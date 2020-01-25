GÜNDEM / 25 Ocak 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremin ardından gelişmeler takip ediliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valilikteki koordinasyon merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Elazığ/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Berlin Konferansı sonrası Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 19. haftaya Hes Kablo Kayserispor- MKE Ankaragücü, Kasımpaşa- Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçlarıyla devam edilecek.

(Kayseri/14.00/İstanbul/17.00/20.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 1. Lig'de 19. hafta Giresunspor-Cesar Grup Ümraniyespor, Osmanlıspor-Keçiörengücü, Altay- İstanbulspor karşılaşmalarıyla sürüyor.

(Giresun/14.00/Ankara/16.30/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta Bahçeşehir Koleji- Galatasaray Doğa Sigorta, Sigortam.net İTÜ Basket-TOFAŞ, Frutti Extra Bursaspor- Darüşşafaka Tekfen, Teksüt Bandırma-OGM Ormanspor müsabakalarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/15.15/Bursa/17.30/Balıkesir/20.00) (Fotoğraflı)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta Büyükşehir Belediye Adana Basketbol- İzmit Belediyespor, Elazığ İl Özel İdare- Çankaya Üniversitesi, OGM Ormanspor- Samsun Canik Belediyespor, BOTAŞ-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol müsabakalarıyla başlayacak.

(Adana/Elazığ/14.00/Ankara/14.00/16.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. haftası Fenerbahçe Opet- Beşiktaş derbisiyle başlayacak.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftası İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Sorgun Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta- Arkas Spor, Arhavi Voleybol-Spor Toto, Tokat Belediye Plevne-Galatasaray HDI Sigorta, İnegöl Belediyespor- Ziraat Bankası müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00/20.00/Artvin/14.00/Tokat/15.30/Bursa/16.00) (Fotoğraflı)

7- TFF 2. Lig'de 20. hafta 1, TFF 3. Lig'de ise 20. hafta 6 müsabakayla başlayacak. (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Orman yangınlarıyla mücadeleye "gece görüş" desteği geliyor

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli:

" Türkiye'nin ürettiği 3 helikopter gelecek yıl sonuna doğru Bakanlık envanterine katılacak"

"Gece görüşlü helikopterler yangınlarda yönetim helikopteri olarak kullanılacak"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

2- İş dünyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika çıkarmasına hazır

Cezayir, Gambiya ve Senegal ile Türkiye'nin ticari ilişkilerinin geliştirilmesi ve karşılıklı yatırım imkanlarının değerlendirilmesi amacıyla Erdoğan'ın ziyareti sırasında iş forumları düzenlenecek

DEİK Türkiye-Cezayir İş Konseyi Başkanı Fuat Tosyalı:

"Son yıllarda hızla gelişen Türkiye-Cezayir ilişkileri, gelecek için iki ülkenin iş insanlarına da büyük umut vadediyor. Resmi temaslar sonucunda Cezayir'de önümüzdeki dönemlerde farklı alanlarda Türk yatırımcılarını daha çok göreceğimizi düşünüyoruz"

DEİK Türkiye-Gambiya İş Konseyi Başkanı Şaban Dinç:

"Gambiya'nın başlıca ithal ettiği pirinç, kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz, binek otomobiller, çimento ve kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatları gibi ürünler baz alındığında Türk iş insanları için bu sektörlerde fırsat oluşabileceğini düşünüyorum"

DEİK Türkiye-Senegal İş Konseyi Başkanı İhsan Şahin:

"Senegal, ABD ile gümrüksüz ticaret sözleşmesi bulunması, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu ülkeleriyle iyi ticari ilişkilerinin olması ve oturmuş demokrasisi, gelişmiş hukuk sistemi yönlerinden yatırım yapmak için cazip bir ülke"

(Sevgi Ceren Gökkoyun/Ankara)

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