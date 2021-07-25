GÜNDEM / 25 Temmuz 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İklim Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize İyidere- İkizdere Yolu Şantiyesi'nde, ardından İkizdere ile Salarha Tünelleri'nde, Rize, Artvin'deki sel ve heyelandan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunacak.

(Rize/Artvin/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların madalya mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo/09.00/14.55) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na devam edilecek.

Milli sporculardan atıcılıkta Ömer Akgün, artistik cimnastikte Nazlı Savranbaşı, halterde Muhammed Furkan Özbek, tekvandoda Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber, yelkende Ecem Güzel, Onur Cavit Biriz ve Dilara Uralp, yüzmede Baturalp Ünlü, Beril Böcekler ve Merve Tuncel mücadele verecek.

(Tokyo/09.00-16.00) (Fotoğraflı)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki ilk maçında Çin'le karşı karşıya gelecek.

(Tokyo/10.25) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Kamu işçisinin zam pazarlığında kritik hafta

Kamudaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren sözleşme görüşmelerinde hükümetin yeni zam teklifini bu hafta sunması bekleniyor

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ağar:

"Bir önceki teklif oldukça yetersizdi. Hükümetin yeni teklifi beklentilerimizi karşılayacak seviyede olmalı"

Hak-İş Genel Başkan Vekili Yıldız:

"Görüşmelerin başında beri taraflar arasında olumlu bir hava var. Hükümetin bu olumlu havayı yeni teklifine yansıtmasını istiyoruz"

(Özcan Yıldırım/Ankara)

2- Balıkçı teknesinde vergi ve mazot ayrıcalığı sahtekarlığını nükleer fizikçiler tespit etti

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü'nde görevli bilim insanları, bir balıkçı teknesinin ruhsatında yazılanın aksine yeni tekne olduğunu, lüminesans tarihlendirme yöntemiyle ortaya çıkardı

Vergi ve mazot gibi ayrıcalıklar için yapım yılı eski gösterilen tekneye ilişkin tarihlendirme çalışmasının sonuçları adli birimlere rapor olarak sunuldu

Enstitü Müdürü Prof. Dr. Niyazi Meriç:

"Teknenin yapıldığından beri asla değiştirilemeyecek omurga denilebilecek gövde kısmının metal korozyonlu ve lüminesans özellik gösteren diğer gemi bileşenlerinden örnekler aldık"

"Numunelerin en son ne zaman ışık aldığını ve ne kadar süre radyasyona maruz kaldığını hesapladık. Sonuçta, bu teknenin 10 yıldan daha genç olduğunu verilerle gösterdik"

"Böylece bir teknenin yaşı sanıyoruz ki ilk kez bilimsel bir metotla tayin edilmiş oldu"

(Selma Kasap/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Prof. Dr. İlber Ortaylı, Tarihçi Halil İnalcık'ı anlattı:

"Öğrenciyi ciddiye alırdı çok şey öğretirdi, ciddi olmalarını da beklerdi, sert bir hocaydı. Lisans ve doktora öğrencisiyle ciddi olarak uğraşan, takip eden bırakın Türkiye'yi dünyada nadir bulunan profesörlerdendi. Ayrıca yormazdı da, toparlayan, teşvik eden bir hocaydı. Zaten insanlar, iyi bir hoca olduğunu 3 kıtada da söylüyor. Bizim için bir örnektir. 'Tarihçiler Panteonu'nda yerini almıştır"

"Çalışmaya da ölünceye kadar devam etti. Çok meşhur bir deyim vardır, '100 sene yaşa 100 sene öğren' diye hakikaten öyleydi. 90 yaşından sonra bile kalemi eline aldı. Halil İnalcık demek, yoğun çalışan bir Türk demektir"

"Avrupa dillerini oturup, mükemmelen öğrenmişti. Dil bakımından zengindi. Yeni kaynakları kullandı, yeni metotlarla dünyaya açıldı. Balkan tarihine yeni görüşler getirdi. Bu sayede de Halil Hoca oldu"

- "Edebiyat bilgisi kuvvetliydi, Farsça divan okuyabilirdi. Edebi teknikleri iyi bilen hatta yerine göre şiir yazabilen tarzda biriydi"

(Semra Orkan/Muhammed Gencebay Gür)

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