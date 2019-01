Gündem / 26 Ocak 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda AK Parti Gaziantep Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'na katılacak, Teymur Otel'de AK Parti İl Başkanlığı teşkilat yemeğine iştirak edecek.

(Gaziantep/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey için Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törene katılacak.



(Bursa/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliğe ziyarette bulunacak, Küçük Sanayi Kooperatifi'nde anahtar teslim törenine iştirak edecek, şehir merkezinde riskli alanlar ve rezerv alanlarını yerinde inceleyecek. Bakan Kurum, Kazım Karabekir'i anma etkinliğine katıldıktan sonra AK Parti İl Başkanlığı ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.



(Karaman/10.00-17.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde alınacak önlemlerin görüşüleceği "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"na başkanlık yapacak.



(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, belediye başkanları aday tanıtım programına katılacak, Aynzeliha Gölü ve Dergah Camisi'ni ziyaret edecek, Vefa Yemeği'nde partililerle buluşacak.



(Şanlıurfa/13.30/15.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, belediye başkanları aday tanıtım programına katılacak, partililerle yemekte bir araya gelecek.



(Adana/14.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



DÜNYA DİPLOMASİ



1- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Venezuela'daki krizi görüşmek üzere toplanacak. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da toplantıya katılacak.



(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.



(Caracas) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler izleniyor.



(Washington)?



4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.?



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)



SPOR



1- Spor Toto Süper Lig'de 19. haftaya İstikbal Mobilya Kayserispor-Bursaspor, Göztepe-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.



(Kayseri/16.00/İzmir/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Spor Toto 1. Lig'de 19. hafta Denizlispor-Adana Demirspor, Boluspor-Tetiş Yapı Elazığspor, İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep müsabakalarıyla sürüyor.



(Denizli/Bolu/13.30/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ikinci yarısı Türk Telekom-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, TOFAŞ-Pınar Karşıyaka, Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe Beko karşılaşmalarıyla başlayacak.



(Ankara/15.15/Bursa/17.30/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)



4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 16. haftanın ilk maçlarında OGM Ormanspor-Bellona Kayseri Basketbol, Mersin Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ, Kırçiçeği Bodrum-İzmit Belediyespor, Gündoğdu Adana Basketbol-Çukurova Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Canik Belediyespor karşı karşıya gelecek.



(Ankara/Mersin/Muğla/14.00/Adana/15.00/Hatay/16.30) (Fotoğraflı)



5- Voleybolda Efeler Ligi 15. hafta maçlarında Galatasaray-Maliye Piyango, Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Bankası-Arkas Spor, İnegöl Belediyespor-Halkbank, Arhavi Belediyespor-Tokat Belediye Plevne, İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Jeopark Kula Belediyespor karşılaşacak.



(İstanbul/14.00/19.00/Ankara/Bursa/16.00/Artvin/Afyonkarahisar/17.00) (Fotoğraflı)



6- Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftası 4 maçla tamamlanacak.



7- TFF 2. Lig'de 19. hafta 3, TFF 3. Lig'de de 19. hafta 6 maçla başlayacak.



8- Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta Çek Petra Kvitova ile Japon Naomi Osaka arasında tek kadınlar finali oynanacak.



(Melbourne/11.30) (Fotoğraflı)



ÖZEL HABER



1- TARSİM, Antalya'da 60 eksperle hasar tespit çalışmasına başladı



Ç Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu:



"60 kişilik eksper grubumuz sahada hasar tespitlerini yapıyorlar. Tahminimize göre pazar gününe kadar bu tespitler tamamlanacak ve planlamamıza göre hasarları önümüzdeki hafta içerisinde üreticilerimize ödemiş olacağız"



"Geçen yılki afette Antalya'ya ödediğimiz rakam yaklaşık 25 milyon lira. Bu yıl bunun çok daha üzerinde bir hasar ödemesi Antalyalı üreticilerimize yapmış olacağız"



"Önceki günden itibaren TARSİM'e 500 civarında sera, 400 civarında da açık alanda hasar ihbarı geldi. Bu sayının toplamda 1500'e kadar çıkmasını tahmin ediyoruz"



(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)



2- Türkiye'nin ilk "sosyokent"inde yenilikçi fikirler üretilecek



Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bünyesinde toplumsal sorunlara yenilikçi fikirlerin üretildiği, teknokentler gibi teknoloji geliştirme bölgesi olacak Türkiye'nin ilk "sosyokent"ini kurmak için hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi



Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca:



"Başvurumuzu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yaptık, büyük ihtimalle şubat ayında karara bağlanacak. Türkiye'deki ilk sosyokent olacak. İsim de bize ait, patentini aldığımız bir isimlendirme. İhtisas alanımız sosyal yenilik olduğu için bu ismi verdik"



"Yenilikçi proje fikirlerine sahip kurumların kiracımız olmasına imkan sağlayacağız. Şimdilik 100 şirkete yer verebileceğimiz bir alan oluşturduk. Sonrasında 400 şirkete yer verebileceğimiz büyüklükte bir alan tanımlamaya çalışıyoruz"



"Şirketler bu bölgede göstereceğimiz kapalı alanlarda faaliyetlerini yürütecek. Dolayısıyla sosyal alanda faaliyet gösteren ya da sosyal proje fikirlerine sahip olan herhangi bir kurum, şirket, şahıs buralarda çalışmalarını yürütme imkanı bulacak"



(Burcu Çalık/Ankara)



3- KDK'den "nöbetçi nüfus müdürlüğü" kararı



Kamu Denetçiliği Kurumu, nüfus cüzdanını kaybedenlerin mağduriyet yaşamaması için tüm sınavlarda sınav merkezlerinde "nöbetçi nüfus müdürlüğü" uygulamasına geçilmesine yönelik tavsiye kararı aldı



(Kemal Karadağ/Ankara)



***



