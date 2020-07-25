GÜNDEM / 25 Temmuz 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- CHP'nin 37. Olağan Kurultayı, Bilkent Odeon'da başlayacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret edecek, il koordinasyon toplantısı sonrası basın açıklaması yapacak, AK Parti il teşkilatı ziyaretinin ardından Söke ve Nazilli'de incelemelerde bulunacak.

(Aydın/11.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, REKA Bitkisel Yağları Üretim Tesisi'ni ziyaret edecek, "Tekirdağ Söz Sizde" başlıklı sektör toplantısına katılacak, Şarköy ve Malkara'da çiftçilerle buluşacak, Robotik Süt Sağım Merkezi'ndeki incelemelerinin ardından Hayrabolu'da çiftçilerle bir araya gelecek.

(Tekirdağ/09.30-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 34. haftasında Göztepe-Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği- Beşiktaş, Yukatel Denizlispor- MKE Ankaragücü, İttifak Holding Konyaspor- Aytemiz Alanyaspor, Hes Kablo Kayserispor- Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor- Gaziantep FK, Fenerbahçe- Çaykur Rizespor karşılaşmaları oynanacak.

(İzmir/Ankara/Denizli/Konya/Kayseri/Malatya/İstanbul/21.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 3. Lig 1. Grup play-off finalinde Anagold 24Erzincanspor ile 68 Aksaray Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Antalya/20.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Türkiye, son bir ayda kara sularına geri çevrilen 929 düzensiz göçmene yaşam eli uzattı

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, Avrupa'ya gitmek için çıktıkları yolculukta Yunanistan'ın Türk kara sularına geri ittiği düzensiz göçmenleri çaresizce deniz ortasında kalmaktan kurtarıyor

Son bir ayda Yunanistan'ın geri çevirdiği 929 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince hayata tutundu

Kurtarılan düzensiz göçmenlerin 379'u İzmir, 238'i Balıkesir, 162'si Çanakkale 108'i Muğla, 24'ü Aydın, 18'i Antalya'da karaya çıkartıldı

(Halil Şahin/İzmir)

2- Turizmciler ağustosta "Rus turist yoğunluğu" bekliyor

Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır:

"(Türkiye ile Rusya arasında uçuşların 1 Ağustos'ta başlaması) Rusların en çok tercih ettiği ülke konumundayız. Onlar da tatile hasret kaldılar. Sezonun kasıma kadar uzamasını bekliyoruz"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca:

"Rusya en çok turist getiren ülke. 10 Ağustos'tan itibaren kente Rus akını bekliyoruz"

TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin:

" Ukrayna'dan yaklaşık 25 gün önce turistler gelmeye başladı, önemli bir hareketlilik oldu. Günlük bin kişi bekliyorduk ama 3 bin, 4 bini gördük. Rus turistler konusunda da aynı tabloyu göreceğimize inanıyoruz"

(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)

3- "Kırmızı et alerjisi" en çok Karadeniz Bölgesi'nde görülüyor

Et tüketimi sonrasında yaşanabilecek kaşıntı, deride kızarıklık, karın ağrısı ve ishalin et alerjisinden kaynaklanabileceği uyarısı yapıldı

Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel:

"Erken tipteki kırmızı et alerjisi, çoğunlukla süt alerjisi olan hastalarda görülüyor. Sütün ve kırmızı etin içinde ortak bulunan bir moleküle karşı alerji gelişiyor. Ancak bu hastaların çoğu iyi pişmiş kırmızı eti tüketebilmektedir. Çünkü pişirilme işlemi et içindeki alerjik moleküllerin yıkımına neden olmaktadır"

"Karadeniz Bölgesi'nde bu alerjilere daha sık rastlanılıyor. Türkiye genelinde hastaların şikayetlerine bakıldığında genellikle Doğu Karadeniz'de görüldüğü ortaya çıkıyor. Özellikle Giresun, Rize, Trabzon'daki hastaların daha çok rapor edildiğini görüyoruz"

(Duygu Yener/Ankara)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.