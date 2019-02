Gündem / 26 Şubat 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Valilik Meydanı ve Erzincan Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Valilik Meydanı ve Erzincan Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.





(Giresun/13.30/Erzincan/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplanacak.





(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.





(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET





1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karatay Sanayi ve Eski Sanayi Alanı Dönüşüm Projesi protokol törenine ve Büyük Karapınar Buluşması'na katılacak, Ereğli ve Karapınar çarşı esnafını ziyaret edecek, Karyem'in açılışına ve Ereğli toplu açılış törenine iştirak edecek.





(Konya/10.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti ve MHP Çankaya ilçe yönetimleriyle birlik ve beraberlik toplantısına katılacak, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfını, Ankara Genç İş Adamları Derneğini (ANGİAD) ziyaret edecek, Dikmen bölgesi kanaat önderleri ve Alevi vatandaşlarla bir araya gelecek.





(Ankara/13.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan'da kanaat önderleriyle buluşacak, esnafı ziyaret edecek, kadın seçmen buluşması ve mitinglere katılacak.





(İstanbul/09.30-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında yapılacak mesleki eğitim iş birliği protokolünün imza törenine iştirak edecek.





(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ





1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kastamonu Valiliğini ziyaret edecek, kentte faaliyet gösteren gaz dağıtım şirketleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle yemekli toplantıda bir araya gelecek, AK Parti Daday, Araç ve İhsangazi ilçe seçim bürolarının açılışını yapacak.





(Kastamonu/11.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Elazığ OSB'yi ziyaret edecek, sanayicilerle istişare toplantısı yapacak, Fırat Teknoparkta incelemede bulunacak, Palu Seçim Koordinasyon Merkezi ile Kovancılar Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış törene katılacak.



(Elazığ/10.00/10.30/12.00/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB'da düzenlenecek Akreditasyon Sertifika Töreni'ne iştirak edecek.





(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ





1- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın ev sahipliğinde bir araya gelecek.





(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)





2- BM İnsan Hakları Konseyinin 40'ıncı oturumu BM Cenevre Ofisi'nde devam edecek.





(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)





3- Hocalı Katliamı'nın 27. yılı dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlenecek.





(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)





4- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefet arasındaki gerilim, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.





(Caracas) (Fotoğraflı-Görüntülü)





5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.





(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL





1- FETÖ davaları





Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edecek.





(Ankara/09.30)





FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 64'ü tutuklu 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.





(İstanbul/10.00)





FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan eski Hakim Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Daire Tetkik Hakimi tutuklu sanığın yargılanması, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.





(Adana/10.00)





FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hapis cezası istemiyle dava açılan ve örgüt mahrem imamlarıyla ardışık ve periyodik arama sistemiyle sabit ve kontörlü hatlardan iletişim kurdukları tespit edilen eski astsubay 18 sanığın yargılanmasına Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.





(Adana/11.00)





Kırıkkale'de, FETÖ/PDY'ye ilişkin Kırıkkale Üniversitesinin akademik personeline yönelik davada 7 tutuksuz zanlının yargılanması, 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edecek.





(Kırıkkale/09.30)





Sakarya'da, FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 9 sağlık çalışanının yargılanması, 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.





(Sakarya/11.30)





Sakarya'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında KHK ile kapatılan Kocaali Eğitim Gönüllüleri Derneği üyesi öğretmen, esnaf ve çiftçiler ile 4 eski emniyet mensubunun da aralarında bulunduğu 43 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.





(Sakarya/14.00)





SPOR





1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Durağan'da Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulunup vatandaşlarla buluşacak, kentte ve Boyabat'ta esnafı ziyaret edecek, Sinop Stadyumu'nun temel atma törenine, Sinop Kültür Merkezi'nde 6 okul spor kulübüne ve amatör spor kulüplerine malzeme dağıtım etkinliğine ve Gençlerle Demokrasi Buluşması'na katılacak.





(Sinop/12.15-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





2- Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nın açılış töreni yapılacak.





(Samsun/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





3- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final rövanşında Ümraniyespor ile Trabzonspor, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek.





(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)





4- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin 6. ve son haftasında B Grubu'nda Eczacıbaşı VitrA, Rusya ekibi Dinamo Kazan'ı Burhan Felek Voleybol Salonu'nda, A Grubu'nda VakıfBank, Fransa temsilcisi BEZIERS'i VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek. E Grubu'nda ise Fenerbahçe Opet, Romanya'nın CSM Bükreş takımıyla deplasmanda karşılaşacak.





