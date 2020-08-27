GÜNDEM / 27 Ağustos 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 27 Ağustos 2020

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Başkanlığı İstanbul Ofisi'nde Libya Yüksek Konsey Başkanı Halid el-Mişri ile baş başa görüşecek, ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirilecek.

GÜNDEM / 27 Ağustos 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Başkanlığı İstanbul Ofisi'nde Libya Yüksek Konsey Başkanı Halid el-Mişri ile baş başa görüşecek, ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirilecek.

(İstanbul/12.30/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Albay Reşat Çiğiltepe'nin Devlet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile CİSCO Network Akademi iş birliğinde düzenlenen mesleki gelişim programına katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Üsküdar ve Pendik'te esnaf ziyaretinde bulunacak.

(İstanbul/14.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye Kasaplar, Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ'ı ziyaret edecek.

(Ankara/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1 - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskıy ile bakanlıkta bir araya gelecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi Fındık Alım Töreni'ne katılacak, Giresun'dan Manisa'ya bağlanarak Sultani çekirdeksiz üzüm üretiminde sezon açılışını yapacak, üzüm alım fiyatlarını açıklayacak.

(Giresun/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılı sanayi ve hizmet istatistiklerini paylaşacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova'ya bağlı Gagavuzya Özerk Bölgesi'nde temaslarda bulunacak.

(Komrat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yunanistan Parlamentosu, Mısır ile imzalanan deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını oylayacak.

(Atina)

3- Avrupa Birliği dışişleri bakanları gayriresmi toplantısı başlayacak.

(Berlin)

4- Almanya Başbakanı Angela Merkel, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelecek.

(Berlin)

5- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrasında bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.

(Dakar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Büyük Taarruz'un 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sinanpaşa ilçesindeki Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'nde tören düzenlenecek.

(Afyonkarahisar/11.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Giresun'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/21.00)

2- UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonu 1. eleme turu maçları tamamlanacak.

ÖZEL HABER

1- Sosyal Hizmet Merkezleri iki yılda 6 milyonu aşkın vatandaşa destek verdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:

"Türkiye genelinde sayıları 347'ye ulaşan Sosyal Hizmet Merkezlerimiz, vatandaşlarımızın farklı alanlardaki problemlerine tek bir çatı altında çözüm bulunmasını sağlıyor"

"Sosyal Hizmet Merkezlerimiz aracılığıyla son iki yılda 6 milyon 118 bin 293 vatandaşımıza destek sağladık"

"İhtiyaçları dikkate alarak bu merkezlerimizin sayısının ülke genelinde yaygınlaştırılmasına ilişkin çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz"

(Burcu Çalık/Ankara)

2- Adana'daki orman yangınında zarar gören alan ağaçlandırılacak

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey:

"Yanan alanın tespit edilmesi, zarar gören ağaçların kaldırılması ve bölgenin bir an önce orman haline getirilmesi için çalışmalara başladık. En kısa sürede burada ağaçlandırma çalışmaları yapıp bölgeyi orman haline getireceğiz"

"Orman Teşkilatı, yaptığı işi vatan savunması olarak görüyor. Yangında evlerin yakınında konuşlanıp bu noktalara zarar gelmemesi amacıyla mücadele ettiğimiz için yangın az zayiatla atlatıldı. Allah esirgesin, çok daha büyük felaketi, can kayıplarının yaşandığı afeti konuşuyor olabilirdik"

(Mustafa Ünal Uysal/Adana)

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Mustafa Şentop, İstanbul, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 08:59

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 27 Ağustos 2020 - Son Dakika
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