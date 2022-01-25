GÜNDEM / 25 Ocak 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Tran Quang Tuyen'i kabul edecek.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Polatlı'da KontrolMatik Teknoloji Lityum Demir Fosfat Batarya Fabrikası Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TÜİK, ocak ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, TÜFE'ye endeksli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

GÜNCEL

1- İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurt genelinde kar yağışının etkili olduğu bölgelerde gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçı Fatma Girik için Teşvikiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu gruplarında mücadele başlayacak; J Grubu'nda iki Türk ekibi TOFAŞ ile Darüşşafaka karşı karşıya gelecek.

(Bursa/20.00) (Fotoğraflı)

2- Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 11. maçında Türk Telekom, Sırbistan'ın Partizan takımını konuk edecek.

(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)

3- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. maçında Ziraat Bankkart, Polonya'nın Projekt Varşova takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

4- Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Rusya'nın Uralochka-NMTK takımını konuk edecek.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası'nın çeyrek final turu ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Romanya'nın CSM Lugoj takımını ağırlayacak.

(Aydın/19.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.