(İstanbul/17.00/19.00/Bükreş/21.00) (Fotoğraflı)





5- Voleybolda Erkekler CEV Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray, Rusya temsilcisi Kuzbass ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.





(Kemerovo/15.00)





ÖZEL HABER





1- Tedavi için karlı yamaçları aşıyorlar





Kışın çetin geçtiği Van'ın Bahçesaray ilçesinde bir doktor ve iki hemşire, kronik rahatsızlıkları bulunan hastalar için karlı yamaçları aşıp, köylere ulaşıyor





Ekip, felç, obezite, bunama, alzaymır ve yaşlılık gibi rahatsızlığı bulunanlar ile ameliyat sonrası hemşirelik hizmetine ihtiyaç duyanlara sağlık hizmeti veriyor.





Doktor Halil İbrahim Çelik:





"Hiç dağ, bayır ve tepe dinlemiyoruz. Yollarda karın olup olmaması bizim için hiç önemli değil. Elimizde çantalarımızla yolumuza devam ediyoruz. İşimizi severek yapıyoruz."





Hemşire Deniz Kılınç:





"Daha önceki yıllarda yollar kapalı olduğunda hastalar hastaneye gelemiyordu. İnsanlar hastalarını battaniyelere sararak kızaklarla taşıyorlardı. Ama artık öyle bir durum yok. Yol nasıl olursa olsun ve aracın çıkamadığı yerlere yürüyerek gidiyoruz"





Köy sakinlerinden Timur Kandemir:





"Eskiden yollarımız kapandığında hastalarımızı kendi imkanlarımızla ilçe merkezine götürüyorduk. Ama şimdi kış aylarında doktorlar ayağımıza kadar geliyor"





(Mesut Varol/Van)





2- Gezgin sanatçı, köy okullarında fotoğrafçılık öğretecek



Fotoğraf sanatçısı Gökhan Yolcu, 8-10 yaş arası çocuklara fotoğrafçılık öğretmek için karavanıyla köy köy gezerek okullarda "Hayat Yolculuğunun Fotoğrafını Sen Çekebilirsin" Projesi'ni başlattı



Yolcu, öncelikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden seçilmiş köy okullarındaki çocuklara oyun ve keşiflerle fotoğrafçılık dersleri verecek



Gökhan Yolcu:



"Projeye ilk olarak Kars'ın Selim, Sarıkamış, Bingöl'ün Karlıova ilçelerindeki bazı köy okullarının 3. ve 4. sınıf ögrencileriyle başlıyoruz"



"Karlıova'da, köy okullarında, down sendromlu çocuklarla fotoğraf eğitimi yapacağız"



"Bizi davet etmek isteyen ilçeleri bekliyoruz"



(Selma Kasap/Ankara)





3- Finansal piyasaların 2019 gündemi küresel büyümedeki yavaşlama olacak





Ticaret savaşı, Çin ekonomisindeki yavaşlama, Brexit ve ülkeler arası çıkar çatışmalarının tetiklediği jeopolitik risklerden kaynaklanan sancılı süreçte, gelişmekte olan ülke ekonomileri likidite probleminin içinde hareket kabiliyetini kaybetti





Söz konusu gelişmeler küresel ekonomiye yönelik büyüme endişelerinin 2019'un temel problemi olacağını gösterirken, uluslararası kurumların soruna işaret etmesi ve tahminlerini düşürmesi konunun önemini ortaya koyuyor





Yıla başlarken dünya ticaretinin sacayağını oluşturan 3 önemli kurumdan IMF ve Dünya Bankası da 2019 küresel ekonomi büyüme tahminlerini düşürdü





Frankfurt Finans ve Yönetim Okulu Ekonomi Profesörü Grigory Vilkov:





"Finansal sistem şu an 10 yıl öncesine göre çok daha güçlü ancak hala tehlikeler var"





(Belgin Yakışan Mutlu/Abdulselam Durdak/İstanbul)





***





Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Profesör, "Eşimden Ayrılmamı İstedi" Deyip Yasak Aşk Yaşadığı Kadını Bıçakladı

Türkiye'ye Doğrudan Yatırım 13 Milyar Doları Aştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy Belgeseli İçin Şiir Okudu

Yerli Adriana Lima, Yasak Elma Dizisine Dahil Oldu