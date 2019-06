GÜNDEM / 26 Haziran 2019

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul edecek, Esenboğa Havalimanı'ndan Japonya'nın Osaka kentine hareket edecek.

(Ankara/16.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplanacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Genel Kurulunda, ilkokula başlama yaşını 66 aydan 69 aya çıkaran düzenlemenin de bulunduğu kanun teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "TOKİ Kura Çekimi"ne, İstanbul Sanayi Odası Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na başkanlık edecek, ikili daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Budapeşte) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde Ulaşım ve Dağıtım Tesisleri için Deprem Yönetmelikleri Hazırlanması Çalıştayı ile Ankara Otel'deki Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Harekete Geçme Çalıştayı'na katılacak.

(Ankara/09.45/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TÜİK, 2018 yılı sinema ve tiyatro istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin geçen hafta açıkladığı raporu BM İnsan Hakları Konseyi'nin 41'inci oturumuna sunacak, ardından basın toplantısı düzenleyecek.

(Cenevre)

2- ABD öncülüğünde İsrail-Filistin meselesine çözüm amacıyla başlatılan "Yüzyılın Anlaşması" sürecinde düzenlenecek ekonomi çalıştayı takip edilecek.

(Manama)

3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Adalet ve İçişleri bakanlıklarınca uyuşturucuyla mücadele amacıyla yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, "HAMR" adlı tiyatro gösterisinin prömiyeri Necip Fazıl Kısakürek sahnesinde yapılacak.

(Ankara/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ Davaları

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin 307 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması, 24. Ağır Ceza Mahkemesince görülecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ/PDY kapsamında sağlık çalışanları hakkındaki 5 sanıklı davanın duruşması, Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak.

(Sakarya/ 12.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Yücel Seçkiner için TBMM'de düzenlenecek törene ve Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak.

Yücel Seçkiner'in naaşı Karşıyaka'daki şehitlikte toprağa verilecek.

(TBMM/11.00/Ankara/12.56) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda A Grubu'nda Uganda-Zimbabve ve Mısır-Demokratik Kongo, B Grubu'nda ise Nijerya-Gine maçları yapılacak.

(Kahire/20.00/23.00/İskenderiye/17.30)

3- 2019 Avrupa Oyunları Belarus'un başkenti Minsk'te sürüyor.

4- Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası devam ediyor. (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Merkez bankaları, para musluklarını yeniden açıyor

Fed ve ECB'nin parasal genişleme sinyalleri sonrası tahvil faizleri rekor düşük seviyelere geriledi

Negatif getirili borçlanma araçlarının piyasa değeri haziranda 12 trilyon doların üzerine çıktı

Analistler, Avrupa'da yaşanacak bir parasal genişleme durumunda Türkiye'nin yatırımcıların önemli duraklarından biri olacağını belirtiyor

(Murat Aslan/İstanbul)

2- Yapay zekada veri geçmişi geleceğe yön verecek

Karar alma mekanizması açısından önem teşkil eden veri geçmişinin doğru ve adil bir şekilde oluşturulması, hemen her sektörde kullanımı artan ve makine öğrenmesine dayanan yapay zeka teknolojilerinin geleceğine yön verecek

Yapay zeka sistemlerinin doğru verilerle beslenemediğinde ırkçılık ve ayrımcılık gibi birçok soruna yol açtığı bilinirken, bu teknolojinin gelecekte insanlık için büyük bir umut mu yoksa bir tehdit mi olacağı ise hala tartışılıyor

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gözde Ünal:

"Derin öğrenme; nöronlardan esinlenen basit ama çok katmanlı ve geniş yapay sinir ağları modellerine dayanırken, öğrenmeyi algoritmaya girdi olarak sağlanan verilere bakarak yapıyor"

"Günümüzdeki yapay zeka algoritmalarının geliştirilmesinde eğitim verileri önemli bir yer tutmakta. Bu veriler, daha çok Avrupa ve Amerika'dan toplandığı için Afrika gibi yerlerde doğru sonuçlar vermeyebiliyor"

"Ayrımcılık ve ırkçılık gibi durumların önüne geçmek için yapay zeka algoritmalarının eğitim verilerinin, azınlıkları dezavantajlı duruma düşürmeyecek şekilde hazırlanması ve düzenlenmesi gerek"

(Abdulkadir Günyol/İstanbul)

3- Mobilya ihracatı son 19 yılda 18 kat arttı

Türkiye'nin 2000 yılında 180 milyon dolar olan mobilya ihracatı, son 19 yılda 18 kat artarak 3,2 milyar dolara ulaştı

MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç:

"İthalatımızdan net 4 kat daha fazla ihracat yapan bir sektörüz"

"Dünya pazarından pay almak için iç pazarın daha aktif olması lazım. KDV indiriminin devam etmesini istiyoruz. Yüzde 8 ve kalıcı hale getirilmesini talep ediyoruz"

(Ergün Haktanıyan/ Kayseri)

***

