GÜNDEM / 25 Temmuz 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 25 Temmuz 2020

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı, Bilkent Odeon'da başlayacak.

GÜNDEM / 25 Temmuz 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

1- CHP'nin 37. Olağan Kurultayı, Bilkent Odeon'da başlayacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret edecek, il koordinasyon toplantısı sonrası basın açıklaması yapacak, AK Parti il teşkilatı ziyaretinin ardından Söke ve Nazilli'de incelemelerde bulunacak.

(Aydın/11.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, REKA Bitkisel Yağları Üretim Tesisi'ni ziyaret edecek, "Tekirdağ Söz Sizde" başlıklı sektör toplantısına katılacak, Şarköy ve Malkara'da çiftçilerle buluşacak, Robotik Süt Sağım Merkezi'ndeki incelemelerinin ardından Hayrabolu'da çiftçilerle bir araya gelecek.

(Tekirdağ/09.30-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 34. haftasında Göztepe-Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği- Beşiktaş, Yukatel Denizlispor- MKE Ankaragücü, İttifak Holding Konyaspor- Aytemiz Alanyaspor, Hes Kablo Kayserispor- Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor- Gaziantep FK, Fenerbahçe- Çaykur Rizespor karşılaşmaları oynanacak.

(İzmir/Ankara/Denizli/Konya/Kayseri/Malatya/İstanbul/21.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 3. Lig 1. Grup play-off finalinde Anagold 24Erzincanspor ile 68 Aksaray Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Antalya/20.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Türkiye, son bir ayda kara sularına geri çevrilen 929 düzensiz göçmene yaşam eli uzattı

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, Avrupa'ya gitmek için çıktıkları yolculukta Yunanistan'ın Türk kara sularına geri ittiği düzensiz göçmenleri çaresizce deniz ortasında kalmaktan kurtarıyor

Son bir ayda Yunanistan'ın geri çevirdiği 929 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince hayata tutundu

Kurtarılan düzensiz göçmenlerin 379'u İzmir, 238'i Balıkesir, 162'si Çanakkale 108'i Muğla, 24'ü Aydın, 18'i Antalya'da karaya çıkartıldı

(Halil Şahin/İzmir)

2- Turizmciler ağustosta "Rus turist yoğunluğu" bekliyor

Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır:

"(Türkiye ile Rusya arasında uçuşların 1 Ağustos'ta başlaması) Rusların en çok tercih ettiği ülke konumundayız. Onlar da tatile hasret kaldılar. Sezonun kasıma kadar uzamasını bekliyoruz"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca:

"Rusya en çok turist getiren ülke. 10 Ağustos'tan itibaren kente Rus akını bekliyoruz"

TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin:

" Ukrayna'dan yaklaşık 25 gün önce turistler gelmeye başladı, önemli bir hareketlilik oldu. Günlük bin kişi bekliyorduk ama 3 bin, 4 bini gördük. Rus turistler konusunda da aynı tabloyu göreceğimize inanıyoruz"

(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)

3- "Kırmızı et alerjisi" en çok Karadeniz Bölgesi'nde görülüyor

Et tüketimi sonrasında yaşanabilecek kaşıntı, deride kızarıklık, karın ağrısı ve ishalin et alerjisinden kaynaklanabileceği uyarısı yapıldı

Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel:

"Erken tipteki kırmızı et alerjisi, çoğunlukla süt alerjisi olan hastalarda görülüyor. Sütün ve kırmızı etin içinde ortak bulunan bir moleküle karşı alerji gelişiyor. Ancak bu hastaların çoğu iyi pişmiş kırmızı eti tüketebilmektedir. Çünkü pişirilme işlemi et içindeki alerjik moleküllerin yıkımına neden olmaktadır"

"Karadeniz Bölgesi'nde bu alerjilere daha sık rastlanılıyor. Türkiye genelinde hastaların şikayetlerine bakıldığında genellikle Doğu Karadeniz'de görüldüğü ortaya çıkıyor. Özellikle Giresun, Rize, Trabzon'daki hastaların daha çok rapor edildiğini görüyoruz"

(Duygu Yener/Ankara)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Odeon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 08:59

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 25 Temmuz 2020 - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Selanik'te Türk bayrağının yakılmasına tepki! Denize döktüğümüz savaş hatırlatıldı Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi Abla kardeşin kavgasını ayırmak isteyen anne bıçaklandı Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz? Kayıp kişinin cansız bedeni ırmak kenarında bulundu Ayasofya'da ilk sabah namazı kılındı Tartıştığı kardeşini öldüren ağabey, saklandığı ormanda yakalandı Tilki zannedip ateş açtı, bahçede fasulye toplayan gelinini öldürdü Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Bazı arkadaşlarla vedalaşacağız Lille, Galatasaraylı Mustafa Kapı'yı transfer etti Milan'lı Hakan Çalhanoğlu, ligin flaş ekibi Atalanta'yı da boş geçmedi Putin'den Azerbaycan-Ermenistan gerginliğiyle ilgili günler sonra gelen ilk açıklama: Yakından izliyoruz Ekrem İmamoğlu görüntüleri paylaştı! Kadın makinist linçten son anda kurtarıldı Sinan Akçıl, boşandığı eski eşi Burcu Kıratlı'ya doğum gününde evlilik teklifinde bulundu Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi         
20:48
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı         
20:44
Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum         
20:37
Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti         
19:55
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi         
19:31
Meteoroloji, bir bölge ve 4 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu Meteoroloji, bir bölge ve 4 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu         
19:31
İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor         
19:27
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu         
19:06
Ayasofya'da kılınan namaz Miçotakis'i çıldırttı! Türkiye'ye yönelik küstah sözler sarf etti Ayasofya'da kılınan namaz Miçotakis'i çıldırttı! Türkiye'ye yönelik küstah sözler sarf etti         
19:02
Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt         
18:53
Zeynep Şenpınar'ın katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş Zeynep Şenpınar'ın katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş         
18:29
Juventus, Merih Demiral'a yapılan 30 milyon euroluk teklifi reddetti Juventus, Merih Demiral'a yapılan 30 milyon euroluk teklifi reddetti         
18:21
İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri         
18:01
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü         
17:50
İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti         
17:30
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı         
17:07
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti         
16:49
Pınar Gültekin cinayetinde annenin Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü         
16:29
Birlikte yaşadığı Yasemin Uzuner'e şiddet uyguladığı belirtilen Dr. Nihat Dik, iddialara yanıt verdi Birlikte yaşadığı Yasemin Uzuner'e şiddet uyguladığı belirtilen Dr. Nihat Dik, iddialara yanıt verdi         
16:29
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım         
16:15
1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı 1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı         
16:09
Erzurum'da Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı açıldı Erzurum'da Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı açıldı         
16:03
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı         
15:48
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor 3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor         
14:51
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı         
13:55
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı         
12:43
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu         
12:30
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş         
11:11
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım         
10:36
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını "Gülpin" koyacaktı         
09:52
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor         
09:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2020 09:22:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM / 25 Temmuz 2020 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei