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GÜNDEM / 26 Temmuz 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 26 Temmuz 2021

26.07.2021 08:57
GÜNDEM / 26 Temmuz 2021, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, parlamento heyeti ile birlikte Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, parlamento heyeti ile birlikte Azerbaycan-Pakistan- Türkiye Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde öğrencilerle bir araya gelecek, Barbaros Ortaokulunu ve Mersin Valiliğini ziyaret edecek, Anadolu Masalları Ayşe Ecevit Masal Evi'nin açılışı ile Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları'na katılacak, Mersin Bilim Köyü, Doğa ve Fen Okulu ile AK Parti Mersin İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Mersin/09.15-20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Güneysu Belediyesini ziyaret edecek, Handüzü Yaylası yolunda incelemelerde bulunacak.

(Rize/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni, İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı'nı, Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00/10.00/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin sektörel güven endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Londra Çevre Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- KKTC Başbakanı Ersan Saner, Kapalı Maraş açılımının ikinci aşaması kapsamında, Bakanlar Kurulu kararıyla askeri bölge olmaktan çıkarılan bölgede incelemelerde bulunacak.

(Gazimağusa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili, Genel Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Tahir Budagov ile görüşecek, şehitlikleri ziyaret edecek.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Hükümetle memurlar arasındaki 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerini yürüten yetkili konfederasyon Memur-Sen, konfederasyon genel merkezinde düzenlenecek basın toplantısıyla teklifini açıklayacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların madalya mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo/04.00/15.30) (Fotoğraflı)

2- 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda madalya mücadelelerine devam edilecek. Milli sporculardan tekvandoda Nur Tatar, judoda Bilal Çiloğlu, boksta Batuhan Çiftçi, yelkende Dilara Uralp, Onur Cavit Biriz, Ecem Güzel, yüzmede Viktoria Zeynep Güneş, Deniz Ertan ve Merve Tuncel mücadele edecek.

(Tokyo/03.00-15.30) (Fotoğraflı)

3- Süper Lig ekipleri Trabzonspor ile Kasımpaşa, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

4- Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, İlhan Cavcav Tesisleri'nde hazırlık maçında karşılaşacak.

(Ankara/17.30) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yiyit'ten "sonbahar" uyarısı:

"Biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Vatandaş da eğer üzerine düşeni yapmaya hazırsa biz güzel bir sonbahara 'merhaba' diyebiliriz. Ama şu anki veriler sonbahar ayının biraz zor geçeceğini söylüyor. Çünkü vakalarımız hızla yukarıya doğru tırmanmaya başladı"

"Şu an geldiğimiz noktada hakim virüs Delta varyantı olmak üzere ve etrafımızdaki ülkelerde de hızlı bir şekilde hakim virüs oldu. Görünen o ki bizde de sonbahara kadar hakim virüs olacak gibi gözüküyor"

"Vatandaş olarak virüsün bulaşmasına müsaade ettiğimiz sürece o hayatımızdaki korkutucu yeri hep sabit kalacak. Bunu engellemek adına maske ve mesafe bizim olmazsa olmazımız. Diğer konu da eğer bu işten kalıcı kurtulmak istiyorsak artık elimizdeki en etkili yöntem toplumsal bağışıklık. Hepimiz aynı anda Kovid'i atlatamayacağımıza göre bunu suni bir yolla yapmak zorundayız. Onun yolu da aşı"

"Vakalar artar, bunun hastaneye yansımaları öyle hemen olmaz. Yaklaşık bir 7-10 gün sonra hastane başvurularımız artmaya başlar. Sonra servis, yatış sayılarımız, arkasından yoğun bakım rakamlarımız, en sonda ölüm rakamlarımız büyümeye başlar. Lütfen bu zincirleme giden ve sonu kötü biten yol gidişatını vatandaşımız baştan kessin"

(Hatice Şenses/İstanbul)

2- Türk futbol kulüpleri 5 yılın ardından bonservisli oyuncu transferinde açık verdi

Kovid-19 salgını döneminde maçların seyircisiz oynanması nedeniyle stadyum ve maç günü gelirleri açısından ciddi kayıplara uğrayan futbol kulüpleri geçen yılı bonservisli oyuncu transferi açısından 39 milyon dolar açıkla kapattı

Söz konusu yılda transfer harcamalarının önemli bir kısmı ocak, ağustos ve aralık aylarında gerçekleştirildi

(Erdal Çelikel/Ankara)

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Azerbaycan, Pakistan, Türkiye, Bakü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 26 Temmuz 2021 - Son Dakika


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