GÜNDEM / 27 Eylül 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 27 Eylül 2020

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

GÜNDEM / 27 Eylül 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 3. haftasına Çaykur Rizespor- Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor- MKE Ankaragücü, İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş ve Galatasaray- Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/13.30/Sivas/Konya/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 1. Lig'in 3. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor, Ankaraspor- Adana Demirspor ve Altay- Eskişehirspor maçları yapılacak.

(Balıkesir/14.00/Ankara/16.30/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftası ertelenen 1 maç dışında tamamlanacak. Ligde HDI Sigorta Afyon Belediyespor- Gaziantep Basketbol, Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ, Büyükçekmece Basketbol- Petkimspor ve Pınar Karşıyaka- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor maçları yapılacak.

(Afyonkarahisar/13.00/İstanbul/15.15/17.30/İzmir/20.00)(Fotoğraflı)

4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasında Halkbank- Arhavi Voleybol, Spor Toto-Fenerbahçe HDI Sigorta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Tokat Belediye Plevne, Haliliye Belediyespor-Solhanspor ve İnegöl Belediyespor- Sorgun Belediyespor maçları yapılacak.

(Ankara/13.00/15.30/İstanbul/14.00/Şanlıurfa/15.00/Bursa/16.00) (Fotoğraflı)

5- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu başlayacak ve ligde ilk hafta maçlarının 4'ü oynanacak.

6- CEV 22 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası, Selçuk ilçesinin Pamucak Plajı'nda sona erecek.

(İzmir/09.00) (Fotoğraflı)

7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Rusya Grand Prix'si yapılacak.

(Sochi/14.10)

8- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı Katalonya Grand Prix'si yapılacak.

(Barselona/16.00)

ÖZEL HABER

1- Kardeşlerin 15 yıllık hasreti belediye ekiplerinin yemek yardımı sırasında bitti

İhtiyaç sahiplerine yemek dağıtımı yapan Mamak Belediyesi ekipleri, iki kardeşin ilçenin farklı mahallelerinde birbirinden habersiz yaşadığını ve maddi imkansızlıklar nedeniyle yıllardır görüşemediğini tespit etti, çalışma başlattı

Yürüme engelli kızı ile yaşayan abla Fatma Çamdelen, belediye görevlisinin getirdiği yemekleri almak için indiği apartmanın bahçesinde kardeşi Mehmet Çamdelen'le buluşturuldu

Fatma Çamdelen:

"Biz 5 kardeştik 3'ü vefat etti. İkimiz de 15 yıldır görüşemiyoruz. Belediyenin yemeği ile geçiniyoruz. Kızım Derya da, dayısını duyduğunda çok sevindi 'Ayaklarım yok, yürüyemiyorum' diye ağladı"

Mehmet Çamdelen:

"Allah kavuşturanlardan razı olsun. Kader böyleymiş. Kardeşimi ve yeğenimi gördüm çok mutluyum"

Çamdelen kardeşlerin durumunu fark eden belediye görevlisi Osman Aktay:

"Bir gün sohbet esnasında Mehmet Bey'e Çamdelen soyadında bir tanıdığının olup olmadığını sorduğumda 'Var ama görüşemiyoruz' yanıtını aldım. Ardından durumu anlattım. Kardeşi ile buluşturma teklifimize olumlu sonuç alınca Belediye Başkanımız Murat Köse'ye konuyu ilettik. Başkanımızdan da buluşturma için talimat gelince hiç beklemeden buluşturmayı gerçekleştirmek istedik"

(Ömer Olcay/Ankara)

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Doğu Akdeniz, Yunanistan, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 08:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 27 Eylül 2020 - Son Dakika

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