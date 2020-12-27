GÜNDEM / 27 Aralık 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

GÜNCEL

1- Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığındaki heyet Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak; Dikmen Keklikpınarı'nda tören düzenlenecek.

(Ankara/11.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 15. haftasına Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir-Kasımpaşa maçlarıyla devam edilecek.

(Gaziantep/13.30/Malatya/Denizli/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 1. Lig'in 16. haftasında Menemenspor-Ankara Keçiörengücü, Akhisarspor-Giresunspor, Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Ankaraspor-Yılport Samsunspor maçları yapılacak.

(İzmir/13.30/Manisa/Adana/16.00/Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

3- Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 7'nci ve 9'uncu haftalardan ertelenen birer maç yapılacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftası Frutti Extra Bursaspor-Galatasaray, HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Beşiktaş, Pınar Karşıyaka-OGM Ormanspor, Darüşşafaka Tekfen-TOFAŞ, Türk Telekom-Aliağa Petkimspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Bursa/Afyonkarahisar/13.00/İzmir/15.15/İstanbul/17.30/Ankara/20.00) (Fotoğraflı)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nin 13. haftası, Beşiktaş HDI Sigorta-Birevim Elazığ İl Özel İdare, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/13.00/Hatay/15.30) (Fotoğraflı)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasından ertelenen Bursa Büyükşehir Belediyespor-Solhanspor maçı oynanacak.

(Bursa/14.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasından ertelenen Çan Gençlik Kalespor-Kuzeyboru ve Eczacıbaşı VitrA-Beşiktaş maçları yapılacak.

(Çanakkale/14.00/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

8- Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda grup maçları Ankara, Adana, Bursa ve Aksaray'da sona erecek.

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ - RÖPORTAJ - Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Kovid-19 hastalarına verilen ilaçlarla ilgili şüpheleri giderdi:

"Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar değil, tersine hastalığın kendisi vücutta pıhtılaşmayı artırarak damarların tıkanmasına ve kalp krizi, inme gibi rahatsızlıklara neden olabiliyor"

"Uygulanan tedavi yaklaşımlarının salgının başına kıyasla hastaların iyileşme olasılığını artırdığı, ölümleri daha iyi engellediği ve bu anlamda etkili olduğu söylenebilir. Salgının başında dünya genelinde yüzde 4 civarında olan ölüm sıklığı bugün yüzde 1'in altına indi"

"(Tedavide kullanılan Favipiravir adlı ilaç) Hastalar hekimlerinin önerilerine mutlaka uysun. İlk gün sabah-akşam sekizer sonraki günler sabah-akşam üçer tablet veriliyor. Tablet sayısı çok olduğu için yüksek doz gibi algılanıyor, aslında kullanılan en düşük dozu bu. Favipiravir grip virüsünün tedavisinde onaylı bir ilaç. Grip virüslerine etkili ve grip tedavisindeki dozu bu. Çok daha yüksek doza çıkılabiliyor"

"(Tedavide kullanılan tüm ilaçlar) Az sayıda hastada ciddi olmayan yan etkiler olabiliyor. Favipiravir çok nadiren ilacı kesmemizi gerektirecek kadar bulantı-kusma, karaciğer testlerinde bozulma gibi yan etkiler yapabiliyor. Kan sulandırıcı ilaçlar nadiren kanamalara yol açabiliyor o yüzden kanama riski olmayan ve fayda beklediğimiz hastalara veriyoruz"

(Elif Küçük/İstanbul)

2- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından Yazıcıoğlu davasına "FETÖ izleri"ni gösteren ek delil dosyası

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı Yargıtay 5. Ceza Dairesinde görülen davada sunulan mütalaaya 85 sayfalık ek delil dosyası gönderdi

Delil dosyasında FETÖ'nün Elazığ il imamı Mehmet Durakoğlu'nun "Başıma Yazıcıoğlu hadisesi gelince İzmir'e Barbaros abinin (Barbaros Kocakurt - FETÖ Türkiye imamı) yanına gittim. Büyüğümüz ile görüştük, İstanbul'da toplandık, Elaziz'e geldik, tereyağından kıl çeker gibi kurtulduk" şeklindeki ByLock yazışmalarına da yer verildi

Dosyanın değerlendirme bölümünde de eylemin FETÖ tarafından gerçekleştirildiği sonucuna ulaşıldığı aktarıldı

(Kemal Karadağ/Ankara)

3- Türkiye mezunu Somalili Bakan, ilk yurt dışı ziyaretini "ikinci evim" dediği Türkiye'ye gerçekleştirdi

Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur:

"8 yıl Türkiye'de yaşayıp, eğitim görüp, burayı bilen biri olarak, bakanlık görevimi aldıktan sonra ilk olarak kendi ikinci evime gitmeye karar verdim ve Türkiye'ye geldim"

"Türkiye, adli ve hukuki konularda dünyanın en önde gelen ülkelerinden. Biz de bu tecrübelerden faydalanmak için verimli görüşmeler yaptık"

"Türk halkı ve Türkiye devleti, dünya Müslümanlarının umudu ve bunu her zaman öncelikleri olarak gördüler, fedakarlık yaptılar. Türkiye dışında bu kadar canı gönülden çalışan başka bir ülke yok"

(Zuhal Demirci/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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