Gündem / 27 Aralık 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sergi Salonu'nda düzenlenecek 49. Muhtarlar Toplantısı'na katılacak, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul edecek, Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık yapacak.



(Ankara/13.00/15.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Diyanet TV tanıtım programına iştirak edecek.



(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)



3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu için Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek tanıtım toplantısına katılacak.



(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi Mezuniyet Töreni'ne katılacak.



(Niğde/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



EKONOMİ



1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarsus Organize Sanayi Bölgesini ziyaret edecek, sanayicilerle istişare toplantısı yapacak, Akdeniz İhracatçılar Birliği-2017 İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'ne iştirak edecek.



(Mersin/11.00/15.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/14.30)



3- TÜİK, ekim ayı katı yakıtlar istatistiklerini duyuracak.



(Ankara/10.00)



4- "Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu"nun tanıtım toplantısı, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ve KT Portföy Genel Müdürü Tayfun Özkan'ın katılımıyla Conrad İstanbul Bosphorus Hotel'de düzenlenecek.



(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



DÜNYA DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Siyaset Kulübü açılış programında "Türkiye'de Uluslararası İlişkilerin Önemi" başlıklı konferansa katılacak.



(İstanbul/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.



(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Endonezya'nın Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamiye ilişkin gelişmeler takip ediliyor.



(Cakarta) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.?



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)



5- Yemen'de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor.



(Sana/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)



6- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.



(Riyad/Washington/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)



KÜLTÜR SANAT



1- İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı dolayısıyla Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Taceddin Dergahı'nda anma etkinliği düzenlenecek.



(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



GÜNCEL



1- Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü



Vali Vasip Şahin başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk koyacak, Kara Harp Okulu Komutanlığı tarafından "Atatürk Garnizon Koşusu" düzenlenecek.



Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişinde ilk karşılandığı Dikmen Keklikpınarı'nda tören düzenlenecek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda resepsiyon verecek.



(Ankara/10.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Güllüoğlu, 27 Aralık 1939 Erzincan depreminin yıl dönümü dolayısıyla AFAD Başkanlığında düzenlenecek "Afet Risklerinin Azaltılması Türk-Japon Ortak Semineri" ve "Afet Zararlarının Azaltılması İş Birliği Anlaşması İmza Töreni"ne katılacak.



(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- FETÖ davaları



FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı dava, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.



(Ankara/09.30)



Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Sakarya Girişimci ve Sanayici İşadamları Derneğinin üyesi ve çalışanı 46 sanığın yargılandığı FETÖ davasının görülmesine devam edilecek.



(Sakarya/11.15)



4- İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında 235 sanık yönünden süren "Ergenekon" davasının görülmesine devam edilecek.



(İstanbul/10.00)



SPOR



1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in, İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler ve Çanakkale Destanı'nı anlatan "Korkma" isimli tiyatro oyununu izleyecek.



(Ankara/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Barcelona Lassa takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Darüşşafaka Tekfen ise Volkswagen Arena'da Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u ağırlayacak.



(Barselona/23.00/İstanbul/20.15) (Fotoğraflı)



3- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11. haftanın son maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Kırçiçeği Bodrum karşı karşıya gelecek.



(Hatay/18.00) (Fotoğraflı)



4- Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçlarında Ziraat Bankası-İkbal Afyon Belediye Yüntaş, Tokat Belediye Plevne-Arhavi Belediyespor karşılaşacak.



(Ankara/17.00/Tokat/18.30) (Fotoğraflı)



5- Atletizmde 83. Büyük Atatürk Koşusu Ankara'da yapılacak.



(Ankara/14.00) (Fotoğraflı)



ÖZEL HABER



1- Enerjide yıla damgasını vuran yatırım: STAR Rafineri



STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter:



-"Hedefimiz, 2019'un başında tam kapasiteye çıkmak. Şu anda ilk ürünleri ürettik ve ürettiğimiz ürünleri de ocak ayından itibaren piyasaya, tüketicilerin kullanımına sunmaya başlayacağız"



"STAR'ın kuruluş felsefesinde petrokimya entegrasyonu da olduğu için ilk ürünü kardeş kuruluşumuz olan Petkim'e vermek istiyoruz"



"Rafinerinin depolama kapasitesini artırmaya yönelik planladığımız yatırımlarla birlikte STAR için yaptığımız toplam yatırım 7 milyar doları bulacak.. Bu yatırımlar 2021'e kadar devam edecek"



(Nuran Erkul Kaya/İzmir)



2- Eximbank ihracatın yüzde 27'sini finanse etmeyi hedefliyor



Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım:



"İhracat için 2019 çok daha önemli bir yıl olacak. Çünkü 2019 yılında şirketlerimiz hem daha çok ihracat yapacaklar hem de bankamızla daha çok çalışacaklar. Bizde hem yurt içi destek programlarımız hem de yurt dışı alıcı kredi programlarıyla ihracatçıları daha çok destekleyeceğiz"



"2017 yılında toplam ihracatın yüzde 25'ini desteklerken 2018 yılı sonunda bu oranı yüzde 26'ya çıkartmış olacağız. 2019 yılında yüzde 10 dolar bazında bir artışla 48,4 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz. Toplam ihracatın yüzde 27'sini finanse etmek istiyoruz."



(Ergün Haktanıyan/ Kayseri)



3- "Bankaların reel sektöre daha fazla destek olması gerek"



Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat:



"Bankaların reel sektöre daha fazla destek olması gerek. Şu anda bankalardan kredi almak çok zorlaştı. Bir anda herkes bankalardan kaynak talebinde bulununca, herhalde talep istiap hadlerinin üzerine çıktı. Bankalar da haliyle sıkıntıda olanlara her an yardımcı olamıyor ama bu durum da sıkıntıyı daha fazla büyütüyor"



"Teşviklerin kesinlikle önümüzdeki sene de devam etmesi lazım. 2019'da da gerekli tedbirlerin alınması, belki süreleri biten teşviklerin yenilenmesi lazım. Biz 2019'da bu işin içinden tamamıyla çıkmış olmalıyız"



"Türkiye büyük, kuvvetli ve jeopolitik olarak da çok önemli bir ülke. Türkiye bu yaşananların üstesinden gelecek, hep birlikte geleceğiz. Sadece hükümet yapsın, devlet yapsın olmaz. Herkesin üzerine düşeni yapması lazım. Çünkü hepimiz aynı kayığın içindeyiz. Kayık su alırsa herkesin ayağı ıslanacak"



"Ülkeler arasındaki güç çekişmelerinden doğan sorunların üstesinden bugüne kadar geldik, bundan sonra da geleceğiz. En ufak bir tereddüdüm yok. Önemli olan bu süreyi mümkün olduğu kadar kısaltıp hem halkımızın hem şirketlerimizin az zararla atlatmasını sağlamak ki o yola girdik diye görüyorum"



(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)



***



