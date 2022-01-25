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GÜNDEM / 25 Ocak 2022 - Son Dakika

GÜNDEM / 25 Ocak 2022

25.01.2022 08:57
GÜNDEM / 25 Ocak 2022

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Tran Quang Tuyen'i kabul edecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Tran Quang Tuyen'i kabul edecek.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Polatlı'da KontrolMatik Teknoloji Lityum Demir Fosfat Batarya Fabrikası Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TÜİK, ocak ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, TÜFE'ye endeksli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

GÜNCEL

1- İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurt genelinde kar yağışının etkili olduğu bölgelerde gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçı Fatma Girik için Teşvikiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu gruplarında mücadele başlayacak; J Grubu'nda iki Türk ekibi TOFAŞ ile Darüşşafaka karşı karşıya gelecek.

(Bursa/20.00) (Fotoğraflı)

2- Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 11. maçında Türk Telekom, Sırbistan'ın Partizan takımını konuk edecek.

(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)

3- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. maçında Ziraat Bankkart, Polonya'nın Projekt Varşova takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

4- Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Rusya'nın Uralochka-NMTK takımını konuk edecek.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası'nın çeyrek final turu ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Romanya'nın CSM Lugoj takımını ağırlayacak.

(Aydın/19.00) (Fotoğraflı)

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Mustafa Şentop, Vietnam, Ankara, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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