GÜNDEM / 26 Temmuz Pazar - Son Dakika

GÜNDEM / 26 Temmuz Pazar

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk1 - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni'ne katılacak.

GÜNDEM / 26 Temmuz Pazar, System.String[]

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk

1 - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.

(İstanbul/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP'nin Bilkent Odeon'da gerçekleştirilen 37. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 2019-2020 sezonu, Kasımpaşa ile şampiyonluğu garantileyen Medipol Başakşehir arasında oynanacak 34. hafta karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 1. Lig play-off yarı finalinde oynanacak Adana Demirspor- Bursaspor ve Akhisarspor- Fatih Karagümrük rövanş maçları sonucunda finalistler belli olacak.

(Adana/Manisa/21.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 3. Lig 2. Grup play-off finalinde Karşıyaka ile Turgutluspor karşı karşıya gelecek.

(Antalya/20.00) (Fotoğraflı)

4- MotoGP'de sezonun ikinci yarışı İspanya'da Jerez Pisti'nde yapılacak.

(Jerez/15.00)

ÖZEL HABER

1- Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne atanan din görevlileri, duygularını AA'ya anlattı

Ayasofya-i Kebir Camii Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın:

"Bu vazifeyi Allah'ın yardımıyla, milletimizin duasıyla inşallah en güzel vech ile yapmaya çalışacağız. Gerçekten şerefli ve ağır bir yük omuzlarımızda"

"İçimden belki bir dua olarak geçirmişimdir, Rabbim bize nasip ederse böyle bir şeyi ama bir hayaldi ve elhamdülillah gerçekleşti. Çok memnun ve mutluyum"

Ayasofya-i Kebir Camii imamlarından Ferruh Muştuer:

"Hep hayalimizdi. 29 Mayıs'ta fetih kutlamaları gününde burada Fetih Suresi okundu, o da bize nasip oldu. Orada dua ettim zaten, ümit ettim, arzu ettim"

"Cenabıhak tekrar burayı cemaatiyle buluştursun ve buluşturduğunda burada hizmet etmeyi nasip eylesin diye dua ettik"

Ayasofya-i Kebir Camii müezzinlerinden Şükrü Asıleren:

"Elhamdülillah, Rabbim de lütfeyledi, farklı bir duygu, kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir duygu"

(Halis Akyıldız-Mücahit Türetken/İstanbul)

2- "Mavi vatanın" koruyucu kartallarına yerli donanım imzası

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünce kullanılacak 122 sahil güvenlik botu, yerli donanımlarla Antalya Serbest Bölge'de yapılacak

Botları yapacak tersanenin genel müdürü Utku Alanç:

"Yaklaşık 2 ayda 6 bot teslim edeceğiz, yani haftada bir botu denize indireceğiz. Yaklaşık 6 yıl içinde projeyi tamamlayacağız"

"Botların arka taraflarında kurtarma platformu bulunacak. Yaralı ve vefat durumunda bu kurtarma platformu kullanılacak. Bu da özgün ve yerli tasarım olarak Türk Sahil Güvenlik Komutanlığının envanterine girecek"

(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)

3- KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Birisi boğazınızı sıkmış, siz nefes almaya çalışıyorsunuz gibi oluyor"

Amasya'da aile hekimi olarak görev yapan Muzaffer Aşık, hastanede 10 günü yoğun bakımda olmak üzere 25 günden fazla tedavi gördükten sonra immün plazma tedavisi de uygulanarak sağlığına kavuşturuldu

Aile Hekimi Muzaffer Aşık:

"Soranlara şöyle tarif ediyorum. Sürekli birisi boğazınızı sıkmış, siz nefes almaya çalışıyorsunuz gibi oluyor. Yani hiçbir engel yok, nefes almak istiyorum ama ağzımın içinde dönüyor sürekli aldığım nefes"

"Yoğun bakımda tavanı seyretmek istemiyorsanız önlemlere dikkat etmemiz gerekiyor. 'Ben sağlıklıyım, gencim, hastalığı hafif atlatırım' diye düşünmeyin. Kesinlikle öyle bir durum yok. Hastalık çok ciddi ve ölümcül sonuçlara sebep olabiliyor"

(Cihan Okur/Amasya)

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Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 08:59

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 26 Temmuz Pazar - Son Dakika

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