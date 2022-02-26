GÜNDEM / 26 Şubat 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM / 26 Şubat 2022

26.02.2022 08:57
GÜNDEM / 26 Şubat 2022

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çatalca Kaymakamlığını, Sosyal Hizmetler Müdürlüğünü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını, AK Parti Çatalca İlçe Başkanlığını, Çatalca Belediyesini ve bakanlığa bağlı kuruluşları ziyaret edecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çatalca Kaymakamlığını, Sosyal Hizmetler Müdürlüğünü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını, AK Parti Çatalca İlçe Başkanlığını, Çatalca Belediyesini ve bakanlığa bağlı kuruluşları ziyaret edecek.

(İstanbul/12.00-14.25) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kiev/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, protokol imza törenine ve amatör spor kulüplerine yardım programına katılacak, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, AK Parti İl Başkanlığı ve Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek, Gürsu Gençlik Merkezi ve Genç Ofis'in açılışını gerçekleştirecek.

(Bursa/12.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasına Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor- Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/16.00/Sivas/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor, Gençlerbirliği- Balıkesirspor, Manisa FK- Eyüpspor maçları yapılacak.

(Ankara/13.30/19.00/Manisa/13.30) (Fotoğraflı)

4- TFF 3. Lig 3. Grup'ta 24. hafta, 2. Grup'ta 27. hafta mücadelesi birer maçla başlayacak.

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası başlayacak, Çankaya Üniversitesi-Nesibe Aydın, Fenerbahçe Safiport- Elazığ İl Özel İdare, Bellona Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi- Antalya 07 Basket maçları yapılacak.

(Ankara/13.30/İstanbul/15.00/Kayseri/15.30/Bursa/16.00/Mersin/18.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasına Ziraat Bankkart- Halkbank, Galatasaray-Allpower Akü Cizre Belediyespor, Bingöl Solhanspor- Tokat Belediye Plevne, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/İstanbul/15.00/Bingöl/Bursa/16.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 17. haftası Beşiktaş-Spor Toto maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.30)

***

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Derya Yanık, AK Parti, Çatalca, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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