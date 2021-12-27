Üye Girişi
GÜNDEM / 27 Aralık 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 27 Aralık 2021

27.12.2021 08:58
GÜNDEM / 27 Aralık 2021

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu'na katılacak, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Adliye Sarayı'nı ziyaret edecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu'na katılacak, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Adliye Sarayı'nı ziyaret edecek.

Şentop, Diyanet TV Demir Hafız Belgeseli tanıtım gecesine katılacak. Programa, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da iştirak edecek.

(Samsun/10.30/12.00/12.35/14.40) (Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tanıtma Vakfı Başkanı Kemal Baytaş için Kocatepe Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak, partisinin MYK Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/12.55/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı"na katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanacak, Bosna-Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic ile bir araya gelecek. Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masoviç'i kabul edecek Akar, Başkanlık Konseyi üyeleri ile görüşecek.

(Saraybosna) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneğinin toplantısına katılacak, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret edecek.

(İzmir/12.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Büyük Önder Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığındaki heyet Anıtkabir'i ziyaret edecek.

4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanlığı organizasyonunda Kara Harp Okulu'ndan Anıtkabir'e Atatürk Garnizon Koşusu düzenlenecek. Atatürk'ün Ankara'ya gelişindeki ilk karşılanma noktası Keklikpınarı'nda kutlama töreni yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla Atletizm Federasyonu ile Ankara Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda, Keklikpınarı'ndan Tarihi Ankara Garı'na "86. Büyük Atatürk Koşusu" düzenlenecek.

Tarihi Ankara Garı'ndan Ulus Atatürk Anıtı'na Seğmenler Kortej Yürüyüşü gerçekleştirilecek.

(Ankara/10.00/11.00/13.30/14.20/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk yarısı Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor ve İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş maçlarıyla tamamlanacak.

(Kayseri/Konya/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

YORUMLAR
500

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Şentop, Adliye Sarayı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 27 Aralık 2021 - Son Dakika


Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor         
08:58
Erken emekli olmak isteyenler dikkat! Borçlanma için 2022'yi beklemeyin Erken emekli olmak isteyenler dikkat! Borçlanma için 2022'yi beklemeyin         
08:38
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyacak Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyacak         
08:00
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
4,9'luk sarsıntı sonrası şimdi de 5,5 büyüklüğünde deprem 4,9'luk sarsıntı sonrası şimdi de 5,5 büyüklüğünde deprem         
22:40
Son Dakika: İBB'den Bakanlığın "özel teftiş" adımına jet yanıt: Terör bağlantılı kişiler iş buluyorsa sorumluluk bakanlığındır Son Dakika: İBB'den Bakanlığın "özel teftiş" adımına jet yanıt: Terör bağlantılı kişiler iş buluyorsa sorumluluk bakanlığındır         
20:31
Boş arazide av tüfeğiyle başından vurulmuş olarak bulunan gencin babası tutuklandı Boş arazide av tüfeğiyle başından vurulmuş olarak bulunan gencin babası tutuklandı         
20:08
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, İBB'de işbaşı yaptırılan 557 kişinin terör örgütü iltisaklı olduğu iddialarına özel teftiş başlattı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, İBB'de işbaşı yaptırılan 557 kişinin terör örgütü iltisaklı olduğu iddialarına özel teftiş başlattı         
19:59
Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı         
19:05
3 çocuk annesi kadın, mektup bırakarak intihar etti 3 çocuk annesi kadın, mektup bırakarak intihar etti         
18:48
Yeşil mercimeğin faydaları saymakla bitmiyor Yeşil mercimeğin faydaları saymakla bitmiyor         
18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan cevap         
17:25
Hande Yener, sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi Hande Yener, sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi         
14:14
Koyunlarını çağırdığı ilginç sesle üne kavuşan Bingöllü çoban 13 yıl sonra ortaya çıktı! Koyunlarını çağırdığı ilginç sesle üne kavuşan Bingöllü çoban 13 yıl sonra ortaya çıktı!         
13:51
Büyükada'da kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler Büyükada'da kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler         
13:24
Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerilerini sıraladı Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerilerini sıraladı         
12:46

Son Dakika Haberleri
08:58 Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor
08:55 Yok böyle hırsızlık! Bıraktıkları mesaj görenleri şaşkına çevirdi
08:38 Altın ne kadar oldu? 27 Aralık gram, çeyrek altın kaç TL?
08:37 Erken emekli olmak isteyenler dikkat! Borçlanma için 2022'yi beklemeyin
08:27 Dolar kaç TL? 27 Aralık 2021 Dolar ve Euro kurunda son durum nedir?
08:17 Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü sırra kadem bastı
08:16 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!
08:14 MasterChef Türkiye'de yarışmaya bu hafta veda eden isim belli oldu
07:59 Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyacak
07:59 Kaçakçılık şubesinde memur olan polis evinde ölü bulundu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 09:08:16. #1.11#
SON DAKİKA: GÜNDEM / 27 Aralık 2021 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement