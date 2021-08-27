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GÜNDEM / 27 Ağustos 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 27 Ağustos 2021

27.08.2021 08:57
GÜNDEM / 27 Ağustos 2021, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret edecek, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışını yapacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret edecek, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışını yapacak.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerince resmi törenle karşılanacak Erdoğan, görüşmelerin ardından Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komşiç ve konsey üyeleriyle ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Saraybosna) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bodrum Koordine Merkezi ile Yukarı Mazı, Gökbel, Bozalan, Türkevleri, Osmaniye mahallelerini ziyaret edecek, büyükşehir belediye başkanları toplantısına iştirak edecek.

(Muğla/09.30-16.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Çocuk Adalet Merkezi protokol imza törenine katılacak, Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığını ve Gaziantep Futbol Kulübünü ziyaret edecek.

(Gaziantep/11.00/13.30/14.30)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altınordu, F?atsa ve Ünye ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Ordu/11.00-15.50) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ömer İleri, Mustafa Şen ve beraberlerindeki heyet, parti il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek, selden etkilenen Güneysu ve Çayeli ilçelerini ziyaret edecek.

(Rize/11.00/14.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- TÜİK, ağustos ayı ekonomik güven endeksini, temmuz ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen terör saldırılarının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcuların mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda müsabakalar, çeşitli branşlarda yapılacak mücadelelerle sürecek. Judoda Recep Çiftçi, masa tenisinde Merve Cansu Demir, okçulukta Bülent Korkmaz, Murat Turan, Sadık Savaş, Vedat Aksoy, halterde Besra Duman ve yüzmede Sevilay Öztürk yarışmaya çıkacak.

(Tokyo/09.00/15.20) (Fotoğraflı)

3- UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup kuralarının çekimi, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.

(İstanbul/13.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Süper Lig'in 3. haftası, Fraport TAV Antalyaspor- Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor- İttifak Holding Konyaspor maçlarıyla başlayacak.

(Antalya/20.30/Adana/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- TFF 1. Lig'in 3. haftası, Tuzlaspor- Beypiliç Boluspor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Maske kullanımının gevşemesi ağustos ayında grip vakalarını tetikledi

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk:

"Grip vakaları özellikle ağustosun 15'inden sonraki süreçte görülmeye başlandı"

"Ağustos ayında grip vakalarının görülmesinin en büyük sebebini bireysel hijyen kurallarına uymadaki gevşemeye yorumluyorum. Maske takmada uygulanabilirlik anlamında bu yaz istikrarı muhafaza edemedik"

"Delta varyantında '3B' dediğimiz baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı şikayetleri ile ciddi anlamda karşı karşıya kalıyoruz. Bu belirtiler grip hastalığında da karşımıza çıkıyor"

"Bireysel hijyen kurallarına uyma, hem Kovid-19 hem de diğer virüslerin aktive olmasına karşı bir bariyer oluşturuyor"

(Burcu Çalık/Ankara)

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Recep Tayyip Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç, cumhurbaşkanı, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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