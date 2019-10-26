GÜNDEM / 26 Ekim 2019

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'na iştirak edecek, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile görüşecek.

(İstanbul/14.00/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kemerburgaz Kent Ormanı ile Kartal'da park açılış törenlerine katılacak.

(İstanbul/11.30/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imara aykırı ve kaçak yapılarla mücadele kapsamında Bakanlık bünyesinde görev alacak yeni 1100 imar denetçisinin göreve başlaması programına iştirak edecek.

(Antalya/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği ve Halk Eğitim Merkezini ziyaret edecek, Robotik Kodlama Merkezi açılışına katılacak, AK Parti İl Başkanlığı ve Belediyeyi ziyaret edecek.

(Yozgat/10.45/13.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenecek "MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 15. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı" açılış törenine iştirak edecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk bölgesinde bağımsızlık yanlısı sivil grupların çağrısıyla gösteri yapılacak.

(Barselona) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar takip ediliyor.

(Beyrut) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı - Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda düzenlenecek 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne katılacak.

(Antalya/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ümraniye Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi'nin açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Süper Lig'de 9. haftaya Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor, Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/15.00/Gaziantep/17.30/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 1. Lig'in 9. haftası Cesar Grup Ümraniyespor-Altınordu, İstanbulspor-Bursaspor, Balıkesirspor-Adanaspor, Altay-Ekol Göz Menemenspor müsabakalarıyla sürüyor.

(İstanbul/14.00/16.30/Balıkesir/16.30/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

4- Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/12.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ, Gaziantep Basketbol-Pınar Karşıyaka, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Beşiktaş Sompo Sigorta, Frutti Extra Bursaspor-Anadolu Efes maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/Gaziantep/15.15/Afyonkarahisar/17.30/Bursa/20.00) (Fotoğraflı)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası Çankaya Üniversitesi-Birevim Elazığ İl Özel İdare, Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-BOTAŞ, Samsun Canik Belediyespor-OGM Ormanspor karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Ankara/14.00/Mersin/15.15/Samsun/19.30) (Fotoğraflı)

7- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 4. haftası PTT-Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları, Eczacıbaşı VitrA-Beşiktaş, Türk Hava Yolları-Beylikdüzü Voleybol İhtisas müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Ankara/Aydın/15.00/İstanbul/16.00/17.30) (Fotoğraflı)

8- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2019-2020 sezonu Galatasaray HDI Sigorta-İnegöl Belediyespor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 4. hafta iki maçla başlayacak. (Fotoğraflı)

10- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 10. hafta maçları yapılacak. (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Yargıtay evlilikte "cimriliği" ekonomik şiddet saydı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, baktığı bir boşanma davasında, erkeğin "aşırı cimri davranmak suretiyle eşine ekonomik şiddet uyguladığı, bu nedenle boşanmaya sebebiyet veren olaylarda erkeğin kadına nazaran daha ağır kusurlu olduğu" sonucuna vardı

Daire, tarafları eşit kusurlu sayarak boşanmalarına karar veren ve kadının maddi-manevi tazminat taleplerini reddeden yerel mahkeme kararını bozdu

Cimri kocanın daha ağır kusurlu olması nedeniyle kadına maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmeden Daire, yerel mahkemenin belirlediği yoksulluk nafakasını da az buldu

(Aylin Sırıklı Dal/Ankara)

2- HAVELSAN, NATO ihalelerinde boy gösterecek

Şirket, NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı ile imzaladığı iş birliği anlaşması çerçevesinde teşkilatın teknoloji ihalelerine teklif sunabilecek

Bu konuda söz konusu anlaşmayı imzalayan ilk Türk firması olan HAVELSAN, uluslararası alanda pazarını daha da genişletmeyi hedefliyor

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay:

"Anlaşmanın bize esas faydası pazarımızı genişletmiş olması. Yakın zamana kadar hedeflerimiz arasında olmayan yeni bir pazar oluşuyor"

"HAVELSAN, NATO'nun onaylı teknolojik tedarikçi firmalarına göre hem fiyat hem kalite hem de performans olarak daha iyi"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

3- Rusya ile ticarette "veri paylaşımı" için önemli adım

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur:

"Bakanlığımız ile Rusya Federal Gümrük Servisi arasında dış ticareti geliştirmek için 'İkili Ticaret İstatistiklerinin Değişimine İlişkin' mutabakat muhtırasına imza attık"

"Bununla birlikte iki ülke gümrüklerinde ticaretin daha hızlı, kolay ve güvenilir olmasını sağlayacak şekilde elektronik platformlarda veri paylaşımı gerçekleştirilecek"

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

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