayımlayacak.



(Ankara/10.00)



DÜNYA-DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'de Girne Amerikan Üniversitesi fahri doktora tevdi törenine katılacak, başkent Lefkoşa'da resmi temaslarda bulunacak.



(Girne/Lefkoşa) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- Yunanistan ile Makedonya arasındaki isim sorununu çözmek için varılan Prespa Anlaşması, Yunan Parlamentosunda oylanacak.



(Atina) (Fotoğraflı)



3- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor. Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes, ülkesinde yaşanan son gelişmelere ilişkin konferansta konuşacak.



(Caracas/Ankara/14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



4- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler izleniyor.?



(Washington)?



5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.?



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)



GÜNCEL



1- FETÖ davaları



FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 kişinin yargılandığı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.



(Ankara/09.30)



SPOR



1- Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.



(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)



2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Darüşşafaka Tekfen, İspanya temsilcisi Baskonia'yı Volkswagen Arena'da konuk edecek.



(İstanbul/20.15) (Fotoğraflı)



3- Spor Toto 1. Lig'de 19. hafta Gençlerbirliği-Altınordu müsabakasıyla başlayacak.



(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)



4- Spor Toto Süper Lig kulüplerinin transfer çalışmaları izleniyor.



İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, yeni transferi Senegalli golcü Demba Ba için 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın basın toplantı odasında imza töreni düzenleyecek.



(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



ÖZEL HABER



1- Bor ihracatında hedef 1 milyar doların üzerine çıkmak



Geçen yıl 2,4 milyon ton bor ürünü ihracatıyla 1 milyar dolar ciro ile tarihi rekor elde edilirken üretimde de teknoloji yılı olması hedefleniyor



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız:



"Biz geçen yıla göre dünya pazarındaki yüzde 57'lik pazar payımızı yüzde 59'a çıkarmış olduk. Türkiye olarak bordaki hedefimiz yüzde 73 pazar payına ulaşmak"



"2019'u bor ile ilgili teknoloji bazlı ürünlerin geliştirilmesi yılı olarak görebiliriz, onlara odaklanacağız"



(Ayşe Yıldız/Antalya)



2- "Tüketiciler, fahiş fiyat uygulayanların ürünlerini almayarak tepki göstermeli"



İstanbul Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Burhan Er:



"Tüketici, daha bilinçli olmalı. Tüketiciler, fırsatçılık yapanlara, fahiş fiyat uygulayan herkese, ürünlerini satın almayarak tepki göstermeli"



"Bazı marketler, belirli bir gün 1-2 kalem ürünün fiyatını çok düşük gösteriyor, maliyetine ya da çok az karla satıyor ama diğer ürünlerine zam yapıyor. Tüketici aldatılıyor"



İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi ve Perakende Ticaret Meslek Komitesi Başkanı İsa Albayrak:



"Hiçbir şekilde, hiçbir ürünün raftaki fiyatı ile kasadaki fiyatı farklı olmamalı. Eğer böyle bir şey oluyorsa tüketici raftaki fiyattan ürünü almalı"



"Devlet denetiminde, raf fiyatları ile kasa fiyatları denetimi yapılır rutin olarak ama bu denetimlerin kontrolünün sürekli devlet tarafından yapılması çok kolay değil, binlerce market var"



"Tüketicinin denetimi önemli. Bu gibi yerlerden alışveriş yapmamak şeklinde bir cezalandırma, işletmeyi şikayet etmekle tüketici, bu gibi konularda söz sahibi olmalı"



(Eda Topcu/Ali Atar/İstanbul)



3- "Oscar'a giden yol Antalya'dan geçiyor"



55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde yarışan 3 film, "Yabancı Dilde En İyi Film" dalında dünyanın en prestijli ödülü olan Oscar'a aday olarak açıklandı



Geçen yılki Antalya Film Festivali'nin Genel Sanat Danışmanı Mirsad Purivatra:



"Türkiye'de yarışan 3 filmin dünyanın en prestijli ödülü Oscar'a aday oluşu, Uluslararası Antalya Film Festivali'nin dünya sinemasının en iyi örneklerinin sergilediğinin göstergesi"



Festival Başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel:



"Oscar'a giden yol Antalya'dan geçiyor demiştik"



(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)



